¿Qué dijo el Kun Agüero luego de la polémica con el Canelo Álvarez?

Ya han pasado varios días de la polémica de Canelo Álvarez y el conflicto por el desprecio, a juicio del boxeador, que tuvo Lionel Messi sobre la camiseta mexicana. Muchas personalidades se metieron para defender a “La Pulga”, entre ellos su ex compañero Sergio Agüero. En medio de la discusión el “Kun” también llevó insultos y horas más tarde continuó con su historia.

A través de un stream en su cana de Twitch el “Kun” reveló algunos pormenores del conflicto entre él y Saúl Álvarez. El ex jugador de FC Barcelona indicó que el boxeador mexicano le mandó una nota de voz para continuar al privado la discusión.

“Me mandó un audio ayer. Me dijo, ‘pinche cabrón, me gustabas culero’. Cuando veo el audio de Álvarez, en un principio me cagué. A mí me gustaba Canelo, cómo peleaba. Pero si se mete con Messi, que es mi íntimo amigo, ahí cambia la cosa. Yo no sabía si me estaba hablando bien o estaba enojado. No sé si me decía que le gustaba bien o no. Tuve que preguntarle a un colega mexicano”, explicó el ex jugador argentino en unas declaraciones recopiladas por el Izquierdazo.

Sergio Agüero no se subirá al ring

El “Kun” manifestó que anteriormente sintió admiración por el peleador mexicano. Incluso ambos habrían compartido algunas palabras hasta el punto de exterder una invitación para que el sudamericano presenciara una pelea del tapatío. Pero luego de este conflicto esta posibilidad está lejana.

Finalmente, el humor del “Kun” se hizo presente al afirmar que no resolvería los problemas en un ring, sino en un estadio de fútbol. “Alguna vez lo felicité por que ganó algo, me contestó e incluso me invitó a su siguiente pelea (…) Terminó la charla y me dijo nada más que aceptara su opinión y yo le dije lo mismo, le avisé de los tuits. Yo no soy boxeador, no venga conmigo. Si quiere le juego un fútbol 5”, concluyó.

