Julián Gil conquista las redes con divertidas fotos de su travesía en Qatar

Con una sonrisa en el rostro, así se ha mostrado el actor Julián Gil en las diversas publicaciones que muestran la travesía en la que se embarcó durante el Mundial de Qatar 2022. ¿Inició su faceta como conductor? Sigue leyendo para enterarte de los detalles.

A través de su cuenta de Instagram, el protagonista de melodramas como “Por amar sin ley” y “La Herencia” se ha dado a la tarea de capturar las nuevas experiencias que ha sumado a su historia desde que hizo su arribo al país árabe.

Desde su llegada, Julián Gil no ha hecho más que deleitar la pupila de sus fanáticos con los despampanantes paisajes que ha presenciado, así como su nueva “imagen” tras adoptar algunas de las prendas características de Qatar.

Como era de esperarse, su contenido en redes sociales ha despertado una ola de comentarios por parte de sus seguidores con los que le han demostrado su cariño: “Me estoy enamorando de este hombre”, “Feliz de verlo cada día superarse” y “La verdad que a ti todo te queda bien”, son algunos de los mensajes que se leen en la red.

Cabe recalcar que el famoso no se embarcó solo en esta aventura, pues a su lado también figuran la conductora de ‘Me Caigo de Risa’, Mariazel, y el ex jugador de futbol, Kikin Fonseca. Junto a ellos, Gil se ha mostrado en diversas fotografías que demuestran que se la han pasado de lo más agradable.

“Que emoción y que gran arranque del mundial con una transmisión histórica desde Qatar”, escribió el histrión para acompañar una selfie en la que se le ve muy sonriente junto a ambos famosos. View this post on Instagram A post shared by Julian Gil (@juliangil)

