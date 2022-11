Una mujer demanda a Kraft Heinz por $5 millones de dólares, acusándolos de mentir en sus paquetes

Una mujer demandó por $5 millones de dólares a la empresa Kraft Heinz acusándolo de publicidad engañosa porque asegura que el tiempo que le lleva preparar una taza de macarrones con queso en el microondas es mayor al que se especifica en el paquete.

La compañía, que comercializa el producto Velveeta Shells & Cheese, anuncia que la comida está “lista en 3 minutos y medio”, pero Amanda Ramírez, la demandante y quien reside en el estado de Florida, dice que ese no es el tiempo total que se necesita para preparar el producto.

El proceso de preparación real, desde revolver en agua hasta dejar la salsa de queso espesa, tarda más tiempo, señala. La demanda sugiere que el empaque debería decir que el producto tarda “3.5 minutos en cocinarse en el microondas”.

La demanda colectiva fue presentada a inicios de noviembre y asegura que gracias a esa publicidad engañosa, la marca ha podido vender más productos a un precio más elevado.

El equipo legal de Ramírez dice que ella es como muchos consumidores que eligieron Velveeta sobre otros productos similares debido al tiempo de preparación prometido en su etiqueta. Ella no lo habría comprado “si hubiera sabido la verdad”, dicen.

“Como resultado de las representaciones falsas y engañosas, el producto se vende a un precio superior, aproximadamente no menos de $10.99 dólares por ocho tazas de 2.39 onzas, excluyendo impuestos y descuentos, más caro que productos similares, representados de forma no engañosa, y más alto de lo que se vendería de no existir las representaciones y omisiones engañosas”, refiere la demanda.

La demanda busca cubrir a los consumidores en Alabama, Georgia, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Utah, Nuevo México, Alaska, Iowa, Tennessee y Virginia que compraron las tazas de macarrones con queso. Dice que hay más de 100 clientes de este tipo, ya que el producto se vende en línea y en tiendas de todo el país.

Kraft Heinz Company calificó la acción legal de “frívola” en un comunicado proporcionado a NPR y dijo que “se defenderá enérgicamente de las acusaciones de la demanda”.

“Hay muchas personas que pueden sentir que esto es solo una pequeña mentira y que no es realmente un caso y lo entiendo”, escribió a NPR Will Wright, uno de los abogados de Ramírez. “Pero nos estamos esforzando por algo mejor. Queremos que las empresas estadounidenses sean directas y veraces en la publicidad de sus productos“.

