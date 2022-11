Al- Shahrani, el jugador de Arabia Saudí que deberá someterse a varias cirugías para recuperarse de la fracturas en su cara

Yasser Al-Shahrani, defensa de Arabia Saudí, fue uno de los protagonistas del encuentro ante México debido a la grave lesión que sufrió en lo que va de torneo tras recibir el impacto directo de su propio compañero en la portería.

El jugador sufrió una fractura en su mandíbula y tuvo que ser retirado en camilla. Además, fue trasladado a Alemania para hacerle una cirugía y corregir la fractura. Ahora el técnico francés Herve Renard señaló que también fue intervenido del páncreas y necesitará de varias cirugías faciales para recuperarse del fuerte golpe.

“Yasser es alguien muy importante para nosotros. Lo extrañamos, pensamos en él y lucharemos por él”, comentó Renard.

El futbolista está siendo tratado en Riad. Al-Shahrani fue transportado a su tierra natal por el rey de Arabia Saudita, quien ordenó que se enviara un avión especial para el jugador.

La blessure du joueur saoudien ( Yasir Al-Shahrani) Le Prince Héritier Mohammed Bin ordonne un avion privé pour être soignée en Allemagne …Allah y chafik pic.twitter.com/FV2geaTsMc — BYLKA 🇩🇿 ⵣ (@DZbylkaDZ) November 22, 2022

Arabia Saudita fue el equipo que dio la sorpresa más llamativa en la primera jornada luego de derrotar 2-1 a la selección de Argentina que tenía 36 partidos consecutivos sin derrota. Los asiáticos buscarán una victoria ante Polonia y clasificar a los octavos de final de Qatar 2022.

Arabia Saudita solo clasificó una vez a los octavos de final de una Copa del Mundo y fue en la edición de Estados Unidos 1994 donde perdió con el equipo de Suecia. Saudi Arabia showed support for teammate Yasser Al-Shahrani, who had surgery after an injury suffered against Argentina ​​🇸🇦 pic.twitter.com/WVt8W9OMED— B/R Football (@brfootball) November 26, 2022

Lee también:

Príncipe de Arabia Saudita regalará un Rolls Royce valorado en $500 mil dólares a cada jugador de la selección por su victoria ante Argentina

Aficionado del Tri muestra su fanatismo por México y Estados Unidos vistiendo una camiseta binacional y el sombrero de charro más grande del Mundial Qatar 2022

Mundial Qatar 2022: el lujoso hotel en forma de antorcha, con 300 metros de altura y pisos reservados para la FIFA