Lluvia de estrellas Leónidas: rituales para atraer suerte y abundancia

La noche del 17 y 18 de noviembre la lluvia de estrellas Leónidas alcanzará su punto máximo y será visible en los cielos de todo el mundo, donde las condiciones lo permitan, siendo el momento perfecto para atraer la suerte y la abundancia.

Los pequeños fragmentos de polvo y desechos espaciales que pasan a gran velocidad a través de la atmósfera de la Tierra también son conocidos como estrellas fugaces ¿quién no le ha pedido un deseo a una de ellas?

Las Leónidas llevan su nombre luego de que su origen es la constelación de Leo, signo de fuego regido por el Sol cuyas cualidades astrológicas son la creatividad, la pasión, el buen corazón, el liderazgo y la lealtad, según explica AskAstrology.com, por eso se convierten en el fenómeno ideal para atraer la abundancia y la suerte.

Si quieres aprovechar la energía de esta lluvia de estrellas, haz alguno de los siguientes rituales.

Ritual para mover las energías

De acuerdo con el Feng Shui, para que las energías no se queden estancadas y tengan un correcto flujo debe de haber movimiento. Uno de los rituales que sugiere el sitio AD Magazine, es realizar una limpieza profunda de la casa para hacer “caminar” las vibraciones. Tira las cosas que has guardado y ya no tienen utilidad y, de ser posible, cambia un poco los muebles. Este sencillo ritual abrirá las puertas de la fortuna.

Haz agua de estrellas

Si alguna vez has hecho agua de luna sabrás a lo que se refiere este ritual. Este ritual es similar, solo debes limpiar energéticamente uno o varios recipientes de agua pasándoles un incienso, llenándolos con agua y dejarlos durante las noches en que las Leónidas estén atravesando el cielo.

Almacena esta agua en botellas o frascos y úsala para limpiar energéticamente tus cuarzos, amuletos o demás elementos de la suerte. También puedes rociarla en tu billetera o en tu ropa cuando tengas un evento importante y quieras una dosis extra de suerte.

Carga amuletos y cuarzos

Coloca todos tus amuletos protectores y de la suerte, así como tus cuarzos en un sitio donde reciban la luz nocturna. Cada que pase una estrella fugaz recolectarán su energía se cargarán con vibras positivas.

Te puede interesar:

– Ritual con azufre para neutralizar las malas energías

– 5 rituales fáciles para tu vida diaria que abrirán las puertas de la felicidad

– Los mejores rituales de luna nueva: cuáles son más poderosos, según astrólogos