Adriano, ex futbolista brasileño, se divorcia por desaparecerse a ver un partido del Mundial Qatar 2022 luego de 24 días de casado

Uno de los mejores delantero de Brasil en los últimos tiempos, Adriano, mejor conocido como “El Emperador”, se divorció luego de haber contraído nupcias 24 días antes.

La causa de la fugaz separación, no fue otra que haberse ido de su casa por 48 horas, luego de decirle a su mujer que iría a casa de unos amigos a ver el juego entre Brasil y Suiza por la segunda jornada de la primera fase del Mundial Qatar 2022.

El sitio de noticias Extra Globo, publicó que Adriano habría discutido con la esposa antes de salir a ver el partido de fútbol entre la Selección Brasileña frente a su similar de Suiza. Sin embargo no todo paró allí, el ex goleador del Inter de Milan, partió a ver el juego con sus amigos en la favela de Villa Cruzeiro y terminó volviendo a casa dos días después, algo que obviamente a su pareja no le gustó de ningún modo y habría decidido ponerle fin al matrimonio 24 días después.

Se dice que “El Emperador” le pidió disculpas a su mujer y le dio varias razones del porque tuvo que desaparecerse sin avisar, pero sin embargo fueron simples excusas que la esposa de Adriano desechó y su solución fue acabar con la relación y el matrimonio.

No obstante, la pareja estaba esperando tener una celebración de bodas, sin embargo dichos planes se han caído por parte de ambos involucrados.

La brasileña habría borrado todas las fotos con Adriano de sus redes sociales, sin embargo conservó una en la que se mostraban en las playas de Río de Janeiro. Desde esas imágenes la mujer posteó sentirse muy dolida pero que sin embargo se iba a reponer: “Vivamos“, fue la frase con la que terminó su publicación.

Las malas conductas de Adriano lo llevaron a un retiro rápido de las canchas, siendo en su momento uno de los mayores prospectos que se transformaba en realidad dentro del área contraria y que prometía muchos más goles vistiendo la camiseta de la Selección de Brasil.

