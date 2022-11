Alexis Vega confesó qué le preocupa al Tri en Qatar y explicó por qué lloró durante el himno nacional mexicano

Alexis Vega fue uno de los jugadores que más llamó la atención durante el debut de la selección de México en Qatar 2022 y lo hizo aún antes de que iniciara el encuentro, ya que las lágrimas que derramó durante el himno nacional mexicano lo hicieron atraer los reflectores desde ese momento. De eso y de otras cosas habló en una entrevista publicada por Milenio.

El jugador describió como un sueño estar en una Copa del Mundo, lo que aunado al calor del momento desembocó en que las lágrimas se le escurrieran por las mejillas.

“Yo creo que sentimientos encontrados, desde que salí del hotel rumbo a estadio, venía pensando todo lo que recorrí. Sobre todo en mi familia, mi esposa, mis hijos, mis padres, ellos saben cuánto nos ha costado llegar hasta aquí. Y después, llegando al estadio, la piel chinita. Luego entonamos el himno nacional y era algo que yo soñaba desde pequeño. Ahora que el sueño se hace realidad, estoy muy contento y motivado para que puedan ser muchos más”, explicó.

¡LOS SUEÑOS SÍ SE CUMPLEN!😭🙌

Y tal parece que esa motivación extra le sirvió para dar un gran partido, ya que, junto con Memo Ochoa, fue uno de los más destacados del encuentro que, lamentablemente para él terminó empatado a cero, luego de un amplio dominio mexicano durante gran parte del juego. Esto debido a que el Tri tuvo llegada, pero no contundencia al frente, algo que Vega calificó de preocupante.

“Tuvimos llegadas y no pudimos estar tranquilos a la hora de definir. Obviamente, estamos preocupados por no poder anotar un gol, llegar varias ocasiones y no poder concretar. Tenemos que dar un poquito más para poder ser muy contundentes, es lo que hace diferencia en este torneo. Los delanteros debemos tratar de concretar las jugadas para que pueda ser mejor el resultado”, agregó.

Finalmente, sobre el partido que tienen en puerta contra Argentina, el artillero de Chivas dijo que México no saldrá como víctima, ya que espera un duelo muy parejo, en el que tendrán que salir inspirados para poder sacar un buen resultado ante una selección albiceleste que llega herida tras su derrota contra Arabia Saudita.

“Va a ser un partido muy cerrado y los detalles van a marcar el rumbo del partido. Debemos salir muy concentrados para buscar ese resultado. Argentina tuvo su primera derrota en el Mundial y va querer salir a ganar sí o sí, pero también nosotros. Va a ser un partido en el que cada pelota se va a defender a muerte y trataremos de sacar el resultado, hacer un buen partido para darle una alegría a la afición”, concluyó Vega.

