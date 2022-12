Alicia Machado luce su cuerpo en faja y sostén antes de ponerse un sexy vestido navideño

A Alicia Machado le encanta la Navidad, y a través de su cuenta de Instagram publicó un video en el que aparece muy sexy, poniéndose una faja antes de usar un sexy vestido de color rojo ideal para la temporada. Todo fue para lucir espectacular en el programa de televisión “Siéntese quien pueda”, en el que presumió también su nuevo peinado.

La bella actriz venezolana gusta de compartir con sus fans clips en los que se muestra alistándose para interpretar sus personajes, y así se dejó ver al llegar a los estudios de Telemundo antes de comenzar un día de grabaciones de la serie “Juego de mentiras”, diciendo: “¿Me acompañan a vestirme?” View this post on Instagram A post shared by Alicia Machado (@machadooficial)

Ahora con el cabello corto Alicia publicó una foto en la que luce espectacular, usando lencería y saliendo de la piscina; todo lo acompañó con uno de sus conocidos mensajes positivos: “Mi gente Feliz inicio de Mes #diciembre🎄 Agradecida e inspirada por lo que está por venir ! Que El equilibrio La Paz y la fortuna 🔮 te alcancen y se queden contigo !” View this post on Instagram A post shared by Alicia Machado (@machadooficial)

