Horóscopo de hoy de Nana Calistar 30 de noviembre de 2022

LEO

Estás por entrar en una etapa en la cual te la van a querer dejar ir bien feo, dos amistades tuyas comenzarán a tener atracción por ti, échale muchas ganas y dale pa delante si te gustan y te mueve el tapete, entrale que es gratis, si no, no hagas falsas ilusiones a quien quiere algo serio contigo o de lo contrario solo te pondrás a que el karma te dañe en muy poco tiempo. No veas solo lo malo que te ha pasado, ve las cosas buenas y aprende también de ellas. Manda a la ñonga esos obstáculos que te impidan llegar a donde quieras. Cuida más tu alimentación o se te empezará hacer bolas el engrudo y hay muchas posibilidades de que subas de peso. No permitas que esas metas y sueños que te has propuesto se los lleve la fregada, no te sigas atontando más y échale muchas ganas para lograr de una buena vez tus metas. Si tienes pareja cuídala muchísimo que vienen pleitos por malos entendidos y falta de tiempo. Si tienes una relación ten cuidado con una amistad de tu pareja le está metiendo ideas tontas sobre ti en su cabeza. Vienen días de mucha reflexión en los cuales irás soltando todo eso que te hace daño y no te ha dejado avanzar, una amistad tuya sufrirá un accidente.

VIRGO

Si tienes una relación es mejor bajarle dos rayas a tu humor porque hartas mucho a tu familia y cuando menos te lo esperes te la va a hacer de pex al punto que te lean la cartilla y manden al chorizo. Ve a las personas como son, sin maquillaje y caretas, solo así entenderás y sabrás si tienen o no buenas intenciones contigo. Busca la manera de saber si esto tiene futuro sino a la ñonga y continuar tu vida con alguien que realmente te quiera valorar y no solo te busque para pasarla bien por ratos. Cierre de ciclos, terminan relaciones de noviazgo o amistad, maduras a más no poder, te vas a enterar de verdades que te dolerán en la shingada alma, buscarás consuelos en personas equivocadas y te volverán a shingar, el pasado regresará a fregarte, te confundirá, pero al final después de tanta shinga aprenderás que el amor no terminará sino solamente cambiará de estación o aparador. Cuidado con una decisión que tomarás en próximas fechas, podría no ser la adecuada, consúltalo antes de tomar una decisión. Es momento que comiences a ver más por esa situación que te ha quitado el sueño más de una ocasión, arregla todos tus problemas que te han detenido y muéstrale al mundo de qué estás hecho.

LIBRA

Vienen chismes de familiares, que te valga lo que digan y comenten, recuerda que tu vida tú la haces como se te de tu gana porque es tuya y nadie tiene derecho a meterse al menos que sea quien te da pa’ el gasto. No te hagas preguntas tontas ni pienses cosas que no son sobre el ser que te interesa y ocupa tu alma y tu corazón, está bien desconfiar de todo mundo y es normal en ti pues las friegas que has llevado te han llevado a desconfiar hasta de tu propia sombra. Aléjate de esas amistades que lejos de ayudarte o apoyarte solo buscan dañarte, debes aprender que amigo o amiga no es la que te conduce a vicios, a mentir, a engañar y a dañar a los y las demás, tus verdaderas amistades son esas que te dirán tus verdades en la jeta y te conducirán por el buen camino.. No caigas en esa situación y pon más atención en cada paso que des, recuerda que nadie está exento de regarla, pero hacerlo constantemente y error tras error sólo deja a la vista tu debilidad y falta de madurez para aprender de los golpes que te da la vida. Si tienes una relación entrarás en una etapa bien perra, pero vienen muchos celos y situaciones incómodas que deberás de atender a la brevedad posible, debes de ser más sincero o sincera con tu pareja y no ocultarle cosas o de lo contrario cuando estas salgan a la luz te bufará y te la armará de pex bien gacho.

