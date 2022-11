El mejor chocolate caliente

Probamos Swiss Miss, chocolates calientes mexicanos, Guittard, y otros. A continuación te contamos cómo les fue en nuestras evaluaciones.

By Angela Lashbrook

Los inviernos de la Costa Este son brutales, sobre todo para los californianos como yo, acostumbrados a temperaturas de 50º F en enero. Mi capacidad para sobrevivir desde noviembre hasta abril se debe en un 80% a que mantengo un ambiente cálido y acogedor, acurrucándome bajo una manta cómoda, calentándome con un par de pantuflas abrigadas o adornando mi apartamento después de Thanksgiving con un árbol de Navidad y otras decoraciones navideñas (también hay que agradecer a mi horrible, pero crucial, lámpara SAD).

Pero, sin duda, mi forma favorita de hacer más soportable la temporada de frío es con una taza de chocolate caliente de vez en cuando. Esta bebida ligeramente dulce y cremosa era un elemento fundamental de los inviernos leves californianos de mi infancia, y lo agradezco especialmente ahora que estoy tiritando durante cinco meses al año en la costa este.

Dado que el chocolate caliente es una delicia muy preciada, y que no es muy saludable en exceso, nos propusimos descubrir qué chocolates calientes merecen un lugar frente a tu chimenea y cuáles puedes tirar a la basura. Lo lamentable es que no todo el chocolate caliente (o cacao caliente, según la receta) es creado de la misma manera, lo cual descubrimos de forma un tanto dolorosa mientras mis compañeros evaluadores y yo íbamos de un chocolate caliente a otro al servicio de nuestros lectores.

Deja que nuestro sufrimiento se convierta en tu beneficio, y sigue leyendo para conocer nuestros chocolates calientes favoritos, que creemos que te encantarán a ti y a su familia -y cuáles serán los que tus hijos apreciarán recordándote por décadas que tú les inculcaste ese gusto.

Elección del editor: Guittard Grand Cacao Drinking Chocolate

Este chocolate para beber de Guittard es un ganador, siempre que pongas suficiente mezcla.

Precio: $7.99 por 10 onzas

Dónde comprarlo: Amazon, Fresh Direct

Este chocolate caliente, que según Guittard es una adaptación moderna del original lanzado en 1900 y servido en el famoso restaurante costero de San Francisco Cliff House, es un clásico por una razón. Es súper adaptable; las instrucciones recomiendan poner entre 1 y 4 cucharadas de chocolate para una taza de leche, por lo que se puede ajustar a tu gusto. A mí no me impresionó cuando puse una sola cucharada, pero con 3 cucharadas conseguí una bebida cremosa y sabrosa que era lo suficientemente dulce para los niños, pero no tanto como para hacerles retorcer la boca.

“Con 1 cucharada (como se sugiere) me pareció un poco ligero. Pero luego agregué dos más y realmente dio en el clavo”, dice Joanne Chen, editora adjunta de contenidos de Consumer Reports y evaluadora de chocolate caliente. “Estaba cremoso, con cuerpo y lo suficientemente dulce”. Prepárate para decepcionarte con 1 sola cucharada. Althea Chang-Cook, directora asociada de contenido en Consumer Reports y también evaluadora, escribió, bruscamente, que con una cucharada, “no estoy segura de cómo alguien puede encontrar que vale la pena beber un chocolate caliente tan soso”. Pero con 3 cucharadas, dijo, era “excelente. Con tres, puedo saborear mejor el chocolate, y es claramente de buena calidad”.

Sin embargo, es un poco complicada la preparación. Las instrucciones requieren que el usuario bata continuamente el chocolate en la leche en una cacerola sobre el fuego, lo que hace que la bebida quede muy homogénea, pero esto podría sorprender a aquellos que están acostumbrados a poner la taza en el microondas y agregarle un paquete de mezcla. Quizás puedas hacerlo de forma sencilla, pero tal vez no te quede tan suave y podrías encontrar trozos de chocolate en el fondo de la taza.

El mejor chocolate caliente con especias: La Monarca Mexican Hot Chocolate

El chocolate caliente mexicano de La Monarca tiene la cantidad perfecta de canela.

