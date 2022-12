Cómo preparar tu dormitorio (y a ti mismo) para dormir mejor

Los elementos esenciales que te ayudarán a tener un buen descanso nocturno

By Consumer Reports

¿Hay algo más placentero que una noche completa de sueño, o algo peor que dar vueltas en la cama esperando a que llegue el sueño?

Tener una rutina nocturna relajante y una hora de acostarse constante es un buen comienzo, pero hay otras estrategias que también pueden ser útiles. Cuando se trata de productos relacionados con el sueño, los expertos de CR tienen muchos consejos para que encuentres lo mejor para ti. Estos son algunos de ellos: los de Chris Regan, que dirige las evaluaciones de colchones de CR, y los de Bernie Deitrick, quien estuvo a cargo de las pruebas de CR sobre protectores de colchón y mantas con peso. Además, encontrarás consejos de la The National Sleep Foundation (Fundación Nacional del Sueño, o NSF) y otros grupos sobre cómo dormir mejor.

Haz clic o pasa el ratón por encima de los puntos (o toca en un dispositivo móvil) en la ilustración de abajo para ver nuestros consejos.

