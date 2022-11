AMLO califica de “striptease político del conservadurismo” la marcha por el INE y exhibe a sus opositores

Un día después de realizarse la marcha denominada “Marcha por la Democracia” en defensa del Instituto Nacional Electoral, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, minimizó la movilización al considerarla como un “striptease político del conservadurismo”.

“Yo creo que fue muy importante la marcha de ayer, fue como una especie de striptease político público del campo conservadurismo en México y esto es muy bueno, pero muy bueno, porque si no emerge esto, se mantiene soterrado, y hace mucho daño para tener una sociedad mejor, más justa más igualitaria, más fraterna”, comentó.

"Fue como un striptease político público del conservadurismo en México": señaló AMLO sobre la marcha en defensa del INE. pic.twitter.com/i4sC4xH2Bt — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) November 14, 2022

Desde Palacio Nacional, el mandatario mexicano descalificó a los asistentes a la marcha y exhibió algunas fotografías donde se observa al expresidente Vicente Fox; la maestra Elba Esther Gordillo; el empresario Claudio X González, organizador de la marcha; la senadora Claudia Ruiz Massieu quien es sobrina del expresidente Carlos Salinas de Gortari; la senadora Margarita Zavala, esposa del expresidente Felipe Calderón, entre otros asistentes.

“Todavía hay riesgos de fraudes electorales, entonces lo del INE fue una excusa, una bandera, pero en el fondo los que se manifestaron ayer lo hicieron en contra de la transformación que se está llevando en el país. Lo hicieron a favor de los privilegios que ellos tenían antes del gobierno que represento”, dijo.

AMLO muestra en la mañanera fotografías de personas que marcharon ayer



Exhibe a Elba Esther, ‘Alito’, Madrazo, Claudio X…



La polarización crece y seguirá creciendo. La espiral no parece tener fin pic.twitter.com/7wENnGlh8j — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) November 14, 2022

“Lo hicieron a favor de la corrupción, lo hicieron a favor del racismo, a favor del clasicismo, de la discriminación, ese es el fondo porque ni modo que Madrazo (Roberto Madrazo) y Elba Esther y Fox sean demócratas. El mismo (José) Woldemberg que convalidó fraudes electorales cuando estuvo en el INE, le voy más a la maestra Elba Esther porque esa no se da baños de pureza, es más sincera que (José) Woldenberg porque lo que más molesta es la hipocresía, la simulación”, sostuvo.

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, López Obrador dijo haberle dado mucho gusto de que no fue tanta gente la cual no hubiera llenado el Zócalo de la Ciudad de México.

“El éxito de la movilización de ayer es que la mayoría de la gente no participó, no pudieron… Me dio mucho gusto que a pesar de la campaña no participó mucha gente… Por eso no vinieron al Zócalo, no hubiesen llenado ni la mitad… Fueron 50 o 60 mil… El Zócalo se llega con 125 mil“, celebró. El éxito de la movilización de ayer es que la mayoría de la gente no participó: AMLO. Cuestiona que Roberto Madrazo, Elba Esther Gordillo, Vicente Fox y José Narro desde cuándo no participaban en una manifestación. pic.twitter.com/D3j4yGiOrV— Jorge Armando Rocha (@rochaperiodista) November 14, 2022

“La marcha de ayer ahí se fue con la de Frena (Frente Nacional anti-AMLO)… ¿En qué afecta a la democracia que el pueblo elija? Que no haya derroche en el manejo del presupuesto del INE. ¿Cómo (José) Woldenberg, Aguilar Camín, (Enrique) Krauze van a ser iguales que tres albañiles, que tres indígenas? El pueblo ya estaba harto de ellos… ¿O ustedes creen que el señor que está en el INE (Lorenzo Córdova) votó por mi?”, cuestionó.

El mandatario mexicano aprovechó para proyectar un video donde se observa a una mujer que asistió a la marcha del INE y lo insultó llamándolo ‘indio de Macuspana pata rajada’, esto como muestra del racismo que aún prevalece en México.

No solo es la "defensa" del INE sino del statu quo. El conservadurismo rancio reclamando sus fueros y privilegios frente al avance de los "indios". pic.twitter.com/HndJV6Ppsm— Jorge Armando Rocha (@rochaperiodista) November 13, 2022

“Nosotros traemos arrastrando de siglos el racismo. Esto de indio pata rajada es de la Colonia (Época de la Colonia). Yo pienso hay menos polarización en México que en otros países, con todo respeto, hay más polarización en Estados Unidos que en México”, respondió López Obrador a los insultos de la mujer. AMLO sobre la señora que lo insultó en la marcha del domingo indica que "ayuda mucho" y que así piensan "muchísimos". pic.twitter.com/G7UfCi5mpU— Jorge Armando Rocha (@rochaperiodista) November 14, 2022

