Qué decidirá la Corte Suprema sobre arrestos de ICE y deportación de inmigrantes

La Corte Suprema deberá decidir si las prioridades de deportación del Gobierno del presidente Joe Biden, enfocadas a personas con récord criminal, pueden aplicarse o deberá eliminar esa guía ordenada a oficiales de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Una de las preguntas sobre la que jueces deberán decidir es si el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) tiene la autoridad para delimitar las acciones contra inmigrantes indocumentados, enfocados en ciertas personas, pero considerando su historial, no solamente su estatus migratorio.

Esa decisión fue cuestionada en una demanda por los estados de Texas y Louisiana, la cual fue confirmada por el Tribunal de Apelaciones para el Quinto Circuito.

La Administración Biden pidió a la Corte Suprema no suspender sus prioridades de deportación, pero en una decisión de 5-4, los jueces rechazaron esa moción, pero abrieron la puerta para que el Gobierno federal presentara argumentos sobre el memorando de septiembre del 2021.

La demanda de los gobiernos republicanos argumenta que la Administración Biden viola la ley federal al enfocarse en ciertos inmigrantes.

La Administración Biden debe responder y justificar tres preguntas: si los estados tienen derecho a entablar su demanda, algo que el Gobierno federal rechaza, al considerar que eso abriría a cualquier demanda sobre políticas federales.

La segunda pregunta es si las reglas de deportación de ICE delineadas en el memorando firmado por el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, obedecen la ley de inmigración o no.

La tercera pregunta es si el juez de Distrito de Texas, Drew Tipton, tenía el poder de suspender una orden de este tipo, algo que según el DHS sería poder de la Corte Suprema.

La política de deportaciones de Biden busca evitar el castigo a inmigrantes indocumentados que no tienen récord criminal o hayan cometido alguna otra falta, por lo que los oficiales podrían evaluar si avanzan con un caso en particular o no, como parte del proceso discrecional.