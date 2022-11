Horóscopo de hoy de Nana Calistar 27 de noviembre de 2022

LEO

Te da mucho miedo que te traicionen y termines al final sufriendo, eres muy inseguro o insegura y vives con miedo a que te pongan el cuerno, sino estas dispuesto o dispuesta arriesgarte jamás lograrás consolidar nada. Cuida mucho la manera de tratar a quien amas pues podrías dejar en duda tus sentimientos hacia esa persona. No te compliques tanto la existencia, recuerda que vienes a ser feliz, así que no te equivoques. Es probable que te sientas indispuesto o indispuesta en estos días, habrá situaciones del pasado que te seguirán agobiando y aunque digas que lo has superado en el fondo sabes que no es así. Vienen amores muy importantes en tu vida, pero ten mucho cuidado a quien le expones tu corazón pues podrían dañarlo o lastimarlo. Es momento de que pongas las cartas sobre la mesa con la persona que quieres o quienes te rodean para que no sigas cometiendo errores ni equivocaciones. Ponte ya las pilas y centra tus energías en ir por eso que tantas amas, arriésgate a decir lo que sientes sin miedo a ser rechazado o rechazada o que las cosas no resulten, solo así te quitarás esa careta de la cara y podrás darte cuenta si vale la pena seguir ahí o mejor cerrar esa puerta y buscar mejores opciones.

VIRGO

Cuida mucha cuestión de piernas y brazos podrías lastimarte. Una decepción en el terreno de la amistad a causa de malentendidos. Es momento de poner un alto a personas negativas que buscarán dañarte o shingarte de mil maneras sobre todo con comentarios p3ndejos. No te confundas, a veces sueles confundir mucho la necesidad de sexo con amor y al final terminas haciendo daño a la otra persona. Un nuevo trabajo te espera sin embargo es importante que no sueltes lo que tienes hasta no asegurar y amarrar el nuevo. Es momento de buscar nuevas oportunidades en los dineros, vienen cambios de puestos o de trabajo bastante buenos en los cuales deberás de tomar en cuenta muchos consejos de quienes te rodean para que pueda sobresalir. Ten presente que las oportunidades solo se presentarán una vez en tu vida, no temas a cambios y nuevas cosas, recuerda que es mejor arrepentirse de lo que se hace que quedarse con las ganas. Casi siempre logras tus metas que te propones, eres de las personas que no da paso sin guarache y cuando te tumban te levantas, no sabes de límites y como enemigo no tienes piedad ni de ti mismo o misma.

LIBRA

No dudes de tu capacidad de obtener lo que quieres y deseas pues estas a muy pocos pasos de lograrlo. Aprende a quererte y amarte como nunca lo habías hecho porque lo vas a necesitaras. Grandes oportunidades en lo laboral pues llegan ofrecimientos bastante buenos, un viaje podría llevarse a cabo en fechas próximas y un embarazo dentro de la familia no se hará esperar. Vienen momentos de muchos cambios sobre todo en el área de los negocios que te ayudarán mucho a tener mejores ingresos. Es momento que pienses un poco más en ti antes que en los demás, algunas veces hay que ser egoísta para lograr todo lo que quieres y necesitas. Cuidado con cambios de conducta repentinos que podría dañar a las personas que quieres. Ten cuidado con un compañero o compañera de trabajo te puede meter en chismes, posibilidades de iniciar nueva amistad en tu trabajo, apóyalo o apóyala pues sufrirá un poco de desprecio por parte de tus compañeros. Vienen muchos cambios que deberás de atender a la brevedad para que no te afecten en tu futuro, has tenido muchas oportunidades de ser feliz, pero las has dejado ir por atender cuestiones que tú sabes no te dejan nada de provecho. Cuidado con lo que quieres y deseas porque se comenzarán a cumplir muchas cosas y situaciones sobre todo en el área negativa. Cambios de última hora en cuestión de la salud.

ESCORPIO

Vienen días de muchos cambios en los cuales el amor florecerá, ten cuidado con cuestiones de salud las cuales podrían afectar demasiado e ir a parar al hospital por cuestiones infecciosas. No confíes en tu pareja tanto, siempre tiene que haber algo de desconfianza, últimamente te ha mentido en unas cuestiones lo ha hecho para no hacerte daño, pero al final de cuentas ha habido mentiras. No llores por quien se fue, al contrario, agradécele a la vida que te quitara personas falsas de ti. Un proyecto que tiene que ver con compra y venta te va a venir perfecto a tu vida. Cambios en tu estado de ánimo, no te preocupes es un ciclo que solo durará unos días. Ten cuidado con cambios de humor podrías lastimar a tu pareja en caso de tener o a una amistad muy querida. Es probable que recibas una noticia nada grata de una persona que es muy importante para ti. Mejorarás en los ingresos rotundamente, pero recuerda no gastar tanto en cosas que no necesitas. Hay posibilidades de que un familiar te visite, te la vas a pasar muy bien pues ya tienes tiempo que no lo ves. Un viaje se aproxima y nuevas personas entrarán a tu vida, el amor no es como has creído, ten presente que éste jamás se acaba solo cambia de cama.

