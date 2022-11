Gabriela Spanic le tira con todo a Gustavo Adolfo Infante y Cynthia Klitbo lo defiende

El periodista Gustavo Adolfo Infante sigue en el ojo del huracán y esta vez no por Alfredo Adame o Enrique Guzmán sino por su eterna polémica con Gabriela Spanic. En esta oportunidad fue la actriz venezolana que le tiró con todo su odio al conductor de Primera Mano, mientras ésta compartía un momento con Cynthia Klitbo en uno de los capítulos del show de televisión, Secretos de Villanas.

Secretos de Villanas: Las Vacaciones/ Video: Canela.TV

Mientras las primeras actrices se daban un relajante masaje en el reality transmitido por Canela TV, Gabriela Spanic echó veneno contra el periodista mexicano: “Gustavo Adolfo Infame me ha difamado. Ha dicho que yo maltraté a mi hermana gemela cuando le dio el derrame cerebral y estaba en terapia intensiva, que la maltraté verbalmente, que yo sostuve relaciones íntimas con mis fans en mi casa, que soy mentirosa, que carezco de mis facultades mentales….”. Por su parte, Cynthia Klitbo no fue empática del todo.

“Yo lo adoro. Ha sido una persona y él ha sido un apersona espectacular conmigo”, aseguraba la ex de Juan Vidal. De inmediato, Gabriela Spanic la interrumpió en medio de los masajes y le refutó: “Contigo. Conmigo, no.”. Pero Cynthia siguió en su defensa, pues considera a Gustavo Adolfo Infante alguien que siempre la ha apoyado: “Bueno cada quien habla de cómo le fue. Yo no puedo hablar mal de él porque el señor ha sacado la casta porque sabe perfectamente cómo estuvo la relación… fueron amigos míos”.

Pero a la actriz venezolana le valió y volvió a confirmar que considera que las actitudes de Gustavo Adolfo Infante y las aseveraciones que ha hecho a su persona, le han generado ruido profesional y personalmente.

“… Yo en la vida real soy famosa por mi talento, por mi trabajo, por mi talento. No por lo que dijo el señor y tampoco tengo la facultad de meter en la cárcel a nadie como también dijo…”, expresó Gabriela Spanic ante las cámaras de Secretos de Villanas de una manera muy calmada pero muy contundente también.

Por último agregó que aún no ha tenido justicia, dejando muy claro que es algo que espera que suceda en algún momento. Recordemos que Gaby y Gustavo Adolfo han tenido una larga batalla legal que parece no haber llegado aún su final.

Secretos de Villana: Las Vacaciones es la segunda segunda temporada del show de tv tras el éxito obtenido en la primera. Puedes ver los nuevos capítulos que se estrenan semanalmente en la plataforma de streaming Canela.TV totalmente gratis. View this post on Instagram A post shared by Canela.TV (@miracanelatv)

Ahí Gaby Spanic, Aylín Mújica, Cynthia Klitbo, Gabriela Spanic, Geraldine Bazán, Sabine Moussier y Sarah Mintz vivirán de todo durante unas exquisitas vacaciones en Cabo San Lucas, México. View this post on Instagram A post shared by Canela.TV (@miracanelatv)

Sigue leyendo:

Gabriela Spanic se suelta en lágrimas tras comentarios del estreno de ‘Si Nos Dejan’ en Univision

Gaby Spanic causa sensación al ponerse a bailar sensualmente en la playa, usando minibikini negro

A sus 47 años, Gaby Spanic se luce en la playa usando un minibikini negro

Así lucía Gabriela Spanic hace más de 20 años

Gabriela Spanic regresa a la televisión en reality ‘Dancing With The Stars’