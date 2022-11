Black Friday: 7 riesgos que debes saber del modelo “compra ahora, paga después”

Con el arranque de la temporada de compras navideñas, millones de consumidores recurrirán al modelo “compre ahora, pague después” para financiar sus regalos; sin embargo, expertos advierten que este tipo de créditos conlleva riesgos ocultos que pueden ocasionar problemas.

Los préstamos “compre ahora, pague después” son un modelo que se ha hecho popular entre los consumidores más jóvenes, que tienen bajos ingresos y no pueden acceder fácilmente a otras formas de crédito tradicionales, apunta un reporte de CBS News.

El modelo “compre ahora, pague después” se ha hecho popular en servicios como Afterpay, Affirm, Klarna y Paypal para comprar productos como ropa, tenis, entradas para conciertos y muebles.

La oferta parece tentadora, pues ofrece la posibilidad de dividir el costo final en pagos pequeños que se difieren a lo largo de un tiempo determinado.

Sin embargo, esta forma de pago en plazos puede tener riesgos financieros que no son tan sencillos de notar; al respecto, la Oficina de Protección Financiera del Consumidor alertó que el modelo “compre ahora, pague después” en su mayoría no está regulado y no ofrece las protecciones que sí dan los créditos tradicionales.

7 riesgos del modelo “compre ahora, pague después”

1. Poco control de gastos

Las festividades pueden provocar que los ánimos de compra crezcan y en ocasiones que se pierda el control del gasto que se tenía contemplado.

Uno de los mayores riesgos del modelo “compre ahora, pague después” es justo este: perder el control de lo que se está comprando y gastando, advirtió Annie Millerbernd, experta en Préstamos Personales de NerdWallet.

De acuerdo con esta empresa, los consumidores que optan el modelo “compra ahora, pague después” lo usan en promedio seis veces, lo que puede complicar el pago cuando se tienen varias deudas al mismo tiempo.

Millerbernd recomendó que la forma de pago “compre ahora, pague después” se use únicamente para un regalo y no sacar otro préstamo de este tipo hasta que se haya liquidado el primero.

Una nueva investigación de la Escuela de Negocios de Harvard indicó que los compradores que usan el modelo “compre ahora, pague después” gastan hasta un 40% más cuando optan por este modelo de financiamiento.

2. Verificaciones laxas del historial crediticio

Las instituciones financieras hacen verificaciones a los clientes que solicitan un crédito para conocer el nivel de riesgo que la operación conllevará, no solo para sus intereses, sino para los del mismo solicitante.

Sin embargo, las empresas que operan bajo el modelo de “compre ahora, pague después” en muchas ocasiones hacen revisiones “blandas” del historial crediticio de un solicitante y, por lo general, aprueba sus solicitudes de crédito en minutos.

Estas empresas requieren que se descargue una aplicación y se vincule una tarjeta de débito o crédito a la que se descontarán directamente las cuotas semanales o mensuales que se contraigan.

Si se cumplen con los pagos en tiempo, las empresas no cobrarán intereses, con lo que se terminará pagando el mismo precio que si se hubiera hecho el pago en una sola exhibición.

Sin embargo, si existen retrasos, las empresas pueden cobrar tarifas por morosidad, más un monto de intereses.

3. Riesgos por compras no protegidas

La Ley de Veracidad en los Préstamos, que es la que regula las tarjetas de crédito y otro tipo de crédito, no contempla el modelo “compre ahora, pague después”, por lo que las compras que se realizan bajo este esquema podrían no estar protegidas.

Esto significa que un comprador podría quedar en desamparo en caso de reclamos por disputas comerciales, devoluciones de artículos o si quisiera recuperar su dinero en caso de un fraude.

Al respecto, la directora asociada del Centro Nacional de Derechos del Consumidor, Lauren Saunders, recomendó que no se vincule una tarjeta de crédito a estas aplicaciones, pues al no estar reguladas, se pierden las protecciones de la ley al usarla.

4. Riesgos de contraer más deudas

Las empresas que operan los modelos de “compre ahora, pague después” no generan informes centralizados de compras, por lo que todas las deudas que se contraen no forman parte de los perfiles crediticios de los consumidores.

Esto implica que otras instituciones podrían seguir dando créditos a una persona que, de hecho, pudiera tener ya una cantidad importante de deudas y que ya no tendría posibilidades de asumir nuevos préstamos.

5. Carritos de compra más grandes

El modelo “compre ahora, pague después” no solo es atractivo para los consumidores, sino que los minoristas han visto que sus clientes suelen comprar más productos al mismo tiempo cuando se aprovechan de esta forma de pago.

Sin embargo, esto podría ser peligroso para los compradores al asumir una mayor cantidad de deudas pequeñas, que terminen por limitar su capacidad de pago, con el riesgo de asumir nuevas deudas por el pago de tarifas por retrasos e intereses.

6. Dividir gastos de compras cotidianas

El esquema “compre ahora, pague después” fue creado para adquirir productos como ropa o electrónicos; sin embargo, la consultora Morning Consult advirtió que el 15% de los clientes de este modelo están empezando a pagar alimentos y gasolina.

Pagar productos esenciales de consumo diario con este modelo puede ser una señal de alarma que podría estar contribuyendo a un endeudamiento incontrolable de los consumidores.

7. Si puede pagar, aproveche los pagos divididos

Uno de los riesgos más importante de esta forma de compra es rebasar la capacidad de pago; sin embargo, si se tiene una buena organización y, principalmente, solvencia para cubrir las cuotas semanales o mensuales a tiempo, puede ser una forma relativamente sana de crédito sin intereses.

También te puede interesar:

– Black Friday: Tips para detectar ofertas reales en durante el día más ajetreado para realizar compras

– Black Friday 2022: Los artículos que expertos del comercio minorista aconsejan no comprar

– Anticipan que la inflación no detendrá el consumo el Viernes Negro