Golazo de Gavi lo convierte en el tercer goleador más joven en toda la historia de la Copa del Mundo en la goleada de España ante Costa Rica

La Selección de España aplastó con todo a su similar de Costa Rica, algo que le valió para conseguir un récord histórico para la Selección. Sin embargo, en la goleada uno de los autores del 7-0 también obtuvo un récord personal.

Esto debido a que el mediocampista del FC Barcelona, Gavi, se convirtió en el tercer jugador más joven en anotar un tanto en toda la historia de la Copa del Mundo, solo por detrás de Pelé y de Manuel Rosas.

“Gavi (18 años y 110 días) se convierte en el TERCER goleador más joven en TODA la historia de la Copa del Mundo, sólo por detrás de Pelé (17 años y 241 días) y el mexicano Manuel Rosas (18 años y 93 días)”. dijo el periodista Mr.Chip en redes.

Gavi anotó el quinto tanto de la noche, pues y el mismo se originó luego de un centro generado por Álvaro Morata desde el costado de la cancha, el cual llegó al mediocampista del FC Barcelona, quien a tres dedos pateó y venció a Keylor Navas quien poco pudo hacer para evitar la bochornosa goleada de la Selección de Costa Rica.

Además, el golazo anotado por el jugador de 18 años, también fue el primer tanto realizado por el jugador del Barcelona en una Copa del Mundo, algo que nos deja ver como es que tiene un futuro más que prometedor. GAVI'S FIRST FIFA WORLD CUP GOAL



He becomes the youngest player to ever score for Spain at a FIFA World Cup 🔥🇪🇸 pic.twitter.com/ErWFoxArdn— FOX Soccer (@FOXSoccer) November 23, 2022

