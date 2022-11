Horóscopo de hoy de Nana Calistar 21 de noviembre de 2022

Leo

Enamoramiento y desconfianza a la vez. Mejoras en los dineros. Cambia de actitud ante la vida, si sigues viendo todo negativo, negativo seguirá, recuerda que sueles atraer lo que quieres y deseas y más si es algo malo. En lo laboral propuesta de trabajo y dinero extra la próxima semana. Perdida de objetos o dinero, cuídate de traiciones laborales. Ten cuidado en que gastas tu dinero o en qué inviertes pues podrías quedar en banca rota. Tendrás noticias de familiar lejano. Invitación a evento o fiesta está por llegar. Se te va a caer la venda de los ojos sobre una amistad, va a doler el shingazo, pero será lo mejor pues solo te ponía de malas. La vida es muy corta para quejarte o estar esperando a alguien que esta y no está, solo estorba y no da oportunidad a nuevos amores. Vienen días de mucha incertidumbre en los cuales tendrás que ponerte muy fuerte por ciertas noticias que te podrían tumbar y hacerte sentir muy mal. Un viaje en puerta muy perro y la posibilidad de volver a estudiar. Una amistad te buscará para contarte un secreto. Recuerda lo que ya pasaste y viviste, no vuelvas a cometer los mismos errores, no vale la pena, se te da mucho encariñarte con la mendiga piedra y sabes que vas a sufrir, pero te encanta la mala vida después no andes pidiendo apoyo que tus amistades te darán la espalda por terco.

Virgo

Día en el cual deberás de hacer las pases con tu pasado si quieres encontrar soluciones en tu presente. Si una vez te traicionaron fue por endeja, no des terceras oportunidades o podrías exponerte a que te vuelvan a dañar y de la peor forma. Ten cuidado con una persona que te buscará mucho en estas fechas, no quiere nada bueno, solo busca sacar algo de provecho de ti. No compliques las cosas, date la oportunidad de conocer ambas partes antes de creer lo que llega a tus oídos. Se compromete una amistad y no te contará. Si tienes pareja podría terminar esa relación en cualquier momento debido a que saldrán a la luz ciertos secretos que tienen que ver con infidelidades y relaciones del pasado. Un familiar te visita, sino tienes una relación es momento de pensar solo en ti, que cuando llegue llegará, atiende tu inche físico y tus pensamientos. Muchas veces te dejas caer o vencer bien fácilmente, no temas a enfrentar obstáculos y demostrarle al mundo de lo que eres capaz y hasta donde puedes llegar. Haz a un lado las indiferencias que han surgido con amistades pues es el mejor momento para resolver cualquier rencilla que pudiera existir. Eres fuerte y no te doblegas por cualquier situación sin embargo tu punto débil siempre será tu familia. No permitas que personas que te dejaron en tu pasado lo vuelvan a hacer, libérate de esas personas es necesario.

Libra

En caso de tener pareja, un viaje resultaría bastante bueno para recuperar lo que se ha perdido en su relación, dudas mucho en unas ocasiones del amor que te tiene tu pareja y esas dudas lejos de fortalecer la relación la dañas y va creando una bomba de tiempo. Vienen momentos muy buenos si tienes pareja pues la relación se consolidará y estará estable. Atiende más a tu familia y no la descuides tanto pues una enfermedad se visualiza en próximas fechas. Cambios en tu economía mejorarás mucho, pero prepárate para la racha que vendrá en estos últimos días de este mes, no será nada que te quite el sueño solo debes aprender a administrar tus gastos. Es necesario que saques todo eso que traes en el alma y que tanto te ha dañado, deja atrás todas esas situaciones que no te han dejado crecer o ser la persona que tanto has querido y anhelado. No es momento de hacer un lado a quienes te han mostrado con hechos que en realidad le importas y mucho. Negocio esta por llevarse a cambo y saldrá de la mejor manera. Ya no trates de cambiar ni de ser algo que no eres para complacer a las demás personas, no reniegues del amor o el amor renegará de ti, hay personas que han llegado a tu vida con buenas intenciones sin embargo tú te has encargado de alejarlas con tu indiferencia y falta de atención. No temas a lo que está por llegar pues empezarás una racha en la cual hay muchas posibilidades de encontrar a una persona que te hará cambiar en muchos aspectos, será una relación relativamente corta, pero con mucho aprendizaje.