ARIES

No te culpes por tonterías que no son tu culpa, confiar quizás fue tu error, pero al final de eso también se aprende. Vienen momentos muy buenos llenos de cambios en el amor pues sino tenías una pareja comenzará a nacer ese sentimiento por una persona. Te vas a enterar de embarazo dentro de la familia, posiblemente alguna prima o tía podría resultar con su domingo siete. Ya déjate de mediocridades, a la fregada la gente falsa, las traiciones en tu vida se deben a tu ingenuidad porque te la han hecho una vez y sigues creyendo en esas mendigas personas. Ten presente que quien pierde siempre gana algo también. Deja de darle vueltas al asunto y busca la posibilidad de encontrar medios que te hagan crecer como ser humano, pero también en el área empresarial. Un amor a distancia empezará a desaparecer, el olvido está por llegar y esto se debe a tu indiferencia y falta de interés. Aguas con una amistad que conociste hace no más de 3 meses, te va a traicionar hablando fregadera y media de ti, por una parte, te muestra la cara de tu mejor amig@ y por otra no te aguanta ni te puede ver en pintura, existe mucha envidia de su parte hacia ti.

TAURO

A veces te quejas de todo tu alrededor, pero no haces nada por remediarlo, recibirás noticias de una expareja que regresa a dañarte la existencia, no des pie a eso, manda a la fregada a esas personas, mientras más sigas respondiendo será el cuento de nunca acabar. Mucha suerte en números con terminación, 12 y 9 podría estar ahí la suerte y el dinero que has esperado desde hace algún tiempo. Cambios de última hora y oportunidad de iniciar una relación en caso de estar soltero o soltera, te va a ir de una forma que no imaginabas. El karma y la vida se encargarán de poner las cosas en su lugar. Si cambias tu forma de ser que sea para mejorar en esos aspectos negativos de tu vida, se feliz y muéstrale al mundo de qué estas hecho o hecha. Te viene un ingreso extra y oportunidad de iniciar tu propio negocio, pero para eso deberás de ser muy inteligente y abrir más tus ojos. Ten presente que las oportunidades no regresan pronto, ponte las pilas para alcanzar tus metas y objetivos y los lograrás. Si tienes pareja ten cuidado con una persona de piel blanca, le está metiendo ideas tontas en su cabeza. Bájale a tu mal humor, no te sirve de nada, llévate las cosas tranquilamente pues solo te amargas tu solo o sola. A medida que aumente tu necesidad de amar, será en la medida en que te equivoques eligiendo a esa persona.

GÉMINIS

Cambia la forma de ver la vida y comienza a pensar en lo que quieres y deseas para que obtengas los resultados deseados. Tu ingenuidad se debe a que vuelves a confiar en quien ya te puso el dedo una vez. Viene una persona de tu pasado que será tu cruz, no hagas caso y deja que la vida siga y fluya. Amores de una noche y posibilidad de reencontrarte con amistades de la secundaria. Despójate de todo eso que te hace daño, no te va a conducir a nada bueno. Es momento que veas la vida de otra manera y seas más positivo o positiva con las cuestiones que te rodean te vienen grandes cambios y oportunidades que deberás de aprovechar a la brevedad si quieres ver buenos resultados pronto. Termina relación de una amistad. Cuida más la parte de tus sentimientos y no se los entregues a cualquiera. Cuídate de la monotonía en caso de tener pareja podría enfriar la relación. Te vienen muchos cambios laborales los cuales mejorarán tu economía, quizás haya un cambio de horario que te provoque insomnio, pero solo será los primeros días. No permitas que comentarios de otras personas shinguen tu existencia, el amor se mostrará de la mejor manera para ti, pero deberás de cuidar mucho tu sensibilidad.

CÁNCER

Cuando creas que ya no hay nada más que hacer te darás cuenta de que es cuando el sol comenzará a brillar para ti. Ten cuidado con persona de piel morena que aparecerá en Amores baratos solo son para un rato, no trates como rey o reina a quien solo te busca por un día y a los dos te olvida. Te espera una vida muy bendecida, pero necesitas encontrar tu esencia y tu camino, no guardes más rencores y perdona a quien te dañó. Cuidado con comentarios p3ndejos de personas que te rodean, están buscando la manera de shingarte y hacerte pasar un mal momento. estos días, no tiene buenas intenciones contigo. Amistad nueva por medio de una red social empezará a caerte de perlas pues te dará esa confianza que necesitas en alguien y un hombro en donde llorar. Ten cuidado con un accidente o golpe pues te podrías partir la madre en estos días. La idea de un negocio se presta perfecto para mejorar tus ingresos, te va a ir de lo mejor. Tus sueños y anhelos se pierden muchas veces por tu falta de interés y trabajo constante, has tenido la oportunidad de cumplir muchas metas y salir siempre victorioso o victoriosa sin embargo le flojeas mucho o te desespera el no lograr las cosas pronto.

