Misteriosa muerte de mujer estadounidense en Los Cabos será investigada como feminicidio

Una mujer de Carolina del Norte fue encontrada muerta en un destino turístico mexicano donde las autoridades inicialmente determinaron que era una intoxicación por alcohol, pero a raíz del surgimiento de un video donde se muestra cómo fue agredida, su muerte ahora está siendo investigada como un crimen violento.

Shanquella Robinson, de 25 años, originaria de Charlotte, viajó el 28 de octubre con seis amigos a la ciudad turística de San José del Cabo, donde se hospedaron en el elegante Fundadores Beach Club, informó WBTV.

Shanquella Robinson de Carolina del Norte, de 25 , encontrada muerta durante un viaje de amigos a México, es vista siendo golpeada por uno de ellos en su villa: la autopsia descubrió que tenía el cuello roto, a pesar que los amigos afirman que murió por intoxicación alcohólica. pic.twitter.com/4uJBI02a7g — gilberto caldera (@GilCalder) November 17, 2022

Al día siguiente, Robinson fue encontrada muerta en Villa Linda 32, un departamento de alquiler ofrecido por CaboVillas.com, y las autoridades iniciaron una investigación criminal, según WSOC-TV.

Sus padres pronto recibieron una llamada telefónica desesperada de los amigos de Robinson, quienes les dijeron que había muerto.

“Dijeron que no se sentía bien, que era una intoxicación por alcohol”, dijo la madre de la víctima, Sallamondra Robinson, al medio de comunicación.

La familia le dijo a WBTV que las autoridades mexicanas les dijeron que Shanquella murió de intoxicación por alcohol.

Pero el certificado de defunción reveló que la causa de la muerte fue una “lesión grave de la médula espinal y luxación del atlas”, una inestabilidad de las dos primeras vértebras del cuello, informó WSOC.

El alcohol no se mencionó en el informe, según la estación.

El certificado de defunción enumera el tiempo entre la lesión y la muerte en unos 15 minutos y señala que Shanquella fue encontrada inconsciente en la sala de estar.

El misterio se ha agravado por la difusión de un video que supuestamente muestra a Shanquella siendo golpeada dentro de una habitación de hotel.

En las imágenes, se puede escuchar a alguien preguntando si “al menos podría defenderse”.

No estaba claro cuándo y dónde se tomó el video no verificado, pero Sallamondra le dijo a WSOC que reconoció a las personas en las imágenes como los amigos que fueron a México con su hija.

La madre también dijo que creía que el video fue filmado durante el fatídico viaje.

“Nunca fue una pelea. Ella no peleó, la atacaron”, dijo a la WSOC.

No se pudo contactar a los compañeros de viaje de Shanquella, que no fueron identificados por la estación, informó el medio.

Cuatro números fueron desconectados y dos números envían directamente al correo de voz. Los mensajes de texto a esos números no fueron devueltos.

El jueves, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Baja California Sur confirmó los resultados de la autopsia y dijo que “se inició una investigación por feminicidio”, informó ABC News.

El feminicidio es considerado un crimen de odio en el que una niña o mujer es asesinada por su género.

Michael Lettieri, experto en feminicidios en esa región de México, dijo a WSB-TV que “se supone que debe investigarse de una manera muy particular que sea sensible a la dinámica de género del crimen”.

Cuando una mujer es asesinada en México, a menudo se requiere que las autoridades inicien una investigación como feminicidio, explicó, y agregó que los investigadores determinan si fue asesinada por su género o si hubo violencia doméstica involucrada.

Lettieri le dijo al medio que la atención que ha generado el caso podría ayudar a resolver el crimen.

“Que sea un estadounidense significa que habrá presión adicional sobre el gobierno mexicano y el gobierno estatal para resolver este caso y creo que eso probablemente conducirá a una resolución”, dijo.

Los padres devastados expresaron su frustración por la información contradictoria inicial y el alivio de que las autoridades estén llevando a cabo una investigación criminal.

“Es como una pesadilla. Ni siquiera puedo dormir”, dijo el padre de Shanquella, Bernard Robinson, a WSOC. “Solo quiero algo de verdad porque esto no cuadra bien”.

Y agregó: “Por la gracia de Dios, creo que voy a llegar al fondo de esto. Dios no va a fallar. va a salir. Yo no me doy por vencido. Estoy muy seguro de que voy a tener tranquilidad.

Sallamondra dijo que recuerda cómo su hija, una empresaria trabajadora, estaba feliz de ir a México.

“Miré algunas de sus publicaciones que había subido”, le dijo a WSOC. “Ella realmente la estaba pasando bien y no sé dónde salió mal desde allí”.

Sallamondra le dijo a WNCT que el grupo fue a México para celebrar un cumpleaños.

“Me dijo que tenían un chef. Se estaban preparando para comer. Estaban comiendo tacos o una ensalada o algo, y dije: ‘Está bien. Te amo. Que tengas una buena noche y hablaré contigo mañana’”, dijo al medio.

“Nunca volví a hablar con mi hija. Ella nunca volvió a casa. Dijeron que no se sentía bien. Tuvo una intoxicación por alcohol”, dijo la madre, refiriéndose a los amigos. “No pudieron obtener el pulso. Cada una de las personas que estaban allí con ella contaba historias diferentes”.

Dijo que el cuerpo de su hija está en casa, pero que tiene muchas preguntas sobre la muerte y quiere que prevalezca la justicia.

“Era una buena niña y tenía un gran corazón, y no merecía que la trataran así”, dijo Sallamondra.

El FBI dijo que está al tanto de las imágenes que han circulado en las redes sociales y alentó a “cualquier persona con fotos o videos relacionados a contactar” a la agencia, informó WTIV.

Un portavoz de la oficina del FBI en Charlotte le dijo a ABC News que ha estado en contacto con la familia.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Baja California Sur dijo que la investigación está en curso y que “en la medida en que el marco legal lo permita, se informarán los resultados”.

El Departamento de Estado de EE.UU. confirmó a WSOC que un ciudadano estadounidense murió en México durante el tiempo del viaje de Shanquella. Pero un portavoz se negó a proporcionar información adicional, citando el respeto por la familia y la privacidad.

