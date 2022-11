Ricardo La Volpe “puso en su lugar” a Ricardo Peláez y le sacó en cara la irrupción de Diego Lainez y Edson Alvárez

Ricardo La Volpe es uno de los entrenadores más respetados en México. El pasado lunes tuvo un cruce de palabras con el exdirector deportivo de las Chivas de Guadalajara, Ricardo Peláez, donde el DT terminaría sacándole en la cara la irrupción de jugadores como Diego Lainez o Edson Álvarez en Club América.

Durante la transmisión del programa La Jugada del Mundial en la cadena TUDN, donde Peláez trabaja como analista tras su despido del Rebaño Sagrado, La Volpe acudió como invitado junto a Javier Aguirre y Nicolás Larcamón.

En el debate, Peláez procedió a criticar al argentino asegurando que era un gran técnico, pero no gestionaba de la mejor manera a los jugadores por su fuerte carácter.

“Ricardo, tú eres un gran técnico, te lo digo; sabes qué creo que te falta a ti: gestión de jugador, que el jugador esté contento, motivado y no estarlo regañando y corrigendo de todas”, indicó Peláez.

“La verdad me parece bárbaro que te pusieron como periodista y no como técnico, porque no sabés nada”, replicó La Volpe. “Tan no sé nada que te llevé al América”, interrumpió momentáneamente Peláez, ante las risas de Javier Aguirre.

“En tú equipo te puse a dos millonarios que me hubieras dado el 10 %, Edson Alvarez y Diego Lainez, si me hubieras dado el 10 % por lo menos de lo que te di en tu equipo; mirá que poca confianza le doy a los jugadores, la verdad ya me tendría que ir”, sentenció La Volpe.

El último ciclo del estratega de 70 años en el Club América fue en el 2016 con Peláez en la dirección deportiva. Ese año las Águilas perderían la final del Torneo Apertura de la Liga MX ante Tigres UANL.

Posteriormente el albiceleste solicitaría los fichajes de un volante y un delantero, pero estos nunca llegaron. Al poco tiempo Peláez saldría de la planificación deportiva del club, algo que daría pie para que posteriormente ‘El Bigotón también se marchara.

Con el América, La Volpe disputaría el Mundial de Clubes y quedaría eliminado en las semifinales tras caer con el campeón de Europa, el Real Madrid por 2-0.