Escorpio

Es importante que no te dejes manipular por nadie, toma tus propias decisiones y no permitas que tus planes se vean afectados por las decisiones de otras personas. Momento de que te decidas hacia donde te diriges y lo que buscas de la vida, tienes muchas metas y sueños, pero te gana la flojera y huevones y al final no haces ni maíz. Un viaje se aproxima y nuevas personas entrarán a tu vida, el amor no es como has creído, ten presente que éste jamás se acaba solo cambia de cama. Te viene un ingreso extra y oportunidad de iniciar tu propio negocio, pero para eso deberás de ser muy inteligente y abrir más tus ojos. Ya no te culpes de errores que no son tuyos, aprende a perdonarte y ver más por ti. Podrías entrar en conflicto con tu yo interno y arrepentirte de ciertas cosas que has realizado, ni pex la vida sigue, ten presente que algunas veces es mejor arrepentirse que quedarse con las ganas. Mira hacia donde te diriges y qué estás haciendo para lograr tus metas, una persona de tu pasado no dejara de fregarte y dañarte la existencia necesitas cortar todos los caminos que te pudieran llevar a esa persona pues podrías entrar en una etapa en la cual te vuelvas a dañar. Si tienes pareja se visualiza cambios, necesitan extrañarse más, verse a diario podría hacer que caigan en la rutina, dense el tiempo para convivir con familia y amistades.

Aries

No descuides tu alimentación ni ejercicio pues podrías subir rápidamente de peso. Cuida mucho la parte que tienes que ver con relaciones de amistades y familia pues en estos días estarás en un ciclo algo difícil, podrías decir cosas por decir y dañar a personas que realmente son importantes para ti. Despójate de toda esa cuestión que te estorban y no te deja avanzar, deja de pensar en el pasado y en lo que no se pudo llevar a cabo. Es momento que la vida te sorprenda y tú estás listo o lista para ser feliz. Se avecinan cambios importantes en tu vida entre ellos la llegada de una persona que te va a ayudar a corregir muchos de tus defectos. El día que aprendas a madurar y saber lo que vales será el día en que la gente deje de verte la cara, no permitas que nadie se sobre pase contigo y siempre busca la manera de ir un paso más adelante que las demás personas. Fuerza y valor es lo que te hace falta para mandar a la shingada esa persona que lejos de hacerte un bien solo te deprime y te hace sentir de la fregada, no naciste pa vivir de rodillas sino para ser feliz con quien de verdad quiera estar a tu lado. Vienen días de mucha reflexión en los cuales pedirás perdón o disculpas a personas que les fallaste, será la mejor decisión pues descansarás de tu alma y tendrás mucha paz. Sueños que te indicarán sucesos que están por ocurrir. Estarás algo sacado de onda porque muchas cosas no te han salido bien sin embargo después de la tormenta vendrá la calma y comenzarás a ver la luz en muchas cuestiones que parecían no tener solución.

Tauro

Aguas con cuestiones de lesiones o fractura pues estarás expuesto o expuesta a accidentes. No temas a fracasos, recuerda que de ellos aprenderás las lecciones que te harán no cometer los mismos errores. No dejes que las cosas se muevan solas tu comienza a trabajar en ellas pues ahí está la clave para que tus sueños se materialicen. Un viaje comenzará a planearse y va a salir de la mejor manera. Momentos de grandes cambios e incertidumbres, no te dejes engañar y menospreciar por quienes ya te fallaron en tu pasado, la vida es justa y el karma no perdona así que lo que no puedas resolver déjaselo a la vida que ella acomodará mejor las piezas. Es momento de que veas la vida de distinta manera y te centres en esos sueños y metas que has dejado pendientes por atender a personas p3ndejas que no te dejan nada de provecho. Ten mucho cuidado con la manera en que vas por la vida porque dejas mucho que desear sobre todo con esas personas que te importan demasiado. Date la oportunidad de conocer más a esa amistad que comenzará a mostrar cierto interés por ti, no pierdes nada y con el tiempo ganarás mucho. Si tu interés por esa persona que te mueve el tapete es bueno da el siguiente paso, sino te corresponde al menos no estarás ahí perdiendo el tiempo.