PISCIS

Todas esas cosas que pensaste de una persona y te negabas a creer te darás cuenta de que resultarán ciertas, te va dolor esa situación, no te desanimes ni te sientas mal, recuerda que nadie es indispensable en tu vida y todos pueden ser reemplazables. Aléjate de relaciones prohibidas no vale la pena comer las sobras de otras personas. Recuerda que tus metas son solo tuyas y nadie tiene derecho a opinar más que tú al menos que te estén dando para el gasto. Algunas veces te vas a dormir con pensamientos pesimistas muy tontos, recuerda que el cumplimiento de tus sueños, metas y proyectos va a depender de tu sacrificio. Es momento de abrirle las puertas al amor, estas por conocer a una persona que te va a mostrar con hechos las palabras que te ha dicho, ya no tengas miedo a enamorarte o iniciar una relación, si te fue mal en el pasado no significa que esta vez te vaya a ir de esa manera. Hay un amor que no olvidas pues te dejó muy marcado o marcada con su trato y su manera de tratarte, sin embargo, tardaste en valorar lo que tenías a tu lado. Si sientes necesidad de voltear a ver el pasado que sea solo para ver tu crecimiento y no para deprimirte o echarte en cara errores o cuestiones que no pudiste resolver. Cuando dejes de pensar que la vida es injusta empezarás a sentirle sabor, recuerda que cada persona tiene lo que se merece y si no lo tiene es porque no ha luchado lo suficiente.

ACUARIO

Si no tienes pareja, no te preocupes, no es momento de compartir tu tiempo con alguien más. Iniciar una relación dentro de poco, pero durará muy poco debido a que los celos y los caracteres tan fuerte que poseen ambos no lograrán mantener de pie la relación, ni pedo, tu disfruta lo que tenga que durar y no te compliques. Ya no te sigas engañando a ti mismo, aprende a ver la vida como es y no hacerte ideas vanas. No temas a cambios en el área de los negocios, te va a ir muy bien, solo date la oportunidad de realizar nuevas inversiones. A la fregada amores baratos que solo duran 1 noche, no tienes necesidad de eso. Cambia tu forma de ver la vida y busca la manera de ser más positivo en cada una de las cosas que haces. Sacúdete la rutina y el desamor y ve tras cada sueño y meta que eso es lo que te mantendrá de pie más fuerte que nunca. Una amistad del pasado te pedirá perdón por ciertos errores cometidos. Aléjate de quien te causa estrés. En estos días recibirás noticias o un mensaje de una persona que nomás sirve para desestabilizarte. Te llegará la invitación para una salida o viaje exprés en próximas fechas. Si tienes pareja los celos y la inseguridad estarán más fuertes que nunca, saldrán adelante y la relación será más fuerte. Si no te ha funcionado lo que has hecho para lograr ese proyecto que tienes en mente es momento de cambiar la estrategia para poder obtener resultados distintos.

CAPRICORNIO

Tu buen corazón no se equivocará al tomar esa decisión que ha esperado tanto. Recuerda el precio que vales y no te bajes de ese nivel por nadie. La vida te llenará de nuevas oportunidades en un montón de ámbitos de tu vida, tu constancia y determinación harán que logres consolidar tus metas. No permitas que nadie te detenga en tu paso y no te limites por nada. No tengas miedo a enfrentarte a cambios en el área sentimental, deshazte de todas esas personas que solo te causen conflicto y no te dejen avanzar. Es posible que te vayas de shopping o inicias una etapa de renovación en la cual, tu cuerpo se verá mucho mejor. Viene un evento social o fiesta en la que serás el centro de atención. Tu principal problema es que guardas muchos rencores con personas de tu pasado. Ten cuidado con amistad de un amigo no te ve con buenos ojos y te tiene mucha envidia. Recuerda la manera en que has luchado para llegar donde estas, no permitas que ningún wey o vieja te bajen de donde te encuentras, podrían llegar propuestas de mejoras en tu trabajo sin embargo no te apresures y escucha bien antes de aceptar cualquier cosa.

SAGITARIO

Deja que el pasado se vaya y no regrese más. Cambios en tu estado de ánimo, mejoraras en lo económico y comenzarás a planear un viaje. Días de grandes cambios trata de ver la vida con más sabor, disfrútala. Es importante que conectes tu corazón con tu cerebro para que no te sigas equivocando y cometiendo los mismos errores, días de nuevas oportunidades y de esperar que la vida te sorprenda. Cuida lo que comes pues vienen dolores de estómago. Cuidado con ir tan aprisa en la vida pues no estás disfrutando el momento. En la medida que des recibirás. Nunca esperes que la gente cambie por ti porque solo te decepcionarás, mejor aprende aceptarlas con sus fregados errores. Hay mortificaciones que vienes cargando desde hace algún tiempo, deja de preocuparte y mejor atiende esos problemas que te han detenido o imposibilitado a lograr tus objetivos. Cuídate de infecciones y de golpes pues podrías sufrir un fregazo. Tienes envidias a tu alrededor, sobre todo en el área laboral. Un nuevo amor tocará tu puerta y este llegará por medio de una amistad, pon mucha atención pues traerá consigo buenos momentos.