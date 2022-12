Monarca, el musical que narra el lado positivo de la migración

Un día, Mayu Molina Lehmann fue a visitar a su hermano Alfonso Molina a Nueva York. Luego de ver juntos musicales como The Lion King y The Color Purple, Mayu se preguntó con algo de molestia, ¿por qué no había un musical para los mexicanos, uno que contara una historia positiva sobre ellos?

“Habemos tantos millones”, le dijo a su hermano. “¿Por qué no hay nada para nosotros?”.

Sin querer, los hermanos eran la mancuerna perfecta para lo que se les ocurriría después: escribir ellos mismos un musical que narrara una historia acerca de todo lo bueno que aportan los inmigrantes mexicanos a este país. Mayu, quien ha publicado una novela, cuentos para niños y adora el teatro, estaría a cargo de la historia, mientras que Alfonso, un destacado músico que ha ganado premios y que ha estudiado en países como Estados Unidos y Europa, estaría a cargo de la parte musical.

Así fue como nació Monarca: Un musical mexicoamericano, producción que se presentará del 9 al 11 de diciembre en el Los Ángeles Theatre Center.

La concepción de esta obra, que será interpretada en inglés, ocurrió hace diez años, pero fue hasta marzo pasado cuando vio la luz por primera vez en un teatro de Los Angeles. Esta nueva temporada será la segunda ocasión en que el público angelino podrá ver el musical.

“Ha sido una hazaña [llevar la obra al teatro]”, dijo Mayu. “Pero como está basada en el trayecto de la mariposa monarca, y ella siempre sale adelante […], dijimos, ‘vamos a seguir adelante, y algún día llegaremos a nuestro destino”.

El nombre del musical está inspirado en la mariposa que cada año hace un recorrido de miles de millas desde Canadá hasta un bosque del estado mexicano de Michoacán.

Mayu, quien vive en Washington desde hace 16 años, también se sintió motivada para escribir esta historia cuando se dio cuenta de que la imagen de los latinos en la televisión y en otros medios era bastante negativa.

“Y dije, ‘esto no es lo que somos nosotros'”.

Al mismo tiempo, un buen amigo que tiene, y que es indocumentado, le dijo que lamentaba que una vez que las personas lograban solucionar su situación migratoria se olvidaran de los que no están legalmente en el país.

Es por eso que la historia de Monarca está basada en la vida de Luis, un hombre indocumentado que ha trabajado arduamente por 20 años. Su hija Ana, quien llegó de muy pequeña al país, representa a los millones de Dreamers que esperan una solución a su situación migratoria. La vida de ambos cambia drásticamente cuando Luis se convierte en el foco implacable de un agente de migración.

“Los Dreamers es un asunto que me importa mucho”, dijo Mayu, quien está involucrada en varias organizaciones que apoyan a estos chicos. “Y nos tomó tanto escribir la obra porque quería hacerlo con base en las personas […] para representarlas dignamente”.

Pero sobre todo, con esta obra, Mayu, quien creció en el estado mexicano de Sonora, pudo combinar su activismo, su coraje y el arte, “que es mi gran pasión”.

En detalle

Qué: Monarca: Un musical mexicoamericano

Dónde: Los Angeles Theatre Center, 514 S. Spring St., Los Angeles

Cuándo: viernes 9 de diciembre 8 pm; Sábado 10 de diciembre 2 y 8 pm, y domingo 11 de diciembre 2 y 6 pm

Cómo: boletos desde $20; informes culturela.org