Géminis

Ten mucho cuidado con deseos p3ndejos que no llegarán a ningún sitio. La vida te compensará con situaciones bastante buenas que te ayudarán a lograr tus metas y tus objetivos. No caigas en provocaciones de amistades, recuerda que muchas de ellas no son de fiar y buscarán la manera de sacarte de tus casillas y darte en la mauser con comentarios prepotentes. Algunas ocasiones le das mucha importancia a cuestiones que no las tienen y ahí pierdes tu tiempo pudiéndolo aprovechar en cuestiones que te dejen algo de provecho o te hagan mejor persona. Una oportunidad muy buena en el ámbito de los negocios está por aparecer. Vienen muchos cambios que deberás de atender a la brevedad para que no te afecten en tu futuro, has tenido muchas oportunidades de ser feliz, pero las has dejado ir por atender cuestiones que tú sabes no te dejan nada de provecho. Cambios de última hora y oportunidad de iniciar una relación en caso de estar soltero o soltera, te va a ir de una forma que no imaginabas. Mucha suerte en números con terminación 5, 12 y 34 podría estar ahí la suerte y el dinero que has esperado desde hace algún tiempo.

Cancer

Vienen días en los cuales tu fuerza de voluntad te ayudará mucho a lograr ciertas metas u objetivos que habías dejado pendientes. Persona de piel blanca del pasado retorna y no será con buenas intenciones. Tienes gran capacidad para lograr lo que te propones y se le hechas ganas al gym y dieta podrías recuperar el cuerpazo criminal que te caracteriza, eres una de las personas de los signos que no nació para rogar, ni para que te escojan, ponte las pilas y no mendigues atención, ni cariño ni amor por alguien que no lo merece. Es importante que pienses mucho en lo que esperas de las demás personas, no des sin esperar nada a cambio sobre todo si tienes pareja, pues podrías acostumbrarte a ser siempre quien dé más al punto que un día te canses y mandes todo a la tiznada, se requiere reciprocidad en las relaciones para que funcionen. Amistad tendrá problemas con su pareja. Estarás envuelto en cuestiones sentimentales pues comenzarás a sentir atracción por dos personas al punto de confundirte y no saber qué camino seguir. Cambios importantes en tu vida que se refieren a movimientos en tus sentimientos y forma de ver la vida, comenzará a entrar en una etapa muy perra en que te sentirás libre de tanta cuestión que te había detenido en tu paso. Sentirás necesidad de buscar a una persona de tu pasado, hazlo sin miedo, pero que sea para cerrar ese ciclo que no te ha dejado continuar y avanzar, en la medida que aprendas a perdonar errores y fallas será en la medida en que encuentres la paz que te ha hecho falta.

Piscis

Poco a poco comenzarás a rencontrar esa tranquilidad que tanto te ha hecho falta, te has esforzado mucho por lograr tus sueños y tus metas están por consolidarte, es momento de mandar a la tostada todo eso que te ha hecho sentir de la fregada o no te ha dejado avanza. Cambia tu manera de actuar y ver la vida pues has estado viendo todo muy negativamente y eso no te permite avanzar. Podrías tener sueños premonitorios que te revelarán grandes cosas, pon mucha atención pues preguntas que te has formulado empezarán a tener respuesta. Si tienes una relación y esta se ha tornado distinta, es momento de poner las cartas en la mesa y ver en qué errores han caído, la costumbre los está afectando mucho, cambien la rutina. No te la compliques, haz lo que te dicte tu corazón pues ahí estará la clave para que no te atontes y cometas tonterías. Momento de ir por ese sueño que ha estado en pausa. Te va a llegar chisme de familia, si no dependes de ellos no tiene por qué afectarte. Es probable que vengan problemas en tu relación en caso de tener una, se inteligente y no digas nada que pueda dañar más la relación, algunas veces explotas demasiado pronto y no te das cuenta del daño que puedes ocasionar. La vida te llenaré de nuevas oportunidades en el terreno del trabajo, pero necesitarás ser muy inteligente para saber escoger lo que más te conviene.

