Una mujer británica se casa con el fantasma de un soldado muerto hace más de 100 años

Recientemente, la cantante británica Brocarde anunció que se casó con su amante, un fantasma de un soldado muerto hace más de 100 años.

Brocarde acudió a la capilla The Asylum de Peckham, en Londres, para casarse con su prometido fantasma en una ceremonia privada, presidida por el religioso Dave Octave.

La cantante se dirigió al altar con su propia canción Haunted, que compuso para celebrar su promesa de amor que sin duda puede ser considerada paranormal.

“Edwardo se aseguró de que yo supiera que estaba allí durante toda la ceremonia susurrándome cosas al oído y dándome suaves codazos”, dijo la mujer después de una ceremonia de 30 minutos.

En el programa This Morning de ITV, la cantante dio algunos detalles de su boda con el fantasma e incluso reveló que su esposo estaba presente en el set de grabación.

Un artículo The Mirror aseguró que la cantante estuvo buscando la forma de que diferentes iglesias pudieran aprobar su matrimonio y casarla con su pareja fantasma, sin embargo, fue rechazada y expulsada de algunas iglesias.

Finalmente encontraron una iglesia que sí los casó. En la fiesta de boda, dijo Brode, hubo invitados de lujo, como los fantasmas de Marilyn Monroe, Elvis, William Shakespeare, Henry VIII y Johnny Cash.

¿Cómo inició el amor?

Todo comenzó una noche de tormenta mientras ella no podía dormir. “De la nada, sentí una sensación cálida en mi corazón, estaba ardiendo. Me toqué el pecho y estaba cálido, casi húmedo, y la sensación me recorrió todo el cuerpo”, contó a The Sun.

En el momento de la sensación, relató que toda la habitación se enfrió. “Parecía que alguien estaba presente. No podía ver nada, así que tomé la luz de la mesita de noche y algo me agarró de la mano para detenerme”.

Fue allí cuando escuchó por primera vez a quien se convertiría en el amor de su vida, aunque se tratara de un fantasma. Desde entonces, regularmente el soldado muerto visita a Brocarde.

También podría interesarte:

Boda en la Casa Blanca: se casa Naomi Biden, la nieta del Presidente

VIDEO: Fotógrafo de bodas golpeado con pistola frente a recién casados ​​en San Francisco