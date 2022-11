Cientos de inmigrantes detenidos por ICE en recientes redadas, ¿qué tipo de personas son el objetivo?

De agosto a la fecha, agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han detenido a más de 300 inmigrantes en operativos coordinados en varios estados del país, enfocados a personas con récord criminal.

Sin embargo, la oficina de Operaciones de Remoción (ERO), que depende de ICE, reconoce que entre los detenidos hay inmigrantes que tienen una orden final de deportación, pero no hay claridad si esas personas tienen récord criminal o no.

“La acción de aplicación de la ley que llevó a cabo ERO resultó en un total de 138 arrestos a nivel nacional, incluidos algunos con una orden final ejecutable de deportación”, indica el reporte oficial, el cual ofrece algunos casos de las personas detenidas sin un desglose específicos sobre el resto.

La agencia migratoria realizó sus operativos durante varios días o semanas, pero los reportó varias semanas después, una vez que procesó a los detenidos y enlistó algunos casos.

Por ejemplo, a finales de octubre se reportó el operativo realizado entre el 20 de agosto y el 30 de septiembre, que permitió la detención de 175 inmigrantes indocumentados que tienen varias violaciones por manejar bajo influencia del alcohol o drogas (DUI).

Esa fue una de las redadas de mayor alcance reportadas por la agencia desde el inicio del Gobierno del presidente Joe Biden, aunque los agentes han realizado distintos tipos de detenciones por separado.

Los estados de California y Nueva York se encuentran entre los que se hicieron varias detenciones, como el caso de un mexicano de 45 años condenado por atropellar a una persona y huir del lugar, en un incidente no detallado que incluye muerte o lesiones. El hombre fue arrestado en Banning, California, y permanece bajo la custodia de ICE en espera de los procedimientos de deportación, agregó la agencia.

Otro caso es el de un salvadoreño de 35 años condenado por homicidio vehicular en segundo grado.

“El individuo fue arrestado en Bellport, Nueva York, y permanece bajo la custodia de ICE en espera de los procedimientos de deportación”, acotó ICE en un reporte.

También se destacó la detención de un salvadoreño de 48 años condenado por múltiples delitos menores y delitos graves que involucran DUI, arrestado en Freeport, Nueva York.

Los casos recientes

En el operativo reportado recientemente por ICE estuvo enfocado en personas con récord criminal, incluyendo a gente involucrada con delitos sexuales contra menores. Se capturó a 138 personas.

Tal fue el caso de un ciudadano de la República Dominicana de 40 años en Columbus, Ohio, condenado por el Tribunal de Causas Comunes del Condado de Franklin por un delito grave de complacencia en asuntos de orientación sexual que involucran a un menor, se indicó.

Otro caso fue el de un mexicano de 39 años de Grand Rapids, Michigan, condenado por un tribunal del condado de Kent por posesión de material de abuso sexual infantil y espiar a una persona sin ropa.

“Esta operación, llevada a cabo por oficiales de deportación de ERO Detroit, es esencial para la seguridad pública en Michigan y Ohio”, dijo Matthew Putra, director interino de esa oficina. “Nuestras comunidades están más seguras ahora que estos delincuentes que se aprovechan de los inocentes y que cometen actos de violencia sexual están fuera de nuestras calles”.

La agencia indicó que los casos susceptibles de enjuiciamiento penal federal serían procesados con los fiscales federales, pero otros serían procesados por ICE y puestos en deportación.

“Esta operación de cumplimiento se implementó para abordar a los no ciudadanos presentes ilegalmente condenados por delitos sexuales”, insistió la agencia.

¿Más operativos?

ICE no tiene obligación de informar si realizará operativos, además de que actualmente los oficiales no están obligados a seguir las prioridades de deportación de la Administración Biden, mientras la Corte Suprema no tome una decisión final.

Defensores de inmigrantes han sugerido a quienes no tienen documentos seguir las recomendaciones ante un posible encuentro con ICE.

“Mientras esperamos a que el Tribunal se haga cargo de este caso, los esfuerzos de la agencia para dirigir sus recursos limitados de la mejor manera posible se verán interrumpidos, ya que las familias volverán a temer lo peor: separación, detención y deportación”, advirtió Kerri Talbot, subdirectora del Immigration Hub.

Cabe recordar que los inmigrantes indocumentados que hayan sido deportados y reingresaron al país sin papeles pueden ser procesados por un delito federal que los podría llevar a la cárcel.

El año fiscal 2022 concluyó el 30 de septiembre y ICE no ha revelado los datos finales de arrestos de inmigrantes.