Precio: $8 por 8 onzas

Dónde comprarlo: Amazon, World Market

Quedé encantada cuando tomé un sorbo de este chocolate. La mezcla, de una panadería del sur de California creada por dos graduados de Stanford que crecieron en Monterrey, México, hace un chocolate caliente al estilo mexicano, completo y complejo, que no sobrecarga las papilas gustativas con especias. Por el contrario, la canela en esta mezcla se integra maravillosamente con el chocolate, permitiendo que ambos sabores se perciban en armonía. Joanne dice que La Monarca “tiene un sabor intenso, pero con un toque de canela”. Althea lo califica como “el mejor del grupo”, aunque señala que una cucharada colmada de chocolate en la leche hará que la bebida sea más rica y con más chocolate que una cucharada al ras.

Aunque este chocolate caliente no está excesivamente condimentado, es obvio que no le gustará a quienes no les guste la canela o no estén preparados para ella. “Admito que la canela me genera un poco de rechazo”, dice Tanya Christian, reportera de Consumer Reports y evaluadora de chocolate caliente. Sin embargo, a su prometido, que la ayudó en sus evaluaciones, el chocolate La Monarca es el que más le gusta. A mi marido también le gustó y lo calificó de “interesante” (en el buen sentido).

A mí me encanta la canela, así que, aunque el chocolate caliente Guittard fue el que mejor resultado dio a nuestros evaluadores, éste es el chocolate caliente que tomaré este invierno.

El mejor para niños o adultos nostálgicos: Swiss Miss Marshmallow Hot Cocoa Mix

Swiss Miss: para el niño que llevas dentro (o el niño de verdad).

Precio: $3.29 por ocho paquetes (total 11.04 onzas)

Dónde comprarlo: Amazon, Fresh Direct

La primera vez que tomé un sorbo de este producto, me transporté directamente a la infancia, cuando estaba en la cocina de mis padres frente a la abarrotada despensa para encontrar un paquete de Swiss Miss. De hecho, me sorprendió lo vívido y claro que fue el sabor de Swiss Miss, que me reveló recuerdos que había olvidado.

Swiss Miss es inconfundible; sabe un poco a Hershey’s Kisses derretidos. El sabor es más dulce que achocolatado, sin ningún indicio del gusto amargo del chocolate negro que se encuentra en el Guittard o La Monarca. Es muy fácil de preparar: sólo hay que mezclar el paquete con leche o agua caliente (aunque recomendamos la leche; obtendrás un sabor más sustancioso) y ya está. Una advertencia para los que no están familiarizados: Los marshmallows son minúsculos y apenas dejan huella más allá de su ocasional dulzura suave. Los amantes de los marshmallows querrán añadir los suyos propios.

El Swiss Miss no es para todos. A mi marido le pareció demasiado azucarado, y si yo no hubiera crecido tomando este chocolate, seguramente también hubiera sentido eso. Sin embargo, lo tomé de niña y, si alguna vez tengo hijos, me imagino poniendo una caja de este producto en el carrito de compras para algún antojo ocasional. “Está dirigido a los niños y mi hijo lo confirmó”, dice Valerie Pedrozo, directora asociada de datos de gobierno en Consumer Reports y evaluadora de chocolate caliente. A su hijo le gusta tanto que se toma una taza casi todos los días: “Dice que es achocolatada y que a él le gustan los marshmallows”. ¿Volverías a comprarlo? “Sí, para mi hijo”.

Una bebida de chocolate para paladares aventureros: Spicewalla Mexican Hot Chocolate

Prepárate para el potente chocolate caliente de Spicewalla.

Precio: $14.99 por 4.1 onzas

Dónde comprarlo: Spicewalla

A este chocolate caliente o lo amas o lo odias. Es bastante picante; me sorprendió, y tengo tanto paladar para el picante que una vez acabé en el hospital por una gastritis porque me pasé con una salsa de habanero. Es probable que esto no mande a la mayoría al hospital, pero definitivamente es un poco más picante de lo que se podría esperar de un chocolate caliente picante, que tiende a estar en el lado más suave de la escala Scoville, que mide la pungencia y el calor de un pimiento. (La escala va de 0 a 2 millones de unidades de calor Scoville, desde los pimientos suaves hasta los extremadamente picantes Carolina Reapers). Es lógico que este chocolate caliente esté casi sobrepasado de picante, teniendo en cuenta que Spicewalla es, ante todo, una empresa de especias.

