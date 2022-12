Latina que vende alimentos destaca en documental del Congreso sobre equidad económica

El congresista Jim Himes, quien es presidente del Comité Selecto de Disparidad Económica y Equidad en el Crecimiento de la Cámara de Representantes, anunció el lanzamiento del documental Grit & Grace: The Fight for the American Dream, que presenta tres historias en donde refleja lo que significa encontrar la seguridad económica en el país y en la que destaca mexicana que vende comida en California.

El documental es narrado por la actriz Sarah Jessica Parker y tiene una duración de 30 minutos se estrenará el 13 de diciembre en los Archivos Nacionales como parte de un evento especial centrado en la narración y la cultura estadounidense.

“Realmente quería poner un gran énfasis no solo en producir un informe estéril, sino en difundir las historias estadounidenses a lo grande, al servicio de la comprensión y alejamiento del pensamiento estereotípico y al servicio de la reducción de la polarización”, expresó Jim Himes.

El documental narra tres historias que comprueban el sueño americano, entre ellas se encuentra Alicia Villanueva, una inmigrante mexicana radicada en Hayward, California, que lanzó una empresa que fabricaba y vendía tamales y ha logrado una estabilidad económica.

Además de las familias de Virginia Occidental, California y Carolina del Norte, el proyecto también cuenta con miembros del comité que han experimentado personalmente dificultades económicas e inseguridad en sus vidas, como Alexandria Ocasio-Cortez (DN.Y.), Byron Donalds (R-Fla.), Gwen Moore (D-Wis.) y Kat Cammack (R-Florida).

“Este proyecto es personal para mí. Como alguien que creció en una familia que experimentó dificultades económicas de primera mano, esta fue una oportunidad única para compartir historias de dignidad y fortaleza”, comentó la actriz Sarah Jessica Parker.

El documental Grit & Grace (Determinación y Gracia) refleja un enfoque único central para el trabajo del Comité, que es dejar los confines del Capitolio para escuchar a los estadounidenses donde viven y para esto realizaron audiencias de campo en todo el país.

“Hay un inmenso poder y sabiduría en las historias personales. Solo se puede aprender mucho de la jerga densa y las estadísticas oscuras que inundan el Capitolio”, dijo el presidente Himes a través de un comunicado.

En 2021, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, estableció el Comité para examinar la creciente brecha de prosperidad del país y proponer soluciones prácticas y analíticamente sólidas al Congreso.

En diciembre, el Comité presentará sus conclusiones en un informe titulado Reducir la brecha: Construir una economía que funcione para todos.