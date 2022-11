¿Quién es el joven discapacitado en la inauguración del Mundial Qatar 2022? Ghanim Al Muftah llevó su mensaje de que “Nada es Imposible”

La ceremonia de inauguración del Mundial Qatar 2022 no solamente sorprendió por su espectacularidad e impresionante despliegue audiovisual cultural, sino también por el mensaje de inclusión y respeto a la diversidad que comunicó, en momentos que tanto la organización como la FIFA se encuentran siendo señaladas por las acusaciones de presuntas violaciones de derechos humanos que ocurren en esa nación asiática.

Uno de los detalles que más aplausos ganó fue la presencia del premiado actor Morgan Freeman con un mensaje de cómo el fútbol logra unir razas y culturas, con su poder acaba con las diferencias:

“El fútbol une a personas y naciones. Hay un hilo común de esperanza, júbilo y respeto. El fútbol expande el mundo, une a las naciones en su amor por este precioso juego. Lo que hace a las naciones estar juntos, hace estar juntas a las comunidades. ​​​​​​Todos tenemos una historia de fútbol”

Pero Freeman no estuvo solo en la escena del Mundial, ya que en los primeros actos estuvo acompañado de una persona con una discapacidad muy evidente: le faltaba casi toda la parte inferior de su cuerpo y para movilizarse utilizaba sus manos a ras de suelo.

Millones de fanáticos que presenciaban la ceremonia se hicieron la misma pregunta y rápidamente la duda fue despejada: se trataba del empresario e influencer árabe, Ghanim Al Muftah, que con su ejemplo de vida ha buscado demostrar que nunca hay que darse por vencido en la vida.

Este influenciador amasa más de 3 millones de seguidores en cada una de sus redes sociales, por donde transmite un mensaje de superación y además sus charlas son multitudinarias. Además, es uno de los jóvenes más ricos de Qatar y cuenta con varios emprendimientos conocidos, como una franquicia de helados.

Su lema principal y con el que abre su portal web es “Nothing is Imposible” (Nada es Imposible, en español). Actualmente une sus actividades, charlas y publicación de contenido con los estudios de Negocios Internacionales que realiza en Londres, en Reino Unido.

Pero la motivación de este joven para vivir y vencer todos los pronósticos viene desde el útero. Desde un primer momento su madre recibió la advertencia de los médicos de la peligrosidad de su embarazo. Eran gemelos y uno de ellos corría el riesgo de morir.

Los pronósticos a medida que el embarazo avanzaba era que uno de ellos, en este caso Ghanim, nacería con algún tipo de discapacidad y altas probabilidades de depender de una silla de ruedas.

Los padres se decidieron en tenerlo y se dijeron que apoyarían a su hijo en todo lo que necesitara: “Yo seré su pierna izquierda y tú serás su pierna derecha”, relató la familia en una entrevista para The Epoch Times.

