Cerca de 6 de cada 10 estadounidenses aprueba el matrimonio gay según encuesta

El Congreso de Estados Unidos se ha acercado un paso más a la aprobación de una legislación propuesta que codifica la aceptación del matrimonio gay por parte del gobierno federal.

El derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo está amparado hoy en día en Estados Unidos solo debido a un fallo de la Corte Suprema de 2015 en el caso de Obergefell v. Hodges. Los defensores de los derechos civiles temen que el fallo esté en peligro de ser revocado por el panel de jueces más conservador que hay en la Corte Suprema ahora.

Si eso sucediera, la nueva ley propuesta en el Congreso mantendría algunos de los derechos de las parejas del mismo sexo. Y la mayoría de los estadounidenses aprueba los matrimonios entre parejas del mismo sexo, según reveló una encuesta reciente del Pew Research Institute.

6 de cada 10 adultos aprueban el matrimonio gay

Aproximadamente seis de cada diez adultos (61 %) expresan una opinión positiva sobre el impacto de que el matrimonio entre personas del mismo sexo sea legal, incluido el 36 % que dice que es muy bueno para la sociedad. Aproximadamente cuatro de cada diez tienen una opinión negativa (37 %), y el 19 % dice que es muy mala.

La nueva encuesta, que se realizó en octubre, antes de las elecciones de mitad de período, surge cuando algunos han cuestionado si el matrimonio entre personas del mismo sexo seguirá siendo legal a nivel nacional luego de la decisión de junio de la Corte Suprema de anular Roe v. Wade, devolviendo las leyes de aborto a los estados.

La mayoría en EE.UU. opinó que legalizar el matrimonio gay es bueno para la sociedad. /Cortesía: Pew Research Center

Las opiniones sobre el impacto del matrimonio entre personas del mismo sexo en la sociedad prácticamente no han cambiado desde 2019.

Sin embargo, ha habido un aumento dramático en el apoyo público al matrimonio entre personas del mismo sexo en las últimas dos décadas. Tan recientemente como en 2004, casi el doble de estadounidenses se opusieron a permitir que las personas homosexuales se casaran legalmente; para 2019, la opinión pública se había revertido, con un 61% a favor y un 31% en contra.

¿Cuál es el avance del proyecto de ley?

A mediados de julio, la Cámara de Representantes aprobó fácilmente la legislación con una votación de 267 a 157, con 47 republicanos votando y todos los demócratas apoyándolos.

En el Senado, que está dividido 50-50 entre los dos partidos políticos, el proyecto de ley avanzó significativamente el 16 de noviembre después de superar un obstáculo de procedimiento con 12 votos republicanos.

Los republicanos ganaron su propuesta de introducir una enmienda que asegura que la medida no disminuiría las protecciones religiosas y de conciencia y no infringiría beneficios, derechos o estatus no relacionados con el matrimonio.

El siguiente paso legislativo es una votación final en el Senado, que requiere solo una mayoría simple. Luego, el proyecto de ley regresaría a la Cámara y, si se aprueba como se esperaba, se dirigiría al escritorio del presidente Joe Biden para que lo firme como ley.

