La Casa Blanca asegura que el presidente Biden no estaba enterado del fiscal especial

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre respondió sobre todos los ataques que ha recibido la decisión del fiscal general Merrick Garland por nombrar a un fiscal especial para dos de las investigaciones en contra de Donald Trump. La portavoz también aseguró que el presidente Joe Biden no sabía sobre la decisión del Departamento de Justicia (DOJ).

Durante una conferencia de prensa, el fiscal general anunció al abogado Jack Smith como fiscal especial para manejar las investigaciones del Departamento de Justicia sobre la documentación clasificada como confidencial que el FBI allanó de su mansión en Mar-a-Lago, además de su posible participación en la insurrección del Capitolio el 6 de enero de 2021.

En la sesión informativa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre comentó con respecto a todos los ataques por parte de los republicanos seguidores del expresidente por la elección de Jack Smith, así como del propio Trump que señalaron que esta acción es una “la peor politización de la justicia”.

“Diré esto, y lo he dicho muchas veces antes: No politizamos el Departamento de Justicia. Eso es algo que dijo el Presidente durante la campaña, en sus primeros días de estar en la Casa Blanca y eso sigue siendo cierto”, comentó Jean-Pierre.

“No estuvimos involucrados en este tema en particular. Permítanme decirlo de manera más amplia, no estamos involucrados en investigaciones criminales que realiza el Departamento de Justicia de manera independiente. No nos dieron un aviso previo”, afirmó.

La portavoz aseguró que el presidente Biden no sabía que el fiscal general nombraría al fiscal especial, Jack Smith para las investigaciones de Donald Trump.

“No, él no estaba al tanto. No estábamos conscientes. El Departamento de Justicia toma decisiones sobre su investigación criminal de manera independiente”, expresó en la conferencia.

Y reiteró: “No estamos involucrados. No tuvimos conocimiento de esta investigación en particular ni de ninguna investigación criminal”.

Algunos republicanos, entre ellos Mike Pence, Andy Biggs, Rick Scott, Ted Cruz, expusieron su molestia ante tal situación y defendieron a Donald Trump, quien también se había manifestado muy enojado por la designación del abogado.

Entre los comentarios, algunos de ellos mencionaron que esto se debió a que Joe Biden fue quien pidió este nombramiento, ya que se produce tan sólo tres días después de que Trump confirmara que quiere ser presidente en 2024.

“Les puedo decir otra vez que el presidente no estaba al tanto, nosotros no lo sabíamos. No nos avisaron con antelación”, fueron las palabras de Karine Jean-Pierre.

El fiscal Merrick comentó el viernes en su anuncio que firmó la orden para que Jack Smith se incorpore de inmediato a las dos investigaciones del expresidente Donald Trump.