Acuario

No te quejes si subes de peso pues nadie es culpable más que tú, ponte las pilas en la alimentación y verás rápido los resultados. Días en los cuales extrañarás a familiar o en los que tu mente te propondrá hacer nuevas cosas y nuevos planes. Amores del pasado empiezan a quedar en el olvido y tus energías y tiempo se comienzan a concentrar en otras nuevas personas que han llegado a tu vida. Mientras más te empeñes en algo que sabes que no será, más obsesión sentirás, no sigas ahí sino te necesitan, ni busques a quien no requiere tu presencia. Hay un amor que no olvidas pues te dejó muy marcado o marcada con su trato y su manera de tratarte, sin embargo, tardaste en valorar lo que tenías a tu lado. Cuida mucha cuestión de piernas y brazos podrías lastimarte. Una decepción en el terreno de la amistad a causa de malos entendidos. Si tienes pareja ten cuidado con una persona de piel blanca, le está metiendo ideas tontas en su cabeza. Posibilidades de un viaje o salir de la ciudad con familia o amistades. Si tiene ya una relación y las cosas se han tornado algo complicadas, toma un respiro antes de tomar cualquier decisión equivocadamente, piensa en frio y no tomes decisiones cuando estés molesto o molestas pues podrías terminar regándola bien gacho. Podrías ser víctima de tus propias palabras, trata de antes de hablar y comprometerte pensar bien a lo que te vas a comprometer pues podrías cometer errores y no cumplir promesas.

Capricornio

Amores nuevos se visualizan, pero de todos no se va a hacer uno, se te da mucho eso de enamorarte de cualquier hijo e hija de la tiznada. Esas cuestiones que te negabas a creer de una persona que es muy importante para ti resultarán más que ciertas, ni te sientas mal, ya la vida se encargará de poner todo en su lugar y darle a cada quien lo que merece. Una situación se presentará en estos días y te ayudará a entender el porqué de muchas cosas. No guardes rencor por personas que te dañaron, es mejor llevar la fiesta en paz que la vida te devolverá con intereses eso que una vez te negó. Te invitarán a un viaje o se dará la oportunidad de planear uno, recuerda que eres de los signos que más les gusta viajar, hazlo te va a ayudar mucho a encontrarte a ti mismo. En el terreno de los dineros ten cuidado con gastar en cosas que no te dejan nada de provecho, viene una racha complicada en lo económico, pero vas a salir a flote sin problema alguno. Te llevarás una gran sorpresa con el chisme que te contará una amistad. En cuestiones familiares lleva la fiesta en paz y no hagas tormentas en vasos de agua. El amor llegará en cualquier momento y traerá contigo mucha felicidad, mientras disfruta y que nadie te detenga en tu paso.

Sagitario

Recuerda que no tienes por qué mendigar amor, ni cariño ni atención por nadie, tienes el poder de tener a quien se te dé la gana a tu lado, pero te encanta comer miércoles y caer en las mismas tonterías de siempre. Ten presente que las oportunidades no regresan pronto, ponte las pilas para alcanzar tus metas y objetivos y los lograrás. Envidias siempre tendrás pues eres una persona muy capaz que siempre logra lo que se proponga, solo trata de no mezclarte con amistades falsas, sabrás identificarlas pues son esas que en días te hablan y en otros te voltean la geta. Estarás algo triste o melancólic@ en estos días pues sentirás que el amor no se hizo para ti o porque tu relación en caso de tener no ha dado los frutos que quisieras, no comas ansias y espera que la vida te sorprenda pues en el momento que dejes de buscar llegarán quien rompa tus esquemas. Momento de iniciar de cero, ten cuidado con trámite pues no es buen tiempo para llevarlos a cabo. Es necesario que te propongas esa meta que has visualizado y enfocado en los últimos meses, hay mucha enviada a tu alrededor por parte de amistades y podrían robarte tus ideas. Una llamada o mensaje de texto podrían cambiar tu día y hacerlo más feliz y pleno. Ten cuidado con una caída o con accidente. Hay posibilidades de que te propongan una aventura, aléjate de relaciones prohibidas pues te friegan mucho y desvaloran.