Mi sorpresa se mezcló con el placer: realmente me encantó, y seguro que también será del agrado de otras personas a las que les guste un chocolate caliente verdaderamente picante. Pero los que no quieren que sus chiles y su chocolate estén tan cerca el uno del otro, como mi marido, no querrán aventurarse con esto. Tampoco los que prefieran que su chocolate caliente picante esté solamente rociado con chile, o quieran especias más dulces como la canela y el jengibre.

“Está un poco pasado de picante para mí como para que vaya a tomarlo seguido. Pensaría en regalárselo a alguien si sé que le gusta el picante”, dice Althea, quien menciona que su marido, que tiene una alta tolerancia al picante, encontró este sabor en el lado más suave. “Supongo que depende de la persona”, dice.

Este chocolate caliente también es muy espeso, casi parecido al chocolate para beber al estilo europeo; incluso los entusiastas de las especias como yo querrán que su taza sea bastante pequeña -digamos 3 o 4 onzas- para no excederse.

Un chocolate caliente para una multitud: Ibarra Chocolate Genuine Mexican Chocolate

Sirve este chocolate caliente en tu fiesta navideña.

Precio: $2.59 por 12.6 onzas

Dónde comprarlo: Target, Walmart

Si quieres una bebida acogedora y dulce para servir en una fiesta navideña, a ti (y a tus invitados) les gustará el chocolate caliente de la empresa chocolatera mexicana Ibarra. Este chocolate caliente está ligeramente espolvoreado con canela, lo que lo hace más interesante y complejo que el típico chocolate caliente dulce. Viene en grandes discos que se baten en la leche al fuego. Una tableta de chocolate sirve para 4 tazas de leche, y se derrite con bastante rapidez y facilidad, “para mi sorpresa, ya que la mezcla viene en forma de tableta”, dice Valerie.

Aun así, es un proceso bastante complicado, y hay que poner un poco de empeño para preparar esta bebida. El resultado final es un chocolate con un ligero sabor a canela y bastante dulce que gustará a los aficionados al chocolate con leche, aunque los fans del chocolate negro y otras personas reacias a los postres superdulces probablemente lo encontrarán empalagoso. También es un poco difícil hacer sólo una taza de este producto, en lugar de cuatro, ya que los discos de chocolate son muy difíciles de cortar en cuartos. Tuve que apoyarme en mi cuchillo para marcar los trozos por ambos lados y luego romperlos con las manos. Es complicado y requiere fuerza. No es una tarea para asignarle a un niño o a alguien que no sepa usar el cuchillo.

Si bien yo no dejaría que un niño prepare una taza de este producto, es un excelente chocolate caliente para una gran cantidad de niños. No creo que el sutil sabor a canela mande a correr a muchos, aunque quizás lo rechacen aquellos que sean especialmente sensibles a cualquier nivel de picante en su chocolate.

El trágico fracaso: Dandelion Chocolate Hot Chocolate Mix

El chocolate caliente de Dandelion no era lo que esperábamos.

Precio: $18 por 5.5 onzas

Dónde comprarlo: Dandelion

Nos confundimos. ¿Qué ha pasado aquí? Nos habían encantado las trufas de Dandelion Chocolate’s Single-Origin Truffle Collection -una caja de trufas de chocolate variadas y de muy buena calidad- así que yo esperaba que con mi equipo de evaluadores opináramos lo mismo sobre la costosa mezcla de chocolate caliente de la marca (unos $4 la taza). Pero no fue así.

“Esperaba más de un chocolate caliente con una presentación tan elegante: un frasco largo de color marrón con un corcho gigante para taparlo”, dice Althea. “Le di un poco a mi marido y me dijo ’este no es tan bueno’”. Varios evaluadores mencionaron que la mezcla es bastante difícil de integrar en la leche, y necesita ser mezclada con un vigor igual o mayor que la de Ibarra (Ibarra tiene una buena excusa, al menos: viene en forma de pastilla sólida).

No es para nada dulce, y como yo soy alguien que normalmente prefiere que sus chocolates y otros postres sean más bien amargos, agrios, o con sabor a nuez en lugar de dulces, me sorprendió descubrir que incluso yo estaba tentada de añadirle azúcar a la bebida. Tiene demasiada acidez, por lo que seguramente funcionaría en formato de tableta de chocolate, pero no funciona en una bebida. Y tiene un extraño y desagradable sabor a plástico que distrae.

Al hijo de Valerie no le gusta mucho, dice, “porque no es dulce”. El lado positivo es que “dice que huele a chocolate”.

Cómo evaluamos estos chocolates calientes

Mi intrépido equipo de degustación de chocolate estaba formado por cinco empleados de CR, incluida yo. Preparamos cada bebida siguiendo las instrucciones del envase, que incluían las proporciones de leche y chocolate y las instrucciones para calentar la leche y revolver la mezcla. Cada uno de nosotros usó el mismo tipo de leche en todos los chocolates calientes; por ejemplo, yo utilicé Chobani Oatmilk Original en cada uno, mientras que Althea usó Organic Valley Lactose-Free Whole Milk. A continuación, juzgamos estas marcas en función de algunos criterios (y tomamos un sorbo de agua de Seltz entremedio de las degustaciones para limpiar nuestros paladares):

¿La mezcla se disuelve fácil y suavemente en la leche? ¿O tiene trozos o es arenosa, incluso después de revolverla bien?

¿La mezcla tiene un sabor agradable a chocolate?

¿La mezcla es cremosa?

¿La mezcla es demasiado dulce o no lo es lo suficiente?

¿Son claras las instrucciones?

¿Cuál es el público ideal para este chocolate caliente?

Para el chocolate caliente picante: ¿Qué te parece el nivel de picante de esta mezcla? (Esto puede significar tanto el picante “caliente” como el picante “especiado”, como el sabor a canela o jengibre).

¿Volverías a comprarlo?

¿Alguien quiere un grano de cacao?

Un poco de historia del chocolate caliente

El chocolate caliente es una bebida muy antigua. Curiosamente, es anterior a las versiones de chocolate dulces y sólidas que comemos como aperitivo hoy en día. “El chocolate caliente se elabora desde hace miles de años, desde la época de los olmecas, cuando se preparaba con granos de cacao molidos, agua y quizás algunas especias”, explica Art Pollard, propietario de la compañía chocolatera Amano Artisan Chocolate, con sede en Utah.

La civilización olmeca se desarrolló cerca de las actuales Tabasco y Veracruz, en el sur de México, desde el año 1200 a.C. hasta el 400 a.C. La bebida persistió durante miles de años y seguía siendo algo popular entre los aztecas, que vivieron en el centro y el sur de México entre los siglos XIV y XVI. Era más bien amarga que dulce, y a menudo se servía fría. Los aztecas la tomaban principalmente como bebida ceremonial y medicinal, y consideraban que servía para tratar los dolores de muelas, la diarrea y la fiebre.

Las evidencias sugieren que el conquistador español Hernán Cortés probó el chocolate alrededor del año 1518 en la corte de Moctezuma II (el emperador de los aztecas). Aunque a los soldados españoles supuestamente no les gustó mucho esta bebida, a Cortés le intrigó el hecho de que Moctezuma supuestamente la tomaba 50 veces al día (caramba), así que decidió llevársela a España y ver qué se podía hacer con eso allí.

“Después de que los españoles se llevaran granos de cacao de sus visitas a América Central y del Sur, el chocolate caliente llegó a los cafés de toda Europa”, dice Pollard. En España, la bebida se transformó en lo que tomamos hoy: se servía dulce, espumosa y caliente. Las chocolaterías se convirtieron en lugares de reunión populares para intelectuales, políticos y otros pensadores prominentes en Europa y Estados Unidos, que comenzaron su idilio con el chocolate a finales del siglo XVII.

El chocolate siguió siendo una bebida “hasta aproximadamente mediados del siglo XIX, cuando los chocolates “modernos” para comer comenzaron a producirse de forma generalizada y a utilizarse en confitería”, afirma Michael Laiskonis, chef del Instituto de Educación Culinaria de Nueva York.

En la actualidad, el chocolate europeo para beber -sobre todo en Francia y España- es más intenso y cremoso que el que se suele tomar en Estados Unidos, dice Pollard, quien señala que también se acostumbra a servir en cantidades más pequeñas. Beber chocolate sigue formando parte de la cocina mexicana y de otras cocinas centroamericanas, según Laiskonis. “En algunas regiones, lo preparan pequeños artesanos -y a veces en el hogar- usando un cacao sin fermentar o con un lavado especial”, dice. “La base suele ser el agua, en vez de la leche, como era típico en las antiguas recetas mayas y aztecas”.

