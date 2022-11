Selección de España cumple con su rol y aplasta 7-0 a la Costa Rica de Keylor Navas en un debut histórico en el Mundial Qatar 2022

Aunque en este Mundial Qatar 2022 diferentes selecciones favoritas han sido sorprendidas y terminaron con una derrota inesperada. Sin embargo, este no fue el caso de la Selección de España, pues el conjunto se encargó de vapulear a su similar de Costa Rica comandada por el arquero Keylor Navas 7-0.

Como resultado, en esta Copa del Mundo, la Selección de España de Luis Enrique logró realizar la mayor goleada en su historia en una cita mundialista.

#ESP 7-0 #CRC (90')#ESPCRC #FIFAWorldCup #Qatar2022



España ha marcado 7 goles en un partido de fase final de Eurocopa o Copa del Mundo por PRIMERA VEZ en su historia. — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) November 23, 2022

La primera jugada de peligro llegó al 8 llegó a favor de España, pues fue ahí donde Marco Asensio llegó dentro del área y disparó con la pierna derecha, algo que envió el balón dirección a gol, pero terminó desviado por la parte izquierda de los tres palos de Costa Rica defendido por Keylor Navas.

Sin embargo, el primero de la noche llegó gracias a Olmo, esto tras picar el balón sobre Navas, portero que vio como al 11′ cayó el tanto. La jugada inició con diferentes pases entre Asensio y Gavi, la cual fue aprovechada por el ’21’ de la Selección de España. 1-0.

This move was TOO NICE by Dani Olmo 🔥 pic.twitter.com/inYQwMIsiV— FOX Soccer (@FOXSoccer) November 23, 2022

Al 20′, el delantero del Real Madrid, Asensio, aumentó la ventaja de la Selección de España. Para lograr esto, el ’10’ recibió un centro de Jordi Alba desde la banda izquierda y con el pie izquierdo lanzó un remate que tocó Navas, pero que no pudo detener. 2-0. Another look at Marco Asensio's first goal of the 2022 FIFA World Cup ⚽️💥 pic.twitter.com/zxfxvsgSfb— FOX Soccer (@FOXSoccer) November 23, 2022

Nueve minutos más tarde, el lateral del FC Barcelona fue derribado dentro del área por Oscar Duarte, razón por la cual Mohammed Mohamed pitó falta y le entregó un penal a España. Luego de esto, Ferran Torres engañó a Navas, quien vio como el balón ingresó por la parte derecha del arco y colocó el 3-0 en contra. Too easy for Ferran Torres 🎯



Spain makes it 3-0 in the first half pic.twitter.com/WiGDedVKt9— FOX Soccer (@FOXSoccer) November 23, 2022

La primera jugada de peligro para Costa Rica llegó al 32′, esto luego de recibir una falta cerca de la línea de fondo a la derecha. No obstante, Costa Rica no aprovechó la oportunidad y cayó en fuera de juego, lo que le quitó toda posibilidad de vulnerar el arco de Unai Simón, dejando las acciones del juego con un marcador 3-0 a favor de la furia roja, equipo que realizó 549 pases de manera exitosa. Un dominio total.

Al 53′ la historia no cambió, pues España anotó el cuarto del cotejo gracias a un doblete de Ferran. La jugada inició por banda derecha, y tras diferentes rebotes dentro del área, y una salida sin ningún tipo de necesidad hecha por Navas, el delantero del FC Barcelona giró y pateó con pierna izquierda para así colocar el tanto. There was no stopping Torres from scoring here 👏 pic.twitter.com/25i9OUkUdw— FOX Soccer (@FOXSoccer) November 23, 2022

Aunque el resultado ya está más que a favor de España, sus jugadores nunca quitaron el pie del acelerador y Gavi anotó el quinto de la noche. El tanto se originó luego de un centro generado por Álvaro Morata desde el costado de la cancha, el cual llegó al mediocampista del FC Barcelona, quien a tres dedos pateó y venció nuevamente a Navas. GAVI'S FIRST FIFA WORLD CUP GOAL



He becomes the youngest player to ever score for Spain at a FIFA World Cup 🔥🇪🇸 pic.twitter.com/ErWFoxArdn— FOX Soccer (@FOXSoccer) November 23, 2022

Como no hay un mal sexto, la Selección de España siguió con su ritmo arrollador. Desde la banda izquierda de la cancha, Cristian Soler recibió el esférico tras un rebote dejado por Navas, y lo terminó enviando al fondo de las redes para así celebrar el 6-0. SIX FOR SPAIN 🇪🇸 pic.twitter.com/xK92wK2R1z— FOX Soccer (@FOXSoccer) November 23, 2022

Pero esto no es todo, pues Álvaro Morata se encargó de colocar el séptimo de la noche. El delantero exReal Madrid aprovechó un pase a profundidad realizado por Olmo para luego soltar un disparo fantástico y así colocar el 7-0 al 90+2; resultado final que fue una goleada de escandalo y que seguramente nunca olvidaremos. SEVEN FOR SPAIN 😱



Absolute dominance pic.twitter.com/HMJyJnmECo— FOX Soccer (@FOXSoccer) November 23, 2022

También te puede interesar

–Timothy Weah recibe felicitaciones de Pelé tras su anotación en la Selección de Estados Unidos antes Gales

–Sería un sueño: prensa de Portugal coloca a Cristiano Ronaldo en el PSG junto a Lionel Messi y todos sus cracks

–Lesiones no dan tregua a la Selección de Francia que pierde a otro jugador más en el Mundial Qatar 2022