De rivales en la cancha a guardianes del aguacate mexicano: Rafa Márquez y Landon Donovan se unen en campaña que daría guacamole gratis en la final del Mundial

Lejos quedó la acérrima rivalidad que tenían en la cancha Rafael Márquez y Landon Donovan cuando defendían la camiseta tricolor y la de las barras y las estrellas. Ahora, después de más de 10 años de su último enfrentamiento, son aliados y se reencuentran en una campaña de Avocados From México con motivo del Mundial.

En entrevista con La Opinión, el exdefensor central del Tri contó cómo fue el reencuentro con su odiado rival en esta nueva faceta y de qué se trata la promoción que traen entre manos.

“Ahora Landon y yo somos los ‘guackeepers’ de Avocados from México. Me encantó poder disfrutar y hacerlo con Landon, el fútbol va más allá de las rivalidades, la he pasado muy bien haciendo esta campaña”, explicó, después de grabar un comercial y convivir muy de cerca con quien fuera su némesis durante 13 años en el fútbol internacional a nivel de Concacaf.

“Nosotros somos los ‘Guackeepers’ del aguacate y estamos participando en esta campaña porque si, de repente, México o Estados Unidos llegan a la final de esta fiesta del fútbol, Avocados from México va a regalar hasta 10,000 porciones de guacamole. Todos pueden registrarse en la página y participar”, detalló.

Y es que desde el 15 de noviembre y hasta el 18 de diciembre, todas las personas que se registren en www.afmguacgiveaway.com y cumplan con los términos y condiciones podrán participar en la promoción, en la que, si uno de los dos países mencionados es finalista en la Copa del Mundo, se regalará una porción de guacamole gratis a las primeras 10,000 personas que hayan dejado sus datos.

¡Juguemos en equipo con @AvosFromMexico para el desafío #AlwaysGood Guacamole Gratis! Si las selecciones de Estados Unidos o México llegan a la final del evento de fútbol más grande del mundo, Avocados From Mexico sorteará guacamole gratis. ⚽️🥑 #GuacKeepers #Sweepstakes pic.twitter.com/z10ASArE9L — Rafa Marquez (@RafaMarquezMX) November 15, 2022

¿México o Estados Unidos llegarán a la final del Mundial?

Sobre las posibilidades de estos países para llegar a la gran final del torneo, Rafa Márquez no quiso aventurarse a dar un pronóstico, pero reiteró su apoyo para el combinado tricolor y para Estados Unidos, ya que desea que haya guacamole gratis, hecho con aguacate 100% mexicano, para mucha gente.

“No lo sé (si alcanzarán el último partido), pero al final hay que soñar, ser positivos y pensar en lo más grande. Ahora que me toca ser aficionado intento ser positivo con mi selección, con México y desearle también buena suerte a Estados Unidos. Ojalá cualquiera de los dos pueda llegar hasta la final”, concluyó “El Káiser Michoacano”.