La diferencia entre el chocolate caliente y el cacao caliente

Aunque muchos de nosotros acostumbramos a usar indistintamente los términos chocolate caliente y cacao caliente, técnicamente no son lo mismo. “Dado que la FDA define el cacao y el chocolate (Code of Federal Regulations, título 21, capítulo 1, subcapítulo B, parte 163) de forma diferente, podemos utilizarla como guía”, afirma el doctor Alan McClure, científico de los alimentos y fundador de Patric Food & Beverage Development. “El cacao caliente suele incluir mucha menos grasa natural de cacao -también llamada manteca de cacao- que el chocolate caliente. Por tanto, el chocolate caliente es una experiencia sensorial más intensa”.

Si quisieras hacer cacao caliente en casa desde cero, añadirías azúcar y cacao en polvo sin azúcar, como el cacao Droste, y lo mezclarías con leche caliente. Para el chocolate caliente, se utiliza la tableta de chocolate o las pepitas de chocolate que se prefieran y se mezclan con leche o agua hirviendo, sin necesidad de azúcar.

Consejos de los expertos para la mejor taza de chocolate caliente

Puedes simplemente poner un poco de tu mezcla de chocolate caliente favorita en un poco de leche caliente y darlo por terminado, y si estás probando una nueva marca, quizás sea bueno prepararlo de forma simple la primera vez. Pero no hace falta que sea tan simple, sobre todo si pretendes convertirlo en algo casi habitual de tu rutina invernal.

Si bien todavía no he probado el método de Pollard para preparar un magnífico chocolate caliente, seguramente lo haré antes de que acabe el año.

“Calienta el agua o la leche que vas a utilizar para tu chocolate caliente o cacao caliente. Pon la mezcla en tu taza. Añade a la mezcla el líquido suficiente para humedecerla. Revuelve hasta que se haga una pasta”, dice. “Añade un poco más de líquido y revuelve. Sigue añadiendo líquido y revolviendo hasta conseguir la cantidad deseada”. Con este método, puedes controlar más fácilmente la consistencia de la bebida: si te gusta un chocolate caliente más diluido y suave, añade más leche; si prefieres la bebida más concentrada, añade menos. También resulta una bebida más suave con menos trozos de chocolate o cacao, dice Pollard.

McClure recomienda agregarle cayena o canela para darle un toque, mientras que Pollard dice que hay que echarle una pizca de sal marina para darle más sabor a la bebida. Y considera la posibilidad de usar crema rebajada (llamada half and half en inglés) en vez de leche, dice McClure, “¡después divide la porción en dos y comparte con alguien que ame el cacao caliente tanto como tú!”.

Una mini taza de chocolate caliente hecha con crema rebajada tiene otro beneficio: menos chocolate. Algunas investigaciones han demostrado que el cacao en polvo y el chocolate negro pueden contener metales pesados, como el cadmio y el plomo. Lo que sí puedo decir es que después de tomar seis tipos de chocolates calientes diferentes seguidos, voy a parar por un tiempo. Será un mes, o tal vez dos, antes de que esté dispuesta a experimentar con un poco de cayena en mi taza de chocolate caliente Guittard, como capricho.

Esta evaluación del producto es parte del programa de revisión Outside the Labs (Fuera de los Laboratorios) de Consumer Reports, que es independiente de nuestras pruebas y calificaciones de laboratorio. Nuestras revisiones Outside the Labs se hacen en el domicilio y en otros entornos habituales de personas, incluidos nuestros periodistas, con conocimientos o experiencia en un tema especializado, y están diseñadas para ofrecer otra perspectiva importante para los consumidores cuando compran. Aunque los productos o servicios mencionados en este artículo no estén actualmente en las calificaciones de CR, podrían ser probados en nuestros laboratorios y calificados de acuerdo con un protocolo objetivo y científico.

Al igual que todas las evaluaciones de productos y servicios de CR, nuestras revisiones Outside the Labs son independientes y están libres de publicidad. Si deseas obtener más información sobre los criterios aplicados en nuestras pruebas de laboratorio, consulta la página de Investigaciones y Pruebas de CR.

