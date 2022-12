En Los Ángeles, el refuerzo de la vacuna contra el Covid ‘en el olvido’ por los residentes

Con las vacaciones del fin de semestre a la vuelta de la esquina, algunos padres de familia cuentan los días para que sus hijos salgan ya que el aumento de los contagios del Covid-19 está generando preocupación.

Roberta Hernández, quien tiene dos hijos en la primaria, dijo que lo que más le estresa es que no hay urgencia ni preocupación en las escuelas por proteger a los niños. Indicó que en la escuela donde van sus hijos, y donde ella es voluntaria, rara vez se ve algún estudiante con cubrebocas.

“En el salón de mi hija, si acaso se ve un estudiante con mascarilla y no es mi hija porque tampoco le gusta usarla”, dijo Hernández. “Y es normal ver a los niños estornudando y con secreción nasal”.

La preocupación no solamente es con los más pequeños del hogar sino también con los de la tercera edad.

La semana pasada, autoridades del condado de Los Ángeles indicaron que si los números de contagio y hospitalizaciones continúan elevándose podrían conducir a una orden de uso de cubrebocas en interiores, posiblemente a principios de enero del 2023.

El aumento de las tasas de hospitalización es una de las razones por las que los funcionarios de salud instan a las personas, especialmente a las personas mayores, a recibir la vacuna de refuerzo Covid-19 actualizada.

Hasta el momento solo el 8% de niños de edades 5 a 11 años tienen el refuerzo de la vacuna. Los adolescentes comprenden el 9%, los adultos mayores el 12%, y de las personas de 50 a 64 años solo el 21%.

Tomando precauciones

El Departamento de Salud Pública (DPH) del condado de Los Ángeles indica que solamente el 35% de las personas mayores de 65 años han recibido su refuerzo actualizado en California; no obstante, esta vacuna ha estado disponible desde el mes de septiembre.

En consecuencia, el aumento en las admisiones hospitalarias a consecuencia del Covid-19 entre las personas mayores de edad ha aumentado a niveles no vistos desde el aumento de Ómicron en el verano.

“Las personas que mueren hoy son principalmente personas que no están vacunadas o que no han recibido una vacuna actualizada”, dijo el jueves Xavier Becerra, secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, en un foro en línea con el Public Policy Institute of California.

En el condado de Los Ángeles este lunes se reportaron 10,089 nuevos casos positivos y 29 nuevas muertes por covid-19 desde el sábado.

Hasta el momento las muertes a causa de la pandemia en California se han mantenido estables entre 100 y 200 por semana. Debido a que se desconoce cuál será el impacto del Covid durante la temporada de invierno, las autoridades pidieron tener precaución a toda la población.

La directora del DPH, Bárbara Ferrer, dijo que lo importante en esta ocasión es que somos más conocedores del virus, tenemos herramientas para ayudar a mitigar los resultados graves y hay más conciencia acerca de los síntomas y cuándo tomar medidas.

“Por otro lado, este será el primer invierno en el que nos enfrentaremos a niveles crecientes de Covid, con nuevas cepas emergentes de las que sabemos menos, junto con una actividad inusualmente alta de gripe y RSV”, dijo Ferrer, refiriéndose al Virus sincitial respiratorio que está afectando seriamente a los niños.

La directora de salud explicó que existe la idea de que la pandemia ha terminado y el Covid-19 ya no es motivo de preocupación pero no es así.

“Dados los aumentos en las hospitalizaciones y la falta de certeza en la trayectoria invernal del Covid-19, es importante continuar con las estrategias de mitigación de sentido común que sabemos que funcionan para limitar la transmisión y la enfermedad, incluyendo el uso de cubrebocas y estar al día sobre vacunas y refuerzos”, dijo Ferrer.

Para encontrar las vacunas de refuerzo actualizadas de Covid-19 del otoño, así como vacunas contra la gripe, visite los sitios de Salud Pública y farmacias en todo el condado.

Las personas mayores y los residentes que no pueden salir fácilmente de su hogar pueden comunicarse con los servicios de telesalud de Salud Pública al (833) 540-0473, los siete días de la semana, de 8 de la mañana a 8:30 de la noche. Recibirán la información necesaria para recibir su vacuna primaria, la de refuerzo o transporte a un centro de vacunación.

Para más información visite: http://www.publichealth.lacounty.gov/media/coronavirus/vaccine/index-es.htm