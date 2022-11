72 años cumple el actor estadounidense <a href="https://cinescopia.com/las-5-mejores-peliculas-de-ed-harris/2021/11/">Ed Harris</a>

El actor Edward Allen Harris, mejor conocido como Ed Harris, celebra este 28 de noviembre sus 71 años, con una carrera en la industria cinematográfica llena de éxitos.

Harris, además de actor, es productor y director. A su vez, es ganador del Globo de Oro y ha estado dominado cuatro veces al premio Óscar.

Entre sus actuaciones más destacadas están: Las horas, Appaloosa, La Roca, The Abyss, Apolo 13, The Right Stuff, A Beautiful Mind, Pollock, A History of Violence, The Truman Show y Enemy at the Gates, entre otras.

Está casado desde 1983 con la actriz Amy Madigan, con la que tiene una hija, Lilly, la cual nació el 3 de mayo de 1993.

Su infancia

El padre de Ed Harris era cantante. Durante sus años en la escuela fue el atleta más destacado, lo que le hizo ganar una becar para estudiar en la universidad de Columbia, en Nueva York.

Aunque, Harris decidió todo lo contrario, ya que su familia se mudó a Oklahoma y este eligió acompañarlos, pues había descubierto su gran interés en la actuación tras participar en varias obras teatrales en la universidad.

Al llegar a Oklahoma, Harris se inscribió en la facultad de artes dramáticas de la universidad del estado. Con el tiempo fue logrando una popularidad en el teatro local.

Con el tiempo, el joven actor decidió mudarse a Los Ángeles, donde continuó sus estudios de interpretación, en el Carolina Institute of the Arts.

Carrera actoral

El primer papel en el cine de Ed Harris fue en ‘Bordeline’, con Charles Bronson, interpretando a un asesino.

Continúo interpretando varios papeles, hasta que en 1983 logró la fama por su intervención en la película ‘Elegidos para la gloria’, la cual trata sobre los primeros astronautas estadounidenses, e interpretó a John Glenn.

Desde ese momento, la carrera de Harris se catapultó, obteniendo papeles de para toda clase de personajes en numerosas películas.

Hizo su debut como director en el 2000 con la película ‘Pollock’, en la cual obtuvo una nominación al Óscar como mejor actor principal.

Durante el 2001, obtuvo muy buenas críticas por su interpretación de oficial alemán del regimiento de francotiradores del Coronel König en la película ‘Enemy at the Gates´.

Seguir leyendo: