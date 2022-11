Sebastián Yatra dice que “sería muy afortunado” si tuviera un romance con Aislinn Derbez

Los rumores de un supuesto romance entre Aislinn Derbez y Sebastián Yatra surgieron hace unos días, pero aunque la actriz enfrentó el escándalo asegurando que solo son amigos y actualmente está enfocada en disfrutar de su soltería, ahora fue el cantante colombiano quien acabó con las especulaciones, aunque aclaró que, de ser cierto, sería muy afortunado.

Tras la reciente presentación en la ceremonia de los Latin Grammy realizada en Las Vegas, Nevada, Sebastián Yatra fue abordado por la prensa en el aeropuerto de la Ciudad de México, donde decidió responder a todos los cuestionamientos pese a que se sentía un poco mal de salud.

Sin embargo, el originario de Medellín, Colombia, también respondió los rumores referentes a su vida sentimental y específicamente luego de ser involucrado con la hija de Eugenio Derbez asegurando que no existe romance entre ellos, pero deja claro que en caso de que esto fuera real podría llegar a sentirse “muy afortunado”.

“No es cierto, pero si la tuviera sería muy afortunado”. Sebastián Yatra

Y no dudó en lanzar una lluvia de halagos para la estrella de ‘La Casa de las Flores’, con lo que demostró que entre ellos solo existe una gran amistad.

“Ella es lo máximo, somos solamente amigos Aislinn y yo, pero me cae superbién, es una chica extraordinaria”, agregó el intérprete de 28 años.

Finalmente señaló que Aislinn Derbez merece ser muy feliz con el hombre que llegue a su vida:

“Seguramente con quien esté o vaya a estar será muy feliz”, puntualizó sobre el tema.

Cabe señalar que la primera en aclarar los rumores de un posible romance fue la creadora del podcast ‘La Magia del Caos’, quien durante un reciente encuentro con los medios de comunicación afirmó que se encuentra feliz viviendo su soltería.

“¿Cuál romance?, estoy feliz soltera y no me pongan ahorita novios. Creo que es la primera vez que estoy disfrutando plenamente estar soltera, por eso digo, no me anden poniendo cualquier persona con la que ande saliendo para comer, no es novio. Decidí darme un año soltera, es como un año sabático, pero soltera”, señaló Derbez.

También te puede interesar:

–Aislinn Derbez confiesa que quiere seguir disfrutando su soltería: “Puedo divertirme sin compromisos”

–Aislinn Derbez posa sin ropa y desde la intimidad de su cama: así reaccionaron las redes

–“Nunca me había sentido tan feliz soltera”, expresó Aislinn Derbez al terminar oficialmente con Jonathan Kubben