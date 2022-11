Miguel ‘Piojo’ Herrera no se guardó nada y tundió al entrenador de la selección de España por hacerse ‘streamer’

Miguel ‘Piojo’ Herrera es conocido por no guardarse nada y tener una personalidad explosiva que no rehúye de la polémica. El exentrenador de los Tigres UANL en la Liga MX se fue lanza en ristre contra el DT de la selección española, Luis Enrique, por realizar transmisiones en vivo en la plataforma de streaming Twitch.

Luego de ser despedido sorpresivamente del conjunto felino, Herrera se marchó a Qatar para cumplir con un compromiso contractual con la cadena Telemundo para analizar el Mundial. Desde Doha, el estratega mostró su desacuerdo con la última decisión de su colega español.

En una entrevista para la agencia de noticias EFE, el ‘Piojo’ se mostró crítico con los directos de Luis Enrique. “Es algo que me dejó muy sorprendido, porque me parece que Luis Enrique está dirigiendo a la Selección de España y tendría que estar más ocupado en el equipo que en eso”, dijo.

Hace algunos días el seleccionador ibérico anunció la decisión de hacerse ‘streamer’ durante la estancia de su equipo en Qatar y donar los beneficios económicos obtenidos de esa labor a alguna organización de caridad.

Las declaraciones de Herrera ocurren días antes del debut de España en Qatar 2022. Los campeones en la edición de Sudáfrica 2010 se estrenarán en el actual certamen ecuménico este miércoles ante su similar de Costa Rica, misma selección a la que Luis Enrique confundió con una nación sudamericana y poco después tuvo que pedir disculpas públicas.

Por su parte, el entrenador azteca actualmente se encuentra sin equipo, pero reconoció que está a la espera de la decisión de la Federación Mexicana de Fútbol sobre la continuidad de Gerardo ‘Tata’ Martino.

El ‘Piojo’ ha sonado como uno de los posibles reemplazantes y no escondió su deseo de volver al Tri. “Terminando el Mundial veremos qué decide la Federación. Por ahí se ha escuchado que Martino no seguirá, entonces si hay esa posibilidad y mi nombre está ahí y me hablan… estoy listo y me encantaría dirigir en un Mundial donde ser local, sin duda alguna”.

