¿Necesitas Tamiflu para la gripe?

La temporada de gripe ha comenzado pronto este año. Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), varios estados, especialmente en el sureste, ya están experimentando altos niveles de enfermedades similares a la influenza. La dependencia calcula que en esta temporada ya se han producido 880,000 casos de gripe, 6,900 hospitalizaciones y 360 muertes en los Estados Unidos.

Si te enfermas de gripe, tu médico puede recetarte un medicamento antiviral, como oseltamivir (Tamiflu y genérico), que puede ayudarte a que te recuperes un poco más rápido. Pero los antivirales pueden tener efectos secundarios y eso es algo que los enfermos de gripe no necesitan. Las siguientes son respuestas a algunas preguntas sobre estos medicamentos.

¿Qué son los antivirales?

El Tamiflu es el más conocido de los antivirales recetados para la gripe, que puede aliviar los síntomas y acortar el curso de la enfermedad al inhibir el crecimiento del virus de la gripe en el organismo.

Para las personas que puedan necesitar un antiviral, los CDC recomiendan uno de los siguientes cuatro para esta temporada de gripe: Tamiflu y su genérico (en pastilla o líquido); baloxavir (Xofluza en píldora); zanamivir (Relenza, un polvo inhalado); y el medicamento intravenoso peramivir (Rapivab, que se reserva para los enfermos de gripe muy graves y ya hospitalizados).

Tanto el Tamiflu como su genérico y Relenza suelen recetarse por cinco días, mientras que el más reciente Xofluza se toma en una dosis única de dos pastillas. Una dosis de Rapivab se administra por vía intravenosa durante 15 a 30 minutos.

Es importante saber que estos medicamentos no son un tipo de antibiótico. Los antibióticos se utilizan para combatir las infecciones bacterianas y no funcionan para las infecciones virales, incluida la gripe.

¿Qué tan efectivos son los antivirales?

Una revisión Cochrane de 2014 encontró que, cuando se administraba en las 48 horas siguientes a la aparición de los síntomas de la gripe, como fiebre, tos, dolor de garganta, dolores corporales y escalofríos, el oseltamivir reducía el tiempo de enfermedad en los adultos en unas 17 horas y en los niños en 29 horas.

Puede haber algún beneficio en tomar antivirales incluso fuera de ese período de 48 horas. Un estudio de los CDC de 2013 publicado en The Lancet Infectious Diseases encontró que los niños a los que se les administró oseltamivir a los cinco días de la enfermedad experimentaron una mejoría en los síntomas.

Además, la presencia del virus en su organismo fue significativamente menor, lo que significa que era mucho menos probable que contagiaran la enfermedad a otras personas.

Algunas investigaciones sugieren que tomar un antiviral puede ayudar a reducir la probabilidad de que la gripe se agrave lo suficiente como para requerir hospitalización o provocar la muerte, sobre todo en el caso de las personas con alto riesgo de sufrir complicaciones por la gripe. Por ejemplo, un análisis de 2021 publicado en la revista Health Science Reports encontró que el oseltamivir podía reducir el riesgo de enfermedades graves específicamente entre las personas con afecciones cardíacas y pulmonares crónicas.

Pero las pruebas “no son muy claras en cuanto a la prevención de esas complicaciones graves”, afirma el doctor Michael Hochman, director del Centro Familiar Gehr para la Ciencia e Innovación de los Sistemas de Salud de la Facultad de Medicina Keck de la USC en Los Ángeles. La revisión Cochrane, por ejemplo, no encontró pruebas de que los antivirales redujeran el riesgo de complicaciones graves de la gripe.

Aun así, para las personas con mayor riesgo de sufrir complicaciones por la gripe, el posible beneficio de protección de un antiviral probablemente supere los riesgos de los efectos secundarios, afirma Hochman. (A continuación encontrarás información sobre los efectos secundarios de los antivirales).

¿Quién debería tomar Tamiflu?

Si gozas de buena salud y te enfermas de gripe, no es necesario que tomes Tamiflu u otro medicamento antiviral. Esto se debe a que lo más probable es que mejores en una o dos semanas utilizando estrategias de autocuidado, como descansar, tomar muchos líquidos y tomar analgésicos de venta libre para la fiebre, el dolor de cabeza y los dolores musculares.

“Cuando las personas deciden ir al médico, la mayoría ya está recuperándose de la enfermedad”, dice la doctora Nicole Bouvier, especialista en enfermedades infecciosas de la Escuela de Medicina Icahn en Mount Sinai en la ciudad de New York.

Pero muchos expertos, incluidos los de los CDC, afirman que las personas con alto riesgo de sufrir complicaciones por la gripe deben tomar un medicamento antiviral. Esto incluye a las personas mayores de 65 años, a los niños de 5 años o menos (especialmente los menores de 2 años), a las mujeres embarazadas, a las que tienen hasta dos semanas de posparto y a las personas que viven en residencias de ancianos. Encuentra la lista completa aquí. (Dado que Relenza es un medicamento inhalado, no deben usarlo las personas con asma o enfermedad pulmonar obstructiva crónica).

Además, “si alguien está lo suficientemente enfermo como para necesitar ser hospitalizado, y se contagia de gripe, definitivamente debería estar en el hospital”, dice Bouvier.

Si tienes un ser querido en una residencia de ancianos o en un centro de vida asistida, también debería recibir un antiviral si hay un brote de gripe allí, aunque no esté enfermo.

Según los CDC, si al menos dos residentes contraen gripe con tres días de diferencia, todos deben recibir un medicamento como Tamiflu durante al menos dos semanas, y continuar durante al menos una semana después del último caso.

Y si en tu casa viven personas mayores o enfermas, cierta evidencia sugiere que tomar un antiviral podría ayudar a evitar que les contagies la gripe, dice Hochman.

Por lo demás, para las personas normalmente sanas, la decisión de tomar un antiviral se reduce a si mejorar un día antes es más importante que la posibilidad de experimentar efectos secundarios del fármaco.

¿Cuáles son los efectos secundarios de los antivirales?

Los efectos secundarios más comunes de Tamiflu y su genérico son dolor de cabeza, náuseas y vómitos, pero tomar el medicamento con alimentos puede minimizar las molestias estomacales. Se han reportado casos de diarrea, fiebre, náuseas y dolores corporales después de tomar Relenza. Los medicamentos Rapivab y Xofluza pueden producir diarrea.

En casos muy poco frecuentes, también se han reportado efectos secundarios psiquiátricos, como delirio y alucinaciones, con Tamiflu y su genérico, y Relenza, sobre todo en niños. Informa a tu médico de inmediato si notas algo inusual.

¿Cuánto cuestan los antivirales?

Depende del plan de tu seguro médico. Los antivirales pueden ser un poco caros, aunque la introducción en 2016 del Tamiflu genérico ha ayudado.

Si no tienes seguro médico o tu aseguradora no cubre debidamente el Tamiflu, su genérico o el Relenza (o no los cubre en absoluto), es posible que puedas conseguir un cupón en línea que te ayude a ahorrar.

Por ejemplo, GoodRx tiene un cupón que te permite comprar Tamiflu genérico por poco menos de $30 en RiteAid. El fabricante de Xofluza ofrece un cupón que puede permitirte pagar tan solo $30 por el medicamento.

