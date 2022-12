Marjorie Taylor Greene reflexiona sobre sus interacciones con Nick Fuentes

La representante Marjorie Taylor Greene reflexionó sobre las interacciones que tuvo con el antisemita Nick Fuentes y el extremista Milo Yiannopoulos, cuando se presentó en uno de los mitines que organizaron para dar un mensaje y que ahora salieron a la luz pública tras el escándalo del expresidente Donald Trump por su reunión con el racista y Kanye West.

Después de la cena de Donald Trump con supremacista blanco, se dio a conocer que la republicana de Georgia había participado en un evento organizado por Nick Fuentes, y dijo que si en ese momento se hubiera enterado de quién era la persona, no habría aceptado ser parte del mitin.

“No me arrepiento de haber hablado con los niños que estaban allí porque no entiendo por qué lo siguen”, señaló Greene durante un encuentro con la prensa, en relación a Fuentes.

“Pero, ¿habría ido a su evento? No. Me preocupan los niños que lo seguirán y eso es una pena. Pero no, no quiero tener nada que ver con él”, aseveró la representante.

La republicana también compartió que cuando la invitaron al evento tenía entendido que habría unos mil estudiantes universitarios en el mitin y aceptó con el fin de darle un mensaje positivo a los jóvenes, pero nunca pensó que era organizado por el extremista antisemita.

“Por supuesto que mi pensamiento fue querer hablar con estos niños. Di el mismo discurso que lo haría en cualquier otro lugar. Estoy orgullosa del discurso que expresé y está en video, nunca dije nada malo”, compartió Greene.

Marjorie Taylor Greene se quedó sorprendida después de ver unos videos en donde se impactó de escuchar su ideología y que además la comparte con jóvenes que lo siguen.

“Lo que sí descubrí es que vi algunos videos. Ni siquiera sé cómo vigilar a este tipo. Mi personal me mostró algunos videos. No podía creer las cosas que dice. ¡Quiero decir, fue impactante”, afirmó.

El expresidente Donald Trump se reunió con Nick Fuentes y Kanye West en su mansión en Mar-a-Lago en Florida y ha sido el blanco de críticas por parte de legisladores de su propio partido que consideran fue un error haber estado junto al racista y antisemita.

La republicana defendió al Trump y aseguró que él no conocía al supremacista blanco: “El presidente Trump no tenía idea de que [Fuentes] vendría. Así que eso es desafortunado”.

Y antes de finalizar coincide con la opinión del líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy de que las opiniones de Fuentes no tienen cabida en el partido.

Cabe resaltar que el extremista Yiannopoulos fue parte de su equipo como becario y vive en la misma ciudad donde ella habita, por lo que mencionó que sí ha hablado con él en algunas ocasiones.

“Hablo con él [Yiannopoulos] de vez en cuando porque en realidad vive en Roma [Ga.] en la misma ciudad en la que yo vivo. No tenía idea de que iban allí [a Mar-a-Lago]. Y me enteré, básicamente, como todos los demás lo hicieron en Twitter”.

