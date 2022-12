Michelle Renaud confiesa que Matías Novoa es el mejor ejemplo que ha tenido su hijo Marcelo

Michelle Renaud confiesa que su hijo tiene una excelente relación con Matías Novoa, por lo que incluso siente que por primera vez Marcelo tiene una figura a quién seguir.

La pareja protagónica de la telenovela ‘La Herencia’ sigue acaparando los titulares desde que decidieron llevar su amor a la vida real, por lo que además de asegurar que “ya están casados” y viven juntos, durante un reciente encuentro con la prensa en el aeropuerto de la Ciudad de México, reiteraron sus deseos de ser padres nuevamente, pues incluso sus hijos también han logrado adaptarse a su relación.

Michelle Renaud y Matías Novoa confirmaron que están viviendo la mejor etapa de sus vidas en la que se encuentran muy enamorados y felices, es por ello que están dispuestos a convertirse en padres lo antes posible, aunque eso sí, están conscientes de que llegará en el momento en que tenga que ser; sin embargo, ya han recibido algunas señales que los tienen muy ilusionados.

“Hace un mes nos llegó una cigüeña en la playa, dijimos: ‘¡Órale qué señal! vamos a ver cuánto se tarda esa cigüeña en entregar'”, contó la actriz.

Pese a las críticas que ha recibido en redes sociales porque supuestamente su hijo Marcelo está incómodo con Matías Novoa, Renaud reveló que el pequeño está feliz de tener una familia y se atreve a compartirlo pensando en las mujeres que pueden estar pasando por la misma experiencia.

“Marcelo está feliz, esto lo comparto porque hay mujeres que cuando se divorcian tienen este miedo de qué va a pasar con la pareja nueva. En mi experiencia, Marcelo, justo ayer que nos quedamos él y yo solos, me decía: ‘Mami, ¿ya viste que somos una familia bien padre‘, ‘mami cuando tengamos un hermanito y Mati‘, bueno Marcelo está enamorado de Mati”, explicó.

La protagonista de la telenovela ‘Hijas de la luna’ destacó que definitivamente Matías Novoa es el hombre con el que siempre había esperado y que finalmente llegó a su vida.

“Se vale soñar, tener ideales de lo que buscas en un hombre y en tu vida, perseverar y llega”, expresó emocionada.

Al ser cuestionada sobre la relación que tenía su hijo con Danilo Carrera, la estrella de televisión se limitó a compartir que el pequeño Marcelo nunca antes había tenido un ejemplo a seguir como lo es su actual pareja.

“A mí me encanta la relación que tiene Matías con Marcelo, porque por primera vez siento que Marcelo tiene una figura a quién seguir, a quién copiarle. Que la vida me haya mandado un hombre como Matías tan espectacular, me encanta que mi hijo pueda crecer con ese aprendizaje”, puntualizó ante la cámara de Berenice Ortiz.

