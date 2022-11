Joan Sebastian compuso esta romántica canción para Salma Hayek, su musa por muchos años

En sus experiencias amorosas, Joan Sebastian encontró la inspiración para crear la mayoría de sus grandes éxitos musicales.

El cantante, que falleció el 13 de julio del 2015, estuvo en varios rumores de romances platónicos con famosas artistas, pero también tenía amores platónicos, uno de ellos era su admiración por la actriz Salma Hayek, a quien le envió regalos varias veces e, incluso, le compuso una canción.

La mexicana fue musa del ‘Poeta del Pueblo’, el cual además de dedicarle algunas de sus composiciones, también le obsequió joyas y un caballo, del que la famosa habló en 2017 durante una entrevista para el programa “Primer Impacto”.

Con su carisma y belleza, Salma Hayek conquistó el corazón de Joan Sebastian. Aunque nunca tuvieron una relación, el cantante si le declaró su amor con una romántica canción que lleva el título ‘Eso y más’, la cual publicó en 2006 y está en su álbum discográfico ‘Más allá del sol’.

La canción de Joan Sebastian para Salma Hayek

“Cruzaré los montes, los ríos, los valles por irte a encontrar”, dice una de las estrofas de la canción que el artista nacido en Juliantla compuso en honor a Salma Hayek, que también tiene frases como: “Salvaría tormentas, ciclones, dragones sin exagerar / Por poder mirarme en tus ojos bonitos / Y vivir la gloria de estar a tu lado”.

En 2016, durante una entrevista para Despierta América, el hijo de Joan Sebastian, José Manuel Figueroa, declaró sobre su admiración que tenía su padre a la protagonista de Frida.

“Hay cosas que no puedo negar”, dijo Figueroa. “A fin de cuentas, yo creo que la única persona que realmente puede decir con exactitud a quién, cómo y cuándo le hizo el tema, o no, es mi padre… pero sí le hizo el tema a Salma Hayek. Probablemente, lo hizo muy ilusionado. Es un tema hermoso, me encanta cantarlo”.

Inclusive, sus amistades sabían de este amor platónico, uno de ellos Diego Verdaguer quien aseguró, en el programa “Hoy” en 2016, que Joan Sebastian le dedicó varias canciones a la actriz mexicana: “No le escribió una, le escribió por lo menos cuatro”.

Pese a que Salma Hayek nunca ha hablado a detalle de su amistad con Joan Sebastian. En 2017 confesó que aún conservaba el caballo que le regaló el cantante.