ESCORPIO

Has sufrido un chorro y prueba de ello es tu escudo protector contra las demás personas, te has vuelto algo desconfiado o desconfiada, ya no te enamoras tan pronto como lo hacías años atrás y eso se debe a la friega que has llevado. No te des una segunda oportunidad si todavía no has sanado de la primera decepción o engaño, necesitas tiempo para ti, para sanar, divertirte y ver por ti antes de volver a entablar una relación que lejos de nacer sola nacerá a la fuerza con motivo de sacar de tu corazón a exparejas. Posibilidades de reencuentro amoroso con persona del pasado, solo hay posibilidades de sexo y nada más, piensa bien lo que haces y como lo haces o de lo contrario puedes volver a caer en la misma mi3rda de siempre y seguir haciéndote daño solo o sola. No debes de guardar rencores pasados y cuidar más tu orgullo pues algunas veces eso te ha alejado de las personas y te ha hecho sufrir, si bien es cierto que tienes un carácter muy fuerte y cambiante también es verdad que cuando amas lo entregas todo y sin medida, busca la manera de reconciliarte con la gente que alguna vez heriste pues de lo contrario estás destinado o destinada a no avanzar. Te desesperas en algunos momentos pues las metas que te habías propuesto no las has cumplido en tiempo y forma, recuerda que estás a tiempo solo no le flojees tanto o de lo contrario no te quejes.

ARIES

Ten presente que las oportunidades tienen fecha de vencimiento, no desaproveches esa oportunidad que la vida te brinda, quizás la persona que está por llegar o a llegado a tu vida no sea lo que has buscado o esperado, pero a diferencia de amores pasados esta es más sincera y está sintiendo mucho cariño hacia tu persona. En el amor se torna un terreno bastante cambiante pues tienes las intenciones de comenzar algo bonito y sentar ya cabeza, pero tus ganas de sexo y hambre de placer a veces te shingan mucho y te hacen caer en personas equivocadas, te enamoras bien rápido y eso no está bien pues te ha tocado pura fichita que al final nomas te faja y después te deja con hambre. No consumas tanta shingadas harinas y chescos porque son los que te inflaman un shingo la panza, vienen problemas de gastritis y colitis muy perros, trata de cuidar más tu alimentación y consumir un poco más de fibra. Un familiar se va a enfermar, pero nada de cuidado. Recibirás noticias de una persona del extranjero. Necesitas descansar más pues tu salud se puede ver perjudicada por falta de horas de sueño y por una mala alimentación, no te estreses en tu trabajo y hazlo de la mejor manera pues es lo que te gusta y si no te sientes feliz busca algo que te llene o de lo contrario serás infeliz y vivirás de mal humor el tiempo que permanezcas en él.

TAURO

Se aproxima un viaje y un evento social en el cual conocerás muchas personas, una amistad surgirá en estos días la cual se perfila para durar el resto de tus días. Cuida mucho tu alimentación para no volver a subir de peso. Una amistad te busca para contarte un secreto y pedirte tu ayuda. Vecinos o vecinas han estado bufándote a tus espaldas, no des pie a sus malos comentarios y mejor centra tu energía en tus cosas. Si tienes pareja es momento ideal de cambiar la rutina e innovar en el sexo, el shingado camasutra puede significar el arma perfecta para hacer tu relación más intensa y duardera. El amor no se manifiesta porque sigues viviendo en el pasado, cierra círculos y empieza ver a tu alrededor que existen varias personas que esperan su oportunidad. Se aproxima una borrachera o reunión muy perra en la cual te la pasarás de lo más genial. No permitas que te arruinen los días en que te levantas feliz, mejor aléjate de personas pesimistas e inoportunas que solo buscan darte en la mauser. La depresión es muy perra, a veces te deprimes mucho por las noches pues sientes que te falta algo en tu vida a pesar de que pudieras tener pareja, si es así, necesitas reencontrarte y empezar a ver por ti, tu felicidad está en ti y no en otra persona. Ese plan que tienes para obtener un poco más de ingreso va a salir muy bien, pero necesitas saber con quién emprender ese negocio o de lo contrario te pueden robar.

