La Opinión Hoy: México fracasa en La Copa del Mundo y hospitalizan a Pelé

Muy tarde México dejó ver un buen funcionamiento colectivo en el Mundial de Qatar y a pesar de su triunfo contra Arabia (2×1), no pudo evitar su eliminación, por diferencia de goles con Polonia, que perdió con Argentina (2×0).

México no solo no llegó al ansiado quinto partido, sino que por primera vez desde 1978 no pudo trascender la ronda de grupos

Los enviados especiales, Rafael Cores, productor ejecutivo de La Opinión y nuestro editor de deportes Ricardo López Juárez, analizaron lo sucedido ayer desde Doha.

“Una noche triste, pero lo curioso es que la gente salió tranquila del estadio, decepcionada sí, con ganas de gritar otro gol, pero no estaba muy deprimida. Estaban resignados que al menos le tocó vivir una victoria en Copas del Mundo y vieron a México jugar buen fútbol”, dijo López Juárez

También contó que tras el final del compromiso, Gerardo “Tata” Martino renunció a su cargo como seleccionador mexicano.

“México fracasa al no llegar a los octavos de final, Gerardo Martino confirma su salida de la selección diciendo que al momento que el árbitro silbó el final del encuentro, ahí terminó su contrato”, agregó.

Argentina, todo lo contrario

A Rafael Cores le tocó analizar la otra cara de la moneda, dicho por él mismo, “si México fue la cruz, Argentina fue la cara”.

Y es que la selección albiceleste derrotó a su similar de Polonia por 2-0 y se clasificó como primera de grupo, evitó a Francia y se enfrentará contra Australia el próximo sábado por el duelo de octavos.

“Por fin se vio la famosa ‘Sscaloneta’, del técnico Lionel Scaloni, que llegaba a este Mundial como una de las favoritas, pero en los dos primeros juegos no había demostrado mucho, hoy sí, hoy se vio a esa Argentina presionando, ofensiva, con gol y con Messi mucho más activo. Falló un penal, pero lo vimos correr. De hecho, en una jugada levantó a todos de los asientos porque recordó aquel Messi extraordinario de no hace tanto”, analizó Cores.

“La gente salió muy entusiasmada del Estadio 974 aquí en Doha, pero también no del todo eufórica, desde el punto de vista de que Argentina vino acá a jugar 7 partidos. Por ahora lleva tres, se enfrentará en octavos a Australia y los argentinos ven el camino un poco más abierto hacia esa deseada tercera copa que tanto cantan en las gradas”, continuó el productor ejecutivo.

¿México mereció clasificar?

Regresando al tema de México y la renuncia del “Tata” Martino, estos dos expertos analizaron si México jugó tan mal, como para quedar fuera del Mundial.

“Es fácil señalar al técnico porque es responsable del equipo y la gestión de Martino no solo fue mala por lo sucedido en este Mundial, hay que ser realistas, México no tiene muchos grandes futbolistas, varios están lastimados o fuera de forma y no es como otros países que tienen mucho talento en ligas europeas, en México no hay mucho de dónde echar mano, pero aun así, con lo que hay debería alcanzar para algo más”, expresó López Juárez.

“Porque cuando fallas en un Mundial y además viene precedido que perdiste dos finales contra EEUU en un mismo año, que caíste con ellos y Canadá en eliminatorias y que ese torneo no lo ganaste, son demasiadas cosas malas. Yo me fijo en como juega México y han jugado horrible en todo este proceso. No transmiten nada, anoche me gustó porque le pusieron corazón. Lástima que no le alcanzó”, cerró el editor de deportes de La Opinión.

En tanto, Cores precisó que si bien no sabe hasta qué punto México debió acceder a la siguiente, fase, está seguro de que “Polonia no merecía avanzar, y hoy en el partido contra Argentina no planteó nada, jugó a que Argentina le metiera pocos goles y estuvo todo el tiempo más pendiente del otro partido”.

Para cerrar, Rafael Cores lamentó que la gran y llamativa afición mexicana deba abandonar las calles de Qatar.

“Da mucha pena que México se quede fuera del Mundial, se va a medio apagar Doha, porque la afición que más gente tenía en estadios y calles en capital de Qatar era la mexicana, también la Argentina, que seguirán dando color, pero se van a echar de menos los aficionados mexicanos”.

Pele hospitalizado

En medio de la euforia mundialista, se dio a conocer que Edson Arantes do Nascimento, mejor conocido como Pelé, fue ingresado nuevamente al hospital Albert Einstein, al sur de Sao Paulo, en Brasil.

El exfutbolista de la “Canarinha” ha preocupado en últimos años por su estado de salud.

Ayer miércoles 30 de noviembre tuvo que ser trasladado por su esposa, los reportes señalan que la pareja del brasileño y una de sus cuidadoras se percataron de una inusual hinchazón en el cuerpo de Pelé.

Además de estas complicaciones, el exjugador también habría presentado un edema generalizado y una insuficiencia cardíaca descompensada. No está de más recordar que Pelé está sometiéndose a tratamiento de quimioterapia para combatir el cáncer de colon. Los reportes señalan que los procedimientos no han sido del todo fructíferos.

