‘Chicharito’ Hernández se desmorona emocionalmente y llora en vivo tras ser invitado a la King’s League de Ibai Llanos y Gerard Piqué

Javier ‘Chicharito’ Hernández rompió a llorar este viernes durante una transmisión en vivo junto al streamer español Ibai Llanos luego de ser invitado para participar en la King’s League, un torneo de fútbol siete del que forman parte streamers, exjugadores y con Gerard Piqué como presidente.

Durante la transmisión en Twitch, plataforma donde ‘Chicharito’ ha estado muy presente haciendo directos e Ibai Llanos es uno de los líderes en visualizaciones, se pudo ver como el español le comunicó la intención de ficharlo como delantero para su equipo ‘Porcinos FC’.

“Necesito un jugador, una estrella, para una Liga que estamos haciendo con Piqué, Casillas, Agüero. He soñado, yo tengo que soñar porque los sueños se cumplen y a mí me encantaría ‘Chicharito’ Hernández como delantero, pero me han dicho que juegas en la MLS”, explicó Ibai.

“Sería a partir de enero, y esto dura hasta febrero o marzo más o menos. Y luego en verano porque empieza la segunda temporada. Lo mejor es empezar una relación tú y yo”, añadió.

Respuesta de ‘Chicharito’

El jugador mexicano se mostró sorprendido por la propuesta, la cual no rechazó y dejó abierta para gestionarla con un intermediario del LA Galaxy de la MLS.

“Aquí la situación es que yo no tengo partido hasta el 25 de febrero con el LA Galaxy. Es una situación que podemos platicar, discutir, tiene que entrar un intermediario un poquito porque soy empleado de la mejor organización de la MLS, pero podríamos negociar e intentarlo”, indicó.

Posteriormente, Hernández repetiría una de sus frases célebres. “Hay que imaginarnos cosas chingonas, ya hicimos el primer acercamiento, estoy muy emocionado de platicar contigo por discord, de que mi chat pueda estar aquí, estoy muy agradecido de todo corazón”.

‘Chicharito’ llora con Ibai Llanos

Posteriormente el ariete rompió a llorar por la emoción de la propuesta y destacó su admiración por Ibai, quien es considerado el mejor streamer del mundo en habla hispana.

Chicharito llorando por entrar en un streaming de Ibai!



😶😶😶😶pic.twitter.com/iJkqDtgbt2 — Comandante rojillo (@Comanrojillo) November 11, 2022

“Que chingón, parece una estupidez, es un stream y yo sé que hay cosas más importantes en esta vida, pero lo que significa esto para mí es, wow, muchísimo. Créeme que sigo mucho a Ibai, es un cab*** autentico, único y valiente, lo admiro mucho”, reconoció.

“Que se haya dado todo esto es uff, me hace llorar de emoción, ustedes saben que soy muy chillón, lloro de todo”, aseguró entre lágrimas.

Este nuevo torneo se disputará durante 11 jornadas los domingos con seis encuentros por fecha y se transmitirá en directo por el canal de Twitch de la King’s League y los streamers participantes. Tendrá a Gerard Piqué como presidente, exjugadores como Iker Casillas o Sergio ‘Kun’ Agüero y streamers del calibre de Thegrefg, DjMariio, e incluso la mexicana Rivers.