GÉMINIS

No esperes ya más de nadie, busca la manera de reconciliarte con tu vida y no volver a lamentarte por la friega que te dio la vida, es momento de soltar lo que te hizo daño y comenzar una etapa nueva para ti, alejada o alejado de rencores y envidias, no pretendas regresar a lo que ya viviste, acostúmbrate a ser feliz e ir por tus sueños y metas. Posibilidades de conocer a una persona que te anda echando los perros por la red social, abre bien los ojos pues existe posibilidades que todo sea un engaño y solo te quieran pa mojar la brocha, no te atontes y no sueltes prenda ni des dineros pues solo pudieran utilizarte. No permitas que comentarios de amistades te hagan dudar de tus planes y metas, recuerda que las personas son muy envidiosas y con tal de hacerte perder el rumbo son capaces de confundirte haciéndote andar caminos que no eran los planeados por ti. Has andado muy pensativo o pensativa, aprende a que los problemas de los demás no te afecten tanto en tu estado de ánimo, debes ver más por ti antes de querer resolver la vida y los problemas de las demás personas. Recuerda que la vida es bella y fácil no la hagas difícil que no lo es, si una vez fuiste engañado o engañada y traicionada no tengas miedo a volver amar pues las equivocaciones del pasado te han hecho un ser humano más fuerte.

CÁNCER

Ten cuidado con esas dudas pues lejos de ser beneficioso para ti pueden hacerte perder a quien amas y te interesa. Posibilidades de un viaje y de conocer a una persona que has estado tratando por una red social, ten mucho cuidado y no confíes a la primera, el amor se construye y no lo encontrarás el primer día así que no apresures las cosas. Si no tienes una relación, abre bien tus ojos pues estarás vulnerable a la atención de personas en la red social, traes dos que tres pretendientes que te la quieren dejar caers, ponte bien vivaracho o vivaracha lo único que buscan es un faje o sexo nada serio, la vida está llena de estas cuestiones si te gusta y atrae dale pa delante, pero cuídate un shingo que se visualizan embarazos para tu signo. Una amistad sufrirá un accidente, nada grave no te preocupes. Eres rete menso y mensa porque permites que jueguen el dedo en tu boca cada que les dé la gana, necesitas ponerte de una buena vez las inches pilas y agarrar fuerza de voluntad para mandar a la shingada a esas personas que solo buscan fregarte y dañarte llevándote al pasado y a las mismas situaciones que ya anteriormente viviste. Cuídate de trabajos de brujería y salaciones pues estarán a la orden del día por parte de exparejas o de vecinos y vecinas.

PISCIS

Lejos de encontrarte puedes llegar a perder tu rumbo si sigues tomando en cuenta todos los comentarios de la gente, pon en una balanza tu vida y ve por aquello que tenga más peso e importancia para ti, no esperes que la gente se mueva o haga las cosas, es tu deber ser feliz y buscar los medios para lograrlo. Tu defecto más grande es amar sin esperar nada a cambio, recuerda que los tiempos cambian y si te conformas con migajas el día de mañana amanecerás con hambre, quiérete, valórate y no te conformes con poco, pues naciste pa merecer más de lo que te imaginas. En la medida que des recibirás, aprende a ser más soltado o soltada, sino estas dispuesto o dispuesta a sacrificar tu tiempo, esfuerzo y dinero en una persona no vale la pena que te eches la soga al cuello por alguien de quien aún dudas de su credibilidad, amor e interés por ti. En las noches andas muy pensativo o pensativa, no te mortifiques por cuestiones que no te corresponden, manda a la fregada esos problemas que no son tuyos y aprende a ver por ti, te sacrificas mucho por personas que no lo valoran y al final son unos hijos de la tostada porque ni las gracias te dan, ten presente que la reciprocidad es dar y recibir, así que si no obtienes ni maíz de esa persona no vale la pena seguir en la mismo miércoles.

