La película ‘Rocky’ se estrenó un día como hoy en los cines

El 21 de noviembre de 1976, ‘Rocky’, protagonizada por Sylvester Stallone como el boxeador desvalido Rocky Balboa, debuta en la ciudad de Nueva York.

La película, que se estrenó en los cines de los Estados Unidos el 3 de diciembre de 1976, fue un gran éxito de taquilla y recibió 10 nominaciones a los Premios de la Academia, incluyendo Mejor Actor y Mejor Guion Original para el entonces poco conocido Stallone.

‘Rocky’ finalmente se llevó a casa tres premios Oscar, incluido uno a la Mejor Película, y convirtió a Stallone en una de las estrellas más importantes de Hollywood.

Sylvester Stallone nació el 6 de julio de 1946 en la ciudad de Nueva York. A principios de la década de 1970, había comenzado su carrera como actor profesional, apareciendo en espectáculos fuera de Broadway y pequeños papeles en películas.

Frustrado por su falta de éxito, Stallone comenzó a escribir guiones, incluido The Lords of Flatbush (1974), en el que coprotagonizó con otro joven actor relativamente desconocido llamado Henry Winkler.

La carrera de Stallone se transformó tras el éxito de su siguiente guion, ‘Rocky’, en el que insistió en interpretar el papel principal.

Producida con un presupuesto reducido, la película cuenta la historia de Rocky Balboa, un boxeador de poca monta de Filadelfia que trabaja como cobrador de deudas para un usurero antes de conseguir una oportunidad por el campeonato mundial de peso pesado.

Hay escenas ahora icónica en la que Rocky sube y baja los escalones de entrenamiento el Museo de Arte de Filadelfia mientras suena el tema principal de la película, “Gonna Fly Now”.

Stallone pasó a escribir y protagonizar cinco películas más de Rocky: Rocky II (1979), Rocky III (1982), Rocky IV (1985), Rocky V (1990) y Rocky Balboa (2006).

El actor alcanzó el oro en la franquicia de películas de Hollywood por segunda vez interpretando al héroe de acción John Rambo, un problemático ex boina verde y veterano de la guerra de Vietnam.

Stallone interpretó a Rambo en First Blood (1982), Rambo: First Blood Part II (1985), Rambo III (1988), Rambo (2008) y Rambo: Last Blood (2019).

Además de las películas de Rocky y Rambo, la larga lista de créditos cinematográficos de Stallone incluye Rhinestone (1984) con Dolly Parton; Tango & Cash (1989), con Kurt Russell; Cliffhanger (1993), con John Lithgow y Janine Turner; Cop Land (1997), con Harvey Keitel y Ray Liotta; Creed (2015), un spin-off de Rocky; y Credo II (2018).

