Andrea Escalona se luce en la recta final de su embarazo posando en topless

El pasado mes de junio Andrea Escalona reveló durante el programa ‘Hoy’ que está a la espera de su primer hijo, lo que resultó una grata sorpresa para todos sus compañeros y en especial para sus seguidores, quienes a través de las redes sociales han seguido paso a paso la dulce espera, es por ello que a unos días de tener en brazos a su bebé la presentadora mexicana provocó todo tipo de reacciones dentro de las redes sociales gracias a una serie de fotografías en las que posó en topless.

La hija de la fallecida productora Magda Rodríguez dio de qué hablar desde que anunció su embarazo, primero por la identidad del padre de su bebé, a quien decidió presentar para acabar con las especulaciones, aunque esto le való una serie de críticas entre las que aseguraron se avergonzaba de él. Mientras que, hace apenas unos días, volvió a colocarse en el centro de la polémica por realizar tremendo perreo durante la visita de Nicky Jam al programa de Televisa.

Sin embargo, las criticas parecen no afectarle y una vez más llamó la atención al publicar a través de su cuenta oficial de Instagram una serie de fotografías en las que compartió cómo se siente ahora que faltan pocos días para conocer a su primogénito.

En la amorosa dedicatoria, Escalona señaló que fue un proceso que le regresó la certeza que había perdido tras la muerte de su mamá, cambiando por completo su vida.

“¡Eres la espera más bonita qué hay y eso que no me gusta esperar! desde que me enteré que venías me das tranquilidad y paz. Una conexión directa con Dios como Wifi. Tu abuelita se fue al cielo y con ella mi certeza, ¡contigo regreso! gracias por esta dulce espera”, escribió junto a un par de fotografías en las que se despojó de la ropa y mostró su cuerpo con el torso desnudo para dejar ver su avanzado embarazo.

Junto a más de 100 mil reacciones en forma de corazón, también llegaron cientos de mensajes con los que seguidores y algunos famosos como Yanet García, Andrea Legarreta, Irán Castillo, Ana Bárbara, Maribel Guardia, Alicia Machado, Omar Chaparro y Arath de la Torre, entre otros, le hicieron saber lo bella que luce en esta etapa de su vida.