ACUARIO

Los sueños te mostrarán el camino que debes de seguir para lograr esa meta que traes en mente, pon mucha atención pues estos días tendrás ciertas visiones o sueños que te dirán de qué manera lograr tu meta. No temas a los cambios esos te llevarán a cambiar la rutina y tener nuevas oportunidades. Recuerda que la estupidez de una persona se mide dependiendo de las veces que vuelve a cometer el mismo error y no escarmienta ni maíz. Ármate de valor y dile todo lo que sientes a esa persona, inguesu, lo que vaya a ser será, esto te servirá mucho ya para quitarte la espina, lo que tenga que ser será, recuerda que tu tiempo es lo más importante, no lo pierdas con alguien que no lo valora o que días te dice que sí y otros ni te habla. Un amigo o amiga te va a poner al tanto de un chisme que se dice de ti. Familiares organizarán una fiesta en la cual no serás requerido o requerido. Te vas a enterar de rompimientos amorosos y de amistades falsas que se alejan, te buscará un familiar, pérdidas de objetos y confrontación en una relación por celos. Un embarazo en la familia se aproxima. Rompimiento de relación amorosa de una amistad en este mes que entra. En caso de tener una relación se vienen tiempos difíciles pues comenzará una ola de problemas a causa de terceras personas, ten mucho cuidado las contestaciones que hagas y lo que digas pues podrás herir a quien amas sin pensarlo y sin quererlo, cuando te enojas eres muy de que se te afloja de más el gaznate y sueles shingar sin pensarlo ni meditarlo.

CAPRICORNIO

No des motivos para que ladren de ti, no te metas en chismes ni en problemas que no son de tu incumbencia o de lo contrario solo lograras perder amistades a causa de cargas que no te corresponden y no son tu problema. Bájale de agua a los tamales pues no es tiempo de comer demasiado, problemas gástricos se aproximan y dolores en el estómago a causa de algo en mal estado. Días de descanso y de paz espiritual, necesitas una limpia para poder deshacerte de malas energías andas cargado o cargada de envidias y eso te quita el sueño y te causa dolores en hombros y espalda. Empezarás a ver la luz, unas olas de bendiciones que entrarán en tu vida, no pierdas el piso y busca la manera de sacar provecho a esas cosas que de verdad valen la pena. Relaciones prohibidas no es lo tuyo así que no te enredes ni te metas en esos pedos o de lo contrario te expones a sufrir un engaño muy fuerte en un futuro. Viene un viaje en puerta y reunión y convivencia con familia, aprovecha estos días pa apapacharlos, a veces los descuidas un chorro necesitas compartir más tu tiempo con ellos. En tu trabajo vienen cambios y mucho estrés pues las vacaciones traerán una carga más pesada de cosas que quedaron pendientes.

SAGITARIO

Te viene un dinerito extra, paga tus deudas porque el mes que entra entras en una racha en la cual andarás tronándote los dedos y no te quedará dinerito pa pagar tus deudas. No hagas tantos planes para el futuro y mejor disfruta el día que vives, recuerda que nadie tiene asegurado estar el día de mañana. El terreno de la caricia se ve genial, dale vuelo a la chingada hilacha que se vino al mundo a gozar y no a martirizarse por quien ya se fue y no quiso continuar. Una amistad empezará a verte con ojos de amor, tú sabrás identificar inmediatamente si bien es cierto que no es lo que buscas la verdad es que se ha ilusionado con tu trato y manera de ser con él o ella. Andarás muy sensual y ganoso o ganosa estos días no te quedes con las ganas y busca quien te baje los calores, si eres soltero o soltera tendrás un gran catalogo pa’ escoger y si tienes una relación busquen nuevos lugares donde tener la shingada relación sexual eso hará más ardiente y fortalecerá la relación. Si no te interesa deja en claro las cosas desde un principio y no cometas el error de dañarlo o dañarla. Probabilidades de un viaje y diversión. Ten cuidado con caídas y shingazos pues estarás muy vulnerable a sufrirlos. Si tienes duda en tus sentimientos no des el siguiente paso.