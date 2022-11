Reporte: Consumidores latinos impulsan crecimiento pero sus necesidades no se satisfacen

Los latinos constituyen el segmento de mayor rápido crecimiento del Producto Interno Bruto de Estados Unidos, y si consideramos a los latinos como si fueran un país, serían el tercero después de China y la India. Sin embargo, están rezagados en cuanto a inversión, pobremente representados en las juntas directivas de las grandes corporaciones y los productos que se le ofrecen no van de acuerdo a sus necesidades.

Durante la Cumbre de Movilidad Económica del programa Latinos y Sociedad del Instituto Aspen que reunió en Los Ángeles a más de 200 líderes de los sectores público, privado y cívico, McKinsey & Company presentó el segundo informe anual “El estado económico en Estados Unidos: Decididos a prosperar”, el cual indica que en los momentos actuales de incertidumbre económica y preocupación sobre una posible recesión, los consumidores hispanos están buscando apoyo adicional.

“Nuestra investigación estima que los consumidores latinos tienen necesidades insatisfechas por más de $100 mil millones, y esto podría multiplicarse hasta por $660 mil millones si abordamos la brecha de paridad entre los latinos y los blancos no latinos en función de la proporción de la población”, indica el reporte.

Durante la última década, los latinos han aumentado el consumo en sus hogares para alcanzar un mercado acumulativo por $1trillón en 2021, lo que representa una tasa de crecimiento anual del 6% durante la última década.

Su gasto familiar, señala el reporte es más alto en comparación con otros grupos con niveles de ingresos similares, pero el gasto en marketing dirigido a los latinos probablemente no refleja esto.

Sin embargo, el estudio refiere que los consumidores latinos a menudo están muy insatisfechos con los productos que se les ofrecen, especialmente en comparación con sus contrapartes blancas no latinas. Esta insatisfacción va desde alimentos y bebidas hasta productos financieros, lo que puede indicar necesidades no resueltas que impactan en su vida diaria.

“Hemos unido un gran grupo de líderes para discutir los temas, examinar las estadísticas sociales y económicas, y desarrollar un plan con más detalle así como para Informar a un público más amplio sobre el potencial enorme de los hispanos en la economía y el trabajo”, dijo Gaddi Vázquez, presidente del programa de Latinos y Sociedad del Institute Aspen.

Dijo que lo importante es que esta información del reporte sobre el gran potencial de la comunidad latina, la conozcan las instituciones económicas, los fondos que hacen las inversiones y los líderes gubernamentales.

“Lo que nos ha faltado es la inversión en las empresas de latinos que no la han logrado por los métodos típicos; y aunque sean pequeñas tienen un impacto”.

Ramiro Cavazos, presidente de la Cámara de Comercio Hispana de Estados Unidos y Domenika Lynch, directora del Aspen Institute Latinos and Society. (Cortesía)

Pobre representación en directivas

El reporte encontró que las voces latinas siguen estando insuficientemente representadas en los puestos de más alto rango de las corporaciones estadounidenses donde se toman las decisiones de asignación de capital y la oferta de productos.

Como resultado, indican, que a menudo las empresas no reconocen a los latinos como un grupo demográfico prioritario.

Y agregan que menos del 5% de los puestos de alta jerarquía y en las juntas directivas de la lista de las 500 corporaciones más grandes están ocupados por latinos a pesar de que esta comunidad representa el 19% de la población de EE UU

En tanto las mujeres latinas ocupan el 1% de las directivas de las grandes empresas. Se trata del porcentaje más bajo en comparación con cualquier demografía racial o étnica en los Estados Unidos.

De derecha a izquierda, Nelly Galán, Lucy Pérez, Domenika Lynch, Michelle Sobrino y Jacqueline Martínez. (Cortesía)

Cerrar la brecha de la riqueza

El reporte indica que los empleadores y la sociedad en general tienen mucho que ganar al brindarle a los latinos mejores trabajos que les ofrezcan oportunidades de progreso y liderazgo.

Por otra parte, señalan que los latinos aumentaron su participación en roles profesionales en 25%, un aumento de cinco puntos porcentuales en la última década, pero todavía enfrentan barreras en el lugar de trabajo, a través de la discriminación, los prejuicios implícitos o la falta de oportunidades para avanzar en nuevos roles.

De hecho, subrayan que si los latinos estuvieran representados en niveles laborales acordes con su parte de la población y se les pagara lo mismo que a los blancos no latinos, recibirían $281 mil millones adicionales en ingresos anuales que podrían utilizarse para impulsar el crecimiento económico.

Subrayan que los ahorradores latinos tienen solo una quinta parte de la riqueza media de sus contrapartes blancos no latinos, y hoy, casi la mitad de los latinos tienen poco o ningún ahorro para la jubilación.

“Solo el 23% de los latinos se consideran financieramente saludables en 2022 en comparación con el 35% de los blancos no latinos”.

A pesar de todos estos desafíos, el reporte sostiene que la riqueza neta de los latinos está aumentando a un ritmo de 9% frente al 4% para los blancos no latinos; y si la tendencia continúa, los hogares latinos podrían alcanzar un patrimonio neto promedio de $47,000 este año.

Y si bien, exponen que los latinos tienen aproximadamente la mitad de la deuda que sus homólogos blancos no latinos, esto puede deberse a que les resulta difícil acceder a productos financieros apropiados.

“Los latinos tienen 1,7 veces más probabilidades que los blancos no latinos de que se les rechace un préstamo, y el 30% no tiene acceso a servicios bancarios o no cuenta con suficientes servicios bancarios en comparación con el 12% de sus contrapartes blancos no latinos.

El reporte enfatiza que para las instituciones financieras, esta es una oportunidad importante para abordar un mercado de consumo desatendido.

Invertir en empresas

El reporte revela que los latinos son el grupo más emprendedor en la economía de EE UU, pero enfrentan barreras significativas en el acceso al capital, incluidas tasas de aprobación más bajas para préstamos hipotecarios y falta de financiamiento de capital privado que las empresas que no pertenecen a latinos. Pero además menos del 5% del capital de riesgo está dirigido a empresarios latinos.

Estos obstáculos, junto con la menor representación de las empresas latinas en sectores económicos de rápido crecimiento, limitan su expansión y su oportunidad de contribuir a una oferta de productos más diversificada que satisfaga las necesidades de consumidores estadounidenses.

En total, el 60% de las empresas propiedad de latinos tuvo que reducir o modificar sus operaciones durante la pandemia, a tal punto que algunas no pudieron sobrevivir sin la ayuda del gobierno.

Aumentan participación

El reporte indica que el año pasado, los latinos aumentaron su participación en ocupaciones profesionales, su valor neto más rápido que sus contrapartes blancas no latinas y demostraron su valía como el grupo empresarial minoritario de más rápido crecimiento.

Como consumidores, los latinos ya representan un mercado de $1 billón y su poder adquisitivo está aumentando.

Recomendaciones

El reporte concluye que los latinos han logrado avances significativos durante la última década, incluso después de la interrupción provocada por la pandemia de covid-19.

Y destaca la importancia de que las empresas, los inversionistas, las organizaciones sin fines de lucro, los filántropos y los legisladores actúen y aborden las barreras que impiden la plena participación económica de los latinos.

“Se necesita acción en varias áreas clave: mejorar la representación e inclusión latina en los órganos de toma de decisiones; expandir carteras de productos, optimizar propuestas de valor y enfocar estrategias de marketing y ventas para consumidores latinos”.

Pero también aconsejan aumentar el acceso al capital para los empresarios latinos; mejorar el acceso a la educación, oportunidades de capacitación y mejores trabajos para los trabajadores latinos; y eliminar y la discriminación.

Reacciones

Ramiro A. Cavazos, presidente de la Cámara de Comercio Hispana de Estados Unidos, dijo que el segundo reporte de la compañía arroja que la comunidad latina empresarial sigue creciendo aunque el ambiente no es tan positivo para ayudarlos, después de la pandemia y la inflación.

“Hemos tenido muchos obstáculos para hacer crecer nuestras compañías. Para el reporte se entrevistaron más de 4,000 personas, y se encontró que a pesar de los obstáculos sigue la comunidad positiva, creciendo rápidamente”.

Consideró que el reporte económico no es negativo sino que muestra la motivación que hay para avanzar entre los latinos.

¿Qué hacer para crecer?

“Los latinos somos de todos los países, y también están los que nacieron y crecieron en Estados Unidos, y llevan 7 a 8 generaciones. Lo que tenemos que hacer es unirnos, sentir mucho orgullo de nuestra hispanidad, y obtener las herramientas para tener capital y contratos para nuestras empresas”.

Hizo ver que la necesidad número uno que la Cámara de Comercio Hispana en el país ha detectado entre las empresas latinas, es de inversión y capital de bancos, centros financieros, sindicatos, uniones de crédito y filantropía para ayudar a que las empresas sigan creciendo.

Citó como ejemplo que la filantropía destina menos del 2% del dinero a programas para aumentar la fuerza económica de la comunidad hispana cuando somos el 20%.