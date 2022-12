Se cree que un director de escuela elemental se ‘suicidó’ en Disneylandia

El director de una escuela elemental en el condado de Orange se lanzó fatalmente de lo alto del estacionamiento de Disneylandia, unas 40 horas antes de tener que presentarse ante una corte este lunes bajo cargos de poner en riesgo a una menor.

Minutos antes de su muerte, el profesor escribió en su cuenta de Facebook “así que, aquí estoy…, escribiendo mi último post de FB para todos ustedes”.

Un vocero de la policía en Anaheim, el sargento Shane Carringer, dijo a La Opinión que su departamento considera la muerte del profesor Christopher Christensen como posible suicidio, hasta confirmar.

Pero el mensaje del maestro en Facebook parece no dejar lugar a dudas. “Estoy a punto de perder mi trabajo, ya que estoy de licencia administrativa hasta que mi caso esté ‘resuelto’”, escribió.

La tragedia, de acuerdo con el profesor de 51 años de edad, inició el 15 de noviembre cuando él y su esposa tuvieron una acalorada discusión y “desafortunadamente, la ira de Marlena le sacó lo peor esa noche y llamó a la policía”.

El maestro y músico con reconocimientos fue detenido y llevado a la cárcel, de donde salió bajo fianza el 17 de noviembre, pero para entonces había sido suspendido en su trabajo en la escuela elemental Newland en Huntington Beach.

La cuenta de Christensen en la red social está llena, casi, exclusivamente de fotos con Marlena y menciones a su esposa, de cuando se le declaró, en su boda, luego con ella en diferentes escenarios donde la armonía y el amor se pueden percibir.

“Marlena y yo nos amamos y nos adoramos y nuestra relación ha sido increíble… Hasta hace poco. Desafortunadamente, hace dos semanas ella y yo tuvimos una acalorada discusión en casa frente de las chicas. Los ánimos estallaron y se intercambiaron palabras fuertes entre nosotros”, escribió.

“Nunca en este intercambio golpeé, abofeteé o lastimé a Marlena de ninguna manera. Tampoco he tocado a las chicas (nunca lo he hecho y nunca lo haré). Amo a las chicas como si fueran mías y lo saben, al igual que todos los que realmente me conocen”, agregó Christensen.

También explicó que su ahora viuda “tampoco tenía intención de que esa noche llegara tan lejos. Ella sabe que nunca le haría daño a ella o a las chicas”.

Christensen explicó que aunque ambos en el matrimonio descartaron que al discutir el 15 de noviembre, el profesor puso en riesgo a sus hijastras, el sistema así lo consideró.

“El sistema legal está extremadamente defectuoso (especialmente contra hombres/padres) y es repugnante lo rápido y fácilmente que un hombre inocente puede ser arrojado a la cárcel basándose en cero pruebas”, reprochó.

Se declaró inocente en audiencia el 22 de noviembre, y este lunes (ayer) tendría que haberse presentado nuevamente en corte, pero ya no llegó. El sábado en la noche escribió que deseaba despedirse de cada persona que amó y les aconsejó tratar de no perder los estribos.

Dijo que su caso, “es un excelente ejemplo de cómo el ‘enojo’ realmente puede tener efectos de larga duración y extremadamente dañinos en la vida de una persona”.

La policía dijo a La Opinión que visitantes al centro de diversiones llamaron al número de emergencias para reportar que un hombre había caído desde lo alto del estacionamiento el sábado por la noche, cuando los visitantes todavía entraban al lugar.

El maestro que declaró que nunca había sido violento ni agresivo yacía sin vida en el lugar más feliz del mundo.

El Distrito Escolar de Fountain Valley, donde el maestro enseñó antes en Huntington Beach, informó en breve comunicado que “Christensen ha sido un líder respetado durante más de 20 años; sus contribuciones y conexiones con esta comunidad son inconmensurables”.

Agregó que fue padre, esposo, hermano y amigo de tantos. “Su fallecimiento nos deja devastados y desconsolados”.

Muchos comentarios en las propias redes sociales de Christensen culparon a su esposa, como Yolanda Marrujo, quien dijo que “creo que él era inocente. Algunas mujeres cuando se enojan con un esposo o novio, lo primero es llamar a la policía, y gracias a sus mentiras, él está muerto”.

Otras personas comentaron que hay cosas pequeñas que se convierten en monstruos.

Sin embargo los comentarios más centrados indicaron que la esposa no fue quien lo acusó, sino la fiscalía de distrito, porque en el momento de la discusión del 15 de noviembre, las dos adolescentes hijas de su esposa estaban presentes, por lo que consideró que habría habido violencia que puso en riesgo a las menores.

El sheriff del condado de Orange no tuvo información sobre el caso.

Las redes sociales de Christensen carecen de contactos para localizar a su viuda.