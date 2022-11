Mayra Flores culpa a la desinformación de su derrota en las elecciones

La representante Mayra Flores captó la atención de los hispanos tras convertirse en la primera mujer nacida en México en ser parte del Congreso en junio durante unas elecciones especiales, pero este entusiasmo no le ayudó para continuar en el cargo, luego de perder en las elecciones intermedias ante el demócrata Vicente González. Este fracaso lo atribuye a la desinformación por parte de los demócratas y la prensa en su contra que la calificaron como “extremista”.

Cuatro meses fue el tiempo que permaneció Mayra Flores como representante del distrito 34 de Texas, hasta que no recibió el apoyo esperado por los votantes en las elecciones del 8 de noviembre en donde obtuvo el 44.3 % por debajo del 52.7 % que logró el demócrata, Vicente González.

Durante su primera entrevista para Fox News, luego de los comicios, la legisladora nacida en Tamaulipas, México, reveló sentirse orgullosa de su mandato.

“Estoy muy orgullosa de la actuación que hicimos en mi distrito. Estoy muy orgulloso del trabajo que hicimos en el sur de Texas. Solo se está volviendo más conservador. Lo hicimos mejor que en 2020, por lo que no vamos a retroceder, lo cual es genial de eso se trata”, expresó.

Flores apuntó que la desinformación de algunos medios de comunicación así como de los demócratas, además de las personas que no salieron a votar, hicieron que no tuviera la oportunidad de continuar al frente del distrito 34 de Texas.

“Eso no es bueno para Estados Unidos cuando la gente no sale a votar. La gente necesita salir a votar. No importa de qué lado estés. Necesitamos escuchar tu voz en Washington”, recalcó.

Y aseguró que, “las mentiras y desinformación del Partido Demócrata me describieron injustamente como de extrema derecha y extremista. Los medios de comunicación también me dieron esa etiqueta”.

Mayra Flores se refiere a un artículo publicado en New York Times, el cual fue titulado “El ascenso de la latina de extrema derecha”, fue parte que tanto ella, como sus dos compañeras, Mónica de la Cruz y Cassy García fueran señaladas como “extremistas”.

Durante la entrevista de Fox News, la hispana se defendió afirmando que lo escrito en el diario con relación al apoyo de que las elecciones fueron un fraude en 2020 es falsa porque afirmó no estar a favor de ninguna de las teorías de la conspiración, ya que sus prioridades se centran en la unión familiar y el trabajo.

“Estamos muy lejos de ser de extrema derecha. Somos fuertes conservadores, somos gente de fe, de familia, libertad, trabajo duro. Eso es lo que somos, y es hora de que no se nos dé por sentado, porque se nos ha dado por sentado durante demasiado tiempo”, puntualizó.

Es importante mencionar que tanto Mayra Flores, como Cassy García y Mónica de la Cruz, quienes competían por el distrito de Texas 34, 28 y 15, respectivamente se unieron para realizar una campaña antes de las elecciones intermedias en busca del voto latino, pero éste sólo benefició a De la Cruz.

Cabe recordar que desde el 2020 hubo un cambio de los votantes latinos hacia la derecha que continuó en 2022. Un ejemplo es en Florida cuando Ron DeSantis y Marco Rubio lograron el triunfo que en parte se lo deben a la comunidad latina.

Los demócratas habían puesto en alerta durante las campañas previas a las elecciones intermedias de la desinformación o falta de esta que existía para los votantes latinos, sobre todo la que estuviera en español, ya que era de suma importancia para que pudiera decidir hacía dónde dirigir du voto.

Por otro lado, es importante destacar que las proyecciones hasta el momento tienen un Congreso dividido con la mayoría de los republicanos en la Cámara de Representantes y el control del Senado de los demócratas, para Flores es importante que se trabaje en conjunto para beneficio de los estadounidenses.

“Ahora más que nunca, necesitamos unirnos y trabajar juntos en lo que es mejor para el país“, expresó y además añadió que el Partido Republicano también debe estar unido: “Necesitamos unirnos como partido, como estadounidenses”.

Cuando se le preguntó si volvería a buscar el cargo, Flores respondió: “El 2024 definitivamente está en mi mente”.