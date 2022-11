Votantes de color y las mujeres ayudan a prevenir la ola roja en las elecciones intermedias

Las comunidades de color se movilizaron durante las elecciones intermedias para asegurarse que su voz contara en las urnas, y particularmente los votantes latinos mandaron el mensaje a los partidos de que están cansados del extremismo y necesitan pararlo. También ayudaron a prevenir la ola roja (republicana) que los encuestadores habían pronosticado.

Durante la videoconferencia: “Diversas perspectivas sobre los votos étnicos y de las mujeres, el acceso del votante y la redistribución de distritos“, organizada por Ethnic Media Services, varios expertos analizaron las tendencias de votación entre latinos, afroamericanos, y miembros de la comunidad Asiático-americana y de las Islas del Pacífico.

¿Quiénes son los votantes que detuvieron la ola roja (republicana)?

Sergio I. García-Rios, profesor asistente y subdirector del Centro de Estudio de Raza y Democracia de la Universidad de Texas en Austin, dijo que en cada elección intermedia, el partido que ocupa la Casa Blanca pierde votos.

“Esta es una tendencia natural salvo en pocas excepciones. También tenemos un presidente que es muy impopular, una economía que está batallando, y junto a la inflación y la falta de acceso formaron una perfecta combinación que hicieron pensar en una ola roja”.

Señaló que las encuestas de Univision mostraron que todos estaban preocupados por el estado de sus vidas más allá de la economía, lo que muchos expertos no anticiparon es que la gente tenía otras preocupaciones, específicamente los votantes de color.

“Una segunda preocupación fue acerca de la seguridad por las armas, los tiroteos masivos, la seguridad a lo largo de la frontera, el crimen, pero no necesariamente acerca de la migración. Todos estos problemas fueron tan complicados, que no se alinearon con un partido u otro”.

Preciso que los votantes realmente mandaron el mensaje a ambos partidos de que están desilusionados de ambos y necesitan parar el aumento del extremismo. “Pienso que los electores están cansados”.

Cabe decir que las encuestas de salida de la agencia de noticias Prensa Asociada arrojaron que el 56% de los latinos votó por los candidatos demócratas contra el 40% de latinos que favoreció con su sufragio a los republicanos.

Demócratas y asiáticos

Christine Chen, directora de Asian Pacific Islander American Vote |APIAVote, dijo que tres cuartas partes de los votantes asiáticos votaron por correo, y tienen mucha confianza en que la asistencia a las urnas haya sobrepasado o igualado los números de 2018.

“Por una encuesta nacional, parece que los demócratas han obtenido la mayoría de los votos asiáticos, pero también varía según la etnia asiática”.

Dijo que cuando observaron la encuesta de votantes asiático-estadounidenses de 2022, notaron que hay un número creciente de votantes independientes entre el electorado asiático-estadounidense por alrededor de 35%, y los chinos en realidad tienen el mayor porcentaje con 47%.

“Incluso entre los vietnamitas que apoyan a los republicanos a un ritmo más alto que cualquier otro grupo étnico asiático”.

Voto afroamericano

Karma Cottman, director de Ujima Inc.: The National Center on Violence Against Women in the Black Community, dijo que sin importar el partido, las votantes afroamericanas tienen preocupaciones muy complejas y profundas.

“Estamos preocupadas por nuestras familias, nuestra seguridad en términos físicos y financieros para poder cuidar a nuestras familias y alimentarlas”.

Dijo que un gran error ha sido ver el voto afroamericano como un monolito. “Parte del desafío para ambos partidos es que se han acercado a nuestras comunidades sin escucharnos hablar de nuestras necesidades, en lugar de eso, usan una retórica para involucrarnos”.

Así que dijo que necesitan hablar sobre sus necesidades diversas y esto debe ir acompañado de acciones.

“Lo que vimos en los pasados dos meses, fueron acciones para mover los préstamos estudiantiles, una respuesta a los problemas del aborto y a las mujeres que no quieren que el estado controle sus cuerpos”.

Concluyó diciendo que lo que vieron en las elecciones intermedias, es que las mujeres afroamericanas se movilizaron para sacar el voto y asegurarse que sus problemas estuvieran representados en las urnas.

El voto en Arizona

Gowri Ramachandran, abogado del programa de elecciones y gobierno del Brennan Center, dijo que en la semanas previas a los comicios intermedios, en el condado de Maricopa en Arizona, había razones para que la gente estuviera preocupada sobre la intimidación y desinformación.

“Era entendible después de los que vimos en las secuelas de la elección 2020, y el temor a que se repitieran algunos de los esfuerzos por minimizar los resultados justos”.

Dijo que también hubo un movimiento para tratar de convencer a los ciudadanos de un fraude extendido y animar a la gente a vigilar los buzones.

“El Centro Brennan condujo una encuesta en la primavera de este año y encontró que uno de cada seis funcionarios de casillas, había sido amenazado personalmente”.

Señaló que se hizo un gran esfuerzo para mantener el sistema electoral seguro y resistente y garantizar que las personas pudieran votar con confianza.

“Tuvimos líderes encargados de hacer cumplir la ley en algunas comunidades de Arizona que salieron y dijeron que no se toleraría la intimidación de los votantes y hacia los trabajadores electorales”.

Comisiones Independientes

¿Cómo les fue a los candidatos de color en esas elecciones estatales donde hubo activismo y logros en el área de redistribución de distritos?

Kathay Feng de la organización Common Cause, dijo que hay unos siete estados que tienen algún tipo de comisión relativamente independiente para la redistribución de distritos, y otros seis cuentan con una comisión asesora para hacer un total de 13 estados.

“Es importante notar que en cada uno de estos estados, se registró una gran participación de las comunidades de color que salieron y hablaron sobre dónde están esas comunidades y su crecimiento para asegurarse que las líneas las reflejen verdaderamente”.

Dijo que desafortunadamente eso no se ve en estados en los que la redistribución de distritos está controlada por los gobernantes y políticos, donde a pesar del tremendo crecimiento de las poblaciones latinas en estados como Texas, o de la afroamericana en Florida, esas comunidades fueron cortadas en rodajas y en cubitos, por lo que el aumento no quedó representado o se desmanteló.

“Así que vemos una diferencia significativa entre los estados que tienen comisiones de una forma u otra, y los que no”.