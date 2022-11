Subway venderá sándwiches a través de una máquina con inteligencia artificial

La cadena de sándwiches Subway presentó un refrigerador equipado con inteligencia artificial y “procesamiento de lenguaje natural” con el que planea ofrecer alimentos y bebidas prefabricados para que los clientes puedan optar por ordenar verbalmente y tener una experiencia sin contacto.

“A medida que más clientes buscan experiencias gastronómicas que satisfagan sus necesidades ‘en el momento’, las ubicaciones y plataformas no tradicionales de la marca pueden atenderlos donde y cuando deseen”, indicó Taylor Bennett, vicepresidente de No Desarrollo tradicional en Subway, en un comunicado de prensa. El nuevo servicio llevará el nombre de Subway Grab & Go.

La máquina debutó en septiembre en la Universidad de California en San Diego, y la compañía planea agregar más en América del Norte en áreas de alto tráfico como otros campus universitarios, aeropuertos y hospitales.

Esta máquina es abastecida cada día por una franquicia que se ubica cerca del campus y utiliza luz UV-C para higienizar después de que una persona hace una compra.

La reacción inicial de los clientes ha sido “extremadamente positiva”, dijo Subway en su comunicado.

En 2020, la compañía comenzó a vender sándwiches prefabricados en refrigeradores regulares en tiendas minoristas como casinos, gasolineras y aeropuertos. Subway dijo el lunes que el programa se ha implementado en 400 ubicaciones con “planes para un crecimiento continuo en el próximo año”.

Subway busca una renovación total

La implementación de un refrigerador inteligente es solo uno de los muchos programas nuevos de Subway, pues la compañía se encuentra en medio de la remodelación de su imagen de marca y su selección.

Recientemente, presentó el cambio de imagen de menú más extenso en los casi 60 años de historia de la compañía.

Esos últimos cambios han resultado positivos para la empresa. Las ventas en las tiendas abiertas al menos un año aumentaron un 8.4% en el tercer trimestre, y, durante los 18 meses anteriores, Subway dijo que tuvo “ventas récord” en sus aproximadamente 20,000 ubicaciones en Estados Unidos, impulsadas por una serie de cambios que incluyen nuevos sándwiches, sopas y remodelaciones de tiendas.

También está viendo un repunte en las ventas en lugares que en los últimos años se vieron severamente afectados por la pandemia de covid-19.

Las ventas de los primeros tres trimestres de este año en las ubicaciones “no tradicionales” de Subway, como aeropuertos, universidades y hospitales, han aumentado en más del 20%, lo que “indica una fuerte recuperación en 2022 en todos los canales afectados por la pandemia”.

