A dos años de la muerte de la actriz María Eugenia Parra en medio del olvido de la televisión colombiana

María Eugenia Parra murió a los 58 años el 24 de noviembre de 2020, pese al tiempo que transcurrido aún no se conoce las causas de su muerte y sus seres queridos no se han pronunciado sobre ello.

Esta actriz colombiana fue conocida por sus papeles en la pantalla chica, con participación en “Carmentea”, una historia basada en el libro “Tu corazón será mío”.

En 1991, actuó en la telenovela “Asunción”, un año después en “La pantera”. Luego en 1999 estuvo en “Julius” y “Tabú”.

En esta última la actriz colombiana le dio vida a una viuda que se casa nuevamente por interés con un hombre que también es viudo, pero la protagonista mantenida una relación secreta con otro hombre. Con el tiempo, el romance clandestino fue descubierto y su esposo la abandonó, pero ella se propone hacer todo lo posible para reconquistarlo.

La entrega de Parra a este papel fue tanta que decidió recibir tratamiento siquiátrico para poder separar sus emociones verdaderas a las de su personaje, esto sin que afectara su salud mental y su profesionalismo.

Gracias a su trabajo, la fama de la actriz colombiana fue creciendo de manera exponencial, pero al principio Parra se le complicó poder llevar el peso de la fama y su vida personal, por lo que terminó separándose de su familia y amigos, e inclusive con el tiempo decidió tomar un tiempo de la televisión.

Tristemente hay que informar que la gran actriz MARÍA EUGENIA PARRA falleció hoy.

Hasta Siempre #MaríaEugeniaParra Gracias por tú legado.https://t.co/tSR4bV1SY9@colombia_hist pic.twitter.com/mIkzTBMvxh — TLNovelas Colombianas (@TLNCGHGP) November 24, 2020

Parra padecía de depresión, era uno de sus grandes tormentos, tanto así que intentó quitarse la vida, razón por la cual fue internada en clínicas de reposo para su situación sentimental y médica fuera tratada por expertos.

En el 2000, tomó la decisión de iniciar nuevamente su vida en los Estados Unidos, junto a su hermano. Intentó reactivar su carrera de actriz, pero no lo logró, por ello decide regresarse a Colombia en busca de nuevas oportunidades.

La actriz declaró a un medio de comunicación colombiano que muchos canales nacionales la rechazaron, no la volvieron a llamar para trabajar en proyectos, por lo que se cansó de seguir intentándolo.

“Viajé a los Estados Unidos, estuve yendo y viniendo durante cuatro años y uno se desconecta de la televisión y ni más. No me volvieron a llamar y yo tampoco volví a insistir. Yo no me casé, yo no tuve hijos, yo quedé sola y mientras esto pasó pasaron 15 años sin María Eugenia Parra en la televisión colombiana”, dijo en ese entonces en el programa de entretenimiento “La Red”.

Al pasar los años, específicamente en el 2014, logró participar en lo que es última aparición en televisión “Niche, lo que diga el corazón”, la exitosa novela que atrapó a millones de personas noche tras noches.

