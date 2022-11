“Un único objetivo”: Cristiano Ronaldo se aleja de la polémica del Manchester United y se centra en el Mundial Qatar 2022 con la Selección de Portugal

Cristiano Ronaldo es uno de los llamados por el mundo del fútbol a ser uno de los más exigidos por los seguidores, pues siempre se ha considerado como uno de los mejores a lo largo de los años. Sin embargo, ahora el delantero portugués está pasando por un huracán debido a las criticadas dadas a los entrenadores del Manchester United.

Además, Cristiano Ronaldo también habló sobre uno de sus excompañeros, Wayne Rooney, dejando así una costosa multa en su bolsillo, la cual es mayor al millón de dólares estadounidense, una cantidad significante para cualquier mortal, pero no para el astro portugués.

Sin embargo, ahora el mismo utilizó las redes sociales para alejarse de este tipo de comentarios realizados el pasado domingo que revolucionó el internet, pues mediante la red Twitter explicó como tiene un “único objetivo”, “¡cumplir el sueño de todos los portugueses!”.

“Foco total y absoluto en el trabajo de la Selección. Un grupo unido, hacia un único objetivo: ¡cumplir el sueño de todos los portugueses!”, dijo el crack ex Real Madrid y Juventus en redes junto una fotografía donde se puede ver junto algunos de sus compañeros en la Selección de Portugal.

Foco total e absoluto nos trabalhos da Selecção Nacional. Grupo unido, rumo a um só objectivo: realizar o sonho de todos os portugueses! pic.twitter.com/iu2qlJvb62 — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 14, 2022

Selección de Portugal de Cristiano Ronaldo y su participación en el Mundial de Qatar 2022

Portugal comenzará su andar en la Copa ante Ghana el jueves 24 a las 13:00 ET y 09:00 AM PT. Posteriormente, en la segunda fecha del Grupo H, la selección de CR7 jugará ante Uruguay el lunes 28 a las 16:00 ET y 12:00 M PT.

Para finalizar, el combinado nacional portugués cerrará su participación ante Corea del Sur el 2 de diciembre a las 12:00 ET y 08:00 AM PT, siendo así el último juego que tendrá que cumplir Cristiano Ronaldo y el resto de los jugadores nacido en Portugal.

