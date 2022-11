Amenazan a Ibai Llanos con robarle el fichaje de ‘Chicharito’ Hérnández en la King’s League de Gerard Piqué

La King’s League es una competición de fútbol siete donde participarán streamers, jugadores activos y exfutbolistas. El torneo está comandado por Gerard Piqué y actualmente se encuentra definiendo el armado de los equipos. Recientemente Ibai Llanos propuso a ‘Chicharito’ Hernández formar parte de su club Porcinos FC. No obstante, otra institución del certamen amenazó con robarse el fichaje.

Resulta ser que el periodista Gerard Romero, conocido por algunas exclusivas ligadas al FC Barcelona como la del retiro de Sergio’ Kun ‘Agüero, aseguró que en caso que el futbolista catalán Bojan Kirkic firmara con el club de Ibai, este se lanzaría a por ‘Chicharito’.

“Si Bojan se va a Porcinos, va a hacer la retratada más bestia de su carrera deportiva. Si Bojan es tan culé y se va con un madridista como tú (Ibai), va a perder toda la credibilidad delante de los azulgrana”, inició.

“Ahora, me parece grave porque yo no he tocado a ‘Chicharito’, pero si tú empiezas con esa guerra, yo llamo a ‘Chicharito”, dijo el propietario del club Jijantes.

Oferta de Ibai a ‘Chicharito’ que lo hizo llorar

Hace unas semanas Ibai Llanos tuvo una transmisión en directo a través de Twitch con Javier Hernández para ofrecerle ser parte de este nuevo proyecto.

“Necesito un jugador, una estrella, para una Liga que estamos haciendo con Piqué, Casillas, Agüero. He soñado, yo tengo que soñar porque los sueños se cumplen y a mí me encantaría ‘Chicharito’ Hernández como delantero, pero me han dicho que juegas en la MLS”, explicó Ibai.

“Sería a partir de enero, y esto dura hasta febrero o marzo más o menos. Y luego en verano porque empieza la segunda temporada. Lo mejor es empezar una relación tú y yo”, añadió.

Esta oferta emocionó al delantero mexicano, quien después de dejar abierta la propuesta para hablar la con su club LA Galaxy, rompió a llorar de la emoción. “Que se haya dado todo esto es uff, me hace llorar de emoción, ustedes saben que soy muy chillón, lloro de todo”, aseguró entre lágrimas.

Este nuevo torneo se disputará durante 11 jornadas los domingos con seis encuentros por fecha y se transmitirá en directo por el canal de Twitch de la King’s League y los streamers participantes. Tendrá a Gerard Piqué como presidente, exjugadores como Iker Casillas o Sergio ‘Kun’ Agüero y creadores de contenido del calibre de Thegrefg, DjMariio, e incluso la mexicana Rivers.

