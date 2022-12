Qatar 2022: superó un agresivo cáncer de próstata y ahora Louis van Gaal sueña ganar el Mundial con Países Bajos

En 2014 se quedó a puertas de meterse en la gran final y ahora con el fútbol que practica la Selección de Países Bajos los analistas lo ven dirigiendo en la final. Louis van Gaal, que con 71 años hace poco cumplidos es un verdadero ‘trotamundos’ de los banquillos y con el equipo nacional de su país buscará tener un gran retiro en el Mundial Qatar 2022.

En el currículum de Van Gaal hay hasta cinco equipos y pero una sola Selección y es la de su nación. Con esta es la tercera etapa que el entrenador dirige a la ex-Holanda y quiere cerrar con broche de oro, aunque hace tan solo unos meses estaba luchando contra un agresivo cáncer de próstata.

Fue un 3 de abril de 2022 cuando el entrenador neerlandés anunció que padecía de la enfermedad y que se tendría que alejar del banquillo de la Selección para acudir a sesiones de radioterapia. Incluso luego del tratamiento debía estar de reposo y tranquilo, alejado de las presiones de su trabajo.

Fueron 25 sesiones de radioterapia a la que estuvo expuesto y esperó varios meses para saber sus efectos. Mientras tanto, Países Bajos quedó en manos de sus asistentes ya que en todo momento la Federación de Fútbol de esa nación quiso que siguiera en el cargo de cara al Mundial Qatar 2022, disputado por primera vez en invierno.

“El tratamiento al que me sometí funcionó, finalmente me curé”, declaró Van Gaal a la agencia ANP. El mundo del fútbol celebró con el anuncio de un ya histórico entrenador.

Países Bajos candidata en Qatar 2022

De forma muy silenciosa pero efectiva, así ha sido el trabajo de la Selección de Países Bajos que si bien al principio no figuraba como una de las candidatas a ganar el Mundial Qatar 2022, lo visto en la fase de grupos y luego la victoria sobre Estados Unidos en los octavos de final hacen ver lo contrario. View this post on Instagram A post shared by La Opinión (@laopinionla)

En el Grupo A tan solo Ecuador pudo hacerle frente con un empate 1-1, de resto derrotó con solvencia a Senegal y al anfitrión Qatar por el mismo marcador de 2-0. A EE.UU. en octavos la derrotó por 3-1 exhibiendo un fútbol fenomenal y con Memphis Depay, el ‘león neerlandés’, haciendo de un muy efectivo 10.

Desde que Van Gaal abandonara el cargo en 2014 (una vez concluido el Mundial de Brasil), Países Bajos entró en una inestabilidad que lo dejó fuera de la Eurocopa Francia 2016 y luego del Mundial Rusia 2018. Por el banquillo pasaron hasta siete técnicos (Guus Hiddink, Danny Blind, Fred Grim, Dick Advocaat, Ronald Koeman, Dwight Lodeweges y Frank De Boer) hasta que el 4 de agosto de 2021 fue confirmado para una tercera etapa con la ‘Naranja Mecánica